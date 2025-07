Toyota GR Yaris nu als Aero Performance

De nieuwe Aero Performance-uitvoering is voorzien van zes aerodynamische onderdelen die zijn ontwikkeld met een compromisloze aanpak om de beoogde prestaties te bereiken door elk probleem op te lossen. Door middel van competitief rijden werden verbeterpunten geïdentificeerd en verfijnd met de hulp van professionele coureurs.

Een groot nieuw koelkanaal en grille op de aluminium motorkap hebben dezelfde contouren als de koolstofvezel motorkap van de GRMN Yaris. Tijdens het rijden op hoge snelheid verbetert dit de koeling door warmte uit de motorruimte af te voeren. Het is ontwikkeld en beproefd in het Japanse rallykampioenschap.

Racen in de Super Taikyu heeft bijgedragen aan een betere aerodynamische balans door middel van een voorspoiler, die de lift aan de voorkant onderdrukt om de algehele liftbalans van de auto te verbeteren en de grip te vergroten. De spoiler is toegevoegd aan de GR Yaris Aero Performance na ontwikkeling in samenwerking met professioneel coureur Kazuya Oshima, een racewinnaar die met Rookie Racing deelneemt aan de Japanse Super Formula-, Super GT- en Super Taikyu-kampioenschappen.

Een grote, verstelbare achterspoiler draagt bij aan de handling bij hoge snelheden en de remstabiliteit. De hoek kan handmatig worden aangepast aan verschillende omstandigheden, bijvoorbeeld voorafgaand aan circuitrijden, voor een nog aangenamere rijervaring.

Een nieuwe bodembescherming is geïnspireerd op de vlakke bodem van de brandstoftank die wordt gebruikt in Super Taikyu om de luchtstroom onder de carrosserie te optimaliseren en de aerodynamische prestaties verder te verbeteren. Nieuwe spatbordkanalen, gelegen tussen het voorwiel en het portier, voeren de lucht af die zich in de voorste wielkast ophoopt. Dit verbetert het stuurgevoel bij krachtig remmen en verhoogt de stabiliteit in bochten.

Kanalen aan weerszijden van de achterbumper verlagen de luchtweerstandscoëfficiënt door een soepelere luchtstroom onder de auto mogelijk te maken. Ze zijn ontwikkeld in de unieke, zware omstandigheden van de motorsport, als reactie op een scenario dat zich voordeed bij een GR Yaris in Super Taikyu, toen een achterbumper losraakte door aerodynamische krachten.

De GR Yaris Aero Performance-uitvoering is vanaf het najaar van 2025 te bestellen in Europa.