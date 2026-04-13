Toyota GR Yaris te personaliseren met Factory Tuning

Vanaf nu hebben eigenaars van een GR Yaris met modeljaar 2020 tot en met 2023 een nieuwe mogelijkheid voor personalisatie: Factory Tuning. Met de Factory Tuning neemt het motorkoppel toe van 360 Nm naar 380 Nm en daarnaast kunnen klanten kiezen uit verschillende instellingen voor de gasrespons, de elektrische stuurbekrachtiging en de vierwielaandrijving.

Drie instellingen zijn:

Rally: snelle gasrespons, licht stuurgevoel, 55:45 verdeling van de vierwielaandrijving

B-Road: snelle gasrespons, zwaar stuurgevoel, 50:50 verdeling van de vierwielaandrijving

Race: medium gasrespons, zwaar stuurgevoel, 45:55 verdeling van de vierwielaandrijving

Naast de drie door TOYOTA GAZOO Racing voorgestelde instellingen kunnen klanten ook een persoonlijke setting laten maken met een instelling voor de gasrespons, stuurbekrachtiging en vierwielaandrijving. De instellingen worden door de Toyota-dealer in de auto geladen.

Garantie

Ook na het toepassen van Factory Tuning blijft de fabrieksgarantie of aanvullende garantie van de auto van toepassing. Voor de Toyota GR Yaris geldt tot tien jaar en tot 200.000 kilometer garantie. Factory Tuning voor de GR Yaris is direct beschikbaar. De prijs van de Factory Tuning is 945 euro inclusief BTW.