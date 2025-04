Toyota vernieuwt GR Yaris

Sinds de introductie van het model in 2020 heeft deelname aan motorsport geleid tot voortdurende verfijning van de GR Yaris. De auto is tot het uiterste getest tijdens races en rally's, waarbij problemen zijn geanalyseerd aan de hand van rijgegevens, stuurgevoel en gedetailleerd onderzoek van beschadigde onderdelen. Inzichten die zijn opgedaan in competities zoals Super Taikyu en het Japans Rallykampioenschap zijn verwerkt in de ontwikkeling van deze vernieuwde GR Yaris.

Automaat

De prestaties van de achttraps GAZOO Racing Direct Automatic Transmission, die razendsnel schakelt op wedstrijdniveau, zijn verfijnd dankzij gedetailleerde verbeteringen in de schakellogica, vooral bij sportief rijden. Ook is de voetsteun vergroot om het rijden met twee pedalen aangenamer te maken.

Een sterker gevoel van 'één zijn met de auto' wordt bereikt door verbeterde stuurrespons en rechtuitstabiliteit, dankzij speciale bouten met een hogere stijfheid. Een bredere boutkop verbindt de achterwielophanging met de carrosserie, terwijl de bouten die de voorste onderste draagarmen, fuseekogels en achterste schokdempers bevestigen, nu een nieuwe geflensde rand hebben. De afstelling van de ophanging is aangepast aan deze wijzigingen.

Stuurgevoel

De dempingskracht van de schokdempers is aangepast om zowel controle als rijcomfort te verbeteren, terwijl ook de elektrische stuurbekrachtiging is verfijnd. De bijdrage van professionele coureur Kazuya Oshima heeft geholpen het stuurgevoel te optimaliseren en het gevoel te creëren dat elke stuurinput direct overeenkomt met het weggedrag van de auto.

Verticale handrem

Tot slot is de optionele verticale handrem, die voortkomt uit inzichten uit de WRC, het Japans Rallykampioenschap en andere raceklassen, nu beschikbaar voor zowel handgeschakelde als automatische transmissies, te beginnen met deze vernieuwde GR Yaris.