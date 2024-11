Toyota past Yaris aan voor 2025

Drie jaar nadat hij voor het eerst op de weg kwam, ziet de nieuwe Yaris GR SPORT er scherper uit dan voorheen. Een nieuwe kleur, Storm Grey, is exclusief verkrijgbaar op de Yaris GR SPORT in 2025, zowel in monotone als bi-tone uitvoering. Daarbij zijn er opvallende 18-inch matte lichtmetalen velgen. Binnenin wordt de uitvoering van het interieur van de Yaris GR SPORT, met opvallende rode stiksels en gun metal grijze accenten, opgewaardeerd door een GR SPORT-logo in reliëf op de hoofdsteunen. De Yaris 2025 heeft de nieuwe kleur Everest Green, als monotone kleur of als opvallende bi-tone kleur in combinatie met een contrasterend zwart dak.

Ook in 2025 blijft de Yaris leverbaar met twee hybride aandrijflijnen: de Hybrid 115 en Hybrid 130. In elke nieuwe Toyota Yaris profiteren bestuurders van de nieuwste technologieën. Toyota T-Mate omvat de nieuwste generatie Toyota Safety Sense assistentie- en veiligheidssystemen, waardoor de auto veiliger, gemakkelijker te besturen en te parkeren is.

Vanaf februari start de productie van modeljaar 2025 van de Yaris. De prijzen worden op een later moment bekendgemaakt.