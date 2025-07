Toyota toont Yaris Rally2 H2 Concept

Sinds 2021 neemt Toyota deel aan de Super Taikyu-serie in Japan met een Corolla met waterstof-verbrandingsmotor. Jari-Matti Latvala, teambaas van TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team (TGR-WRT), is een van de coureurs die met de innovatieve aandrijflijn heeft geracet en feedback heeft gegeven voor de ontwikkeling ervan.

GR Yaris H2

In 2022 werd de technologie voor het eerst gedemonstreerd op de rallypodia van Europa, toen de experimentele GR Yaris H2 zijn debuut maakte tijdens de FIA World Rally Championship-race in België, bestuurd door Akio Toyoda en Juha Kankkunen.

Sindsdien is de ontwikkeling voortgezet om de Rally2 H2 Concept te creëren, die tijdens de Rally Finland zal worden gedemonstreerd om rallyfans te laten ervaren wat het potentieel is van waterstof als een van de opties voor de toekomst van de motorsport.

De auto is gebaseerd op het GR Yaris Rally2-chassis en is uitgerust met een verbrandingsmotor op gecomprimeerde waterstof, die bijna geen uitstoot produceert en tegelijkertijd het geluid en de sensatie behoudt waar rallyfans van houden.

Ontwikkeld door TGR-WRT

De GR Yaris Rally2 H2 Concept is ontwikkeld in het hoofdkantoor van TGR-WRT in Jyväskylä, Finland, en getest op lokale wegen, waaronder grindwegen in het bos zoals die worden gebruikt in de Rally Finland. Voor zijn publieksdebuut zal de auto worden gedemonstreerd op de gemengde ondergrond van de Harju-etappe in het centrum van Jyväskylä, die op donderdagavond als openingsetappe van de rally wordt verreden en op vrijdag opnieuw als SS10. Viervoudig wereldkampioen Kankkunen, adjunct-teambaas van TGR-WRT, zal achter het stuur zitten.