Vooruitblik | Als een auto enkele jaren op de markt is, wordt het tijd voor een facelift. Dan wordt het uiterlijk aangepast en de techniek gemoderniseerd. De Arteon is Volkswagens designauto die niet alleen inspeelt op het verstand, maar die vooral met het gevoel wordt gekocht. Daarom wilde Volkswagen iets doen om de auto niet alleen moderner, maar ook begeerlijker te maken. Het resultaat is een compleet nieuw model! Met ingang van modeljaar 2020 is de Arteon ook verkrijgbaar als "Shooting Brake". En nog voordat de massaproductie op gang komt, werd het eerste exemplaar al getoond aan de pers.

De Volkswagen Passat en Arteon gebruiken onderhuids dezelfde techniek. De Passat is sinds jaar en dag het populairst als stationcar en dus was het een logische gedachte om de Arteon ook als stationcar te gaan leveren. Maar omdat bij de Arteon het uiterlijk voorop staat, moest het dan wel een "shooting brake" worden. Het verschil tussen een stationcar en een shooting brake is dat bij die laatste het uiterlijk voorop staat. Wie een shooting brake koopt, doet dat niet vanwege de ruimte, maar vanwege de het nog fraaiere lijnenspel.

Helaas overtuigt de Arteon niet direct als shooting brake. Bij soortgelijke auto's van andere merken stond het lijnenspel overduidelijk op de eerste plaats, terwijl de vormgevers van Volkswagen duidelijk minder creatieve vrijheid hadden. Zo is de daklijn nog op exact de juiste plaatsen hoog om de royale ruimte achterin te waarborgen waar de Arteon om bekend staat. En uiteraard legt het achteraf transformeren van een auto tot shooting brake ook de nodige beperkingen op.

Om een idee te geven van de ruimte: de Passat Variant biedt standaard 650 liter bagageruimte en dat is uit te breiden tot 1.780 liter door de achterbank op te klappen. Voor de Arteon Shooting Brake bedragen die waarden 565 en 1.623 liter.

Zowel de vernieuwde Arteon Shooting Brake als de Arteon Fastback (zoals de standaard versie voortaan heet) zijn herkenbaar aan een lichtstrip die de gehele breedte van de neus beslaat. De koplampen lopen voortaan verder door naar de zijkant van de auto voor een dynamischere aanblik. Wielen met een velgmaat tot 20 inch zorgen voor een nog stoerdere uitstraling.

Let op dat de hier getoonde versie een zogenaamde "R" is, die niet verward dient te worden met de "R-Line". Die laatste is alleen sportief aangekleed. De "R" is daadwerkelijk een zeer snelle en exclusieve versie dankzij een 320 pk / 420 Nm sterke benzinemotor en vierwielaandrijving. Middels "R-Performance Torque Vectoring" kan de Arteon R het vermogen over de voor- en achteras en over de beide achterwielen individueel doseren voor optimale prestaties onder uiteenlopende omstandigheden. Let op: op het moment van schrijven is nog niet zeker of de "R" naar Nederland komt.

Interieur en uitrusting

Tijdens eerdere tests met de Arteon viel het de redactie op dat het interieur een stuk minder spannend was vormgegeven dan het exterieur. Die kritiek heeft Volkswagen zich aangetrokken, want vanaf modeljaar 2020 verschilt het interieur van de Arteon nadrukkelijk van dat van de Passat. De Arteon schittert voortaan met chique materialen en een bijzondere afwerking. Daarbij zijn ook details zoals de sfeerverlichting niet vergeten, want voortaan zorgt een patroon ervoor dat de sfeerverlichting fraai wordt "uitgewaaierd" over de portieren.

„De meest welkome aanvulling is de eHybrid, waardoor de Arteon sneller, stiller en zuiniger wordt“

Daarbij etaleert de Arteon zijn moderne techniek met een groot centraal beeldscherm ("Digital Cockpit Pro"). De meeste functies laten zich bedienen via dit beeldscherm of middels spraakherkenning, waarbij vrij geformuleerde commando's zouden worden herkend. Voortaan beschikt de Arteon over alle luxe en veiligheidssystemen die Volkswagen kon inbouwen in dit bestaande model. Denk daarbij aan adaptieve cruise-control die werkt van 0 tot 210 km/u (inclusief automatisch filerijden), automatisch bijremmen voor bijzondere verkeerssituaties (kruispunten, rotondes, etc.), automatisch grootlicht op basis van LED en een achteruitrijcamera met een wijde blik om kruisend verkeer te kunnen detecteren. Daarbij ondersteunt de Arteon voortaan Apple Carplay en Android Auto. Op details is merkbaar dat de Arteon al enkele jaren op de markt is, want de recent geïntroduceerde Golf 8 is nog moderner en/of geeft een nog slimmere invulling aan functies.

Aandrijving

Bij de eerste introductie van de Arteon in 2017 waren alleen zeer sterke motoren leverbaar om het model exclusief te houden. Dat was een probleem voor Nederland, omdat de prijs van een auto hier sterk afhankelijk is van de CO2-uitstoot. Daarom verschenen in de loop der jaren ook meer bescheiden en efficiënte motoren.

Met ingang van modeljaar 2020 gaat Volkswagen daarin nog een stap verder door de Arteon (al dan niet als Shooting Brake) ook aan te bieden als "eHybrid". Deze plug-in hybride kan 50 km afleggen op een volle accu en belooft dankzij een vermogen van 218 pk de prestaties die horen bij een auto zoals deze. Of de Arteon Shooting Brake die beloften ook kan waarmaken zal moeten blijken tijdens de eerste proefrit.

Conclusie

Wat een verjongingskuur had moeten worden, is het begin van een tweede leven geworden! De Volkswagen Arteon is voor modeljaar 2020 niet alleen gemoderniseerd, maar is voortaan ook als "Shooting Brake" ofwel een fraai gelijnde stationcar leverbaar. Dat is een dankbare aanvulling op het bestaande aanbod, want stationcars zijn populair in dit segment. Door te kiezen voor een "shooting brake" wordt de Arteon nog exclusiever, want het aanbod van dit type koetswerk is gering (en veelal in een hoger of juist lager segment).

En Volkswagen heeft meer gedaan dan alleen de aantrekkingskracht van de Arteon vergroten. De uitrusting is gemoderniseerd, waardoor de Arteon niet langer onderdoet voor soortgelijke auto's van recentere datum. De meest welkome aanvulling is de eHybrid, waardoor de Arteon sneller, stiller en zuiniger wordt. Ook in technisch opzicht is de Arteon daarmee klaar voor zijn tweede leven.

plus Rijke, moderne uitrusting

Overtuigt als exclusief model

Slimme combinatie van prestaties en verbruik met eHybrid min Overtuigt niet direct als shooting brake

Mercedes CLA Shooting Brake

"Doorbrake de sleur!"

Kia ProCeed

"Pro actief"

Peugeot 508 SW

"Radicaal anders?"

Audi A4 Avant

"Van naam en faam"