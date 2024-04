Toyota Yaris

Tweede generatie Toyota GR Yaris kost 81.795 euro

17 april 2024 - Toyota maakt de prijzen bekend van de tweede generatie GR Yaris. De nieuwe Toyota GR Yaris is te bestellen vanaf 81.795 euro. Toyota levert de nieuwe GR Yaris in twee verschillende uitvoeringen: Performance en Premium. Als Performance beschikt de nieuwe GR Yaris over alle noviteiten: de nieuwe G16E-GTS-motor 1,6 liter driecilinder turbomotor met 206 kW/280 pk en een maximaal koppel van 390 Nm, de nieuwe zitpositie en 12,3 inch groot digitaal instrumentarium en 8 inch groot touchscreen voor het Toyota Smart Connect Plus-multimediasysteem.