Kleine moeite, groot plezier

Het lijkt luiheid van Toyota om niet de gebruikelijke aanpassingen te maken om van de Yaris een sportiever model te maken. Echter, er zijn twee redenen om een andere route te kiezen. De eerste is financieel: door de aanpassingen beperkt te houden, is ook de meerprijs beperkt. De andere is van praktische aard: van nature heeft de Yaris al een gedrongen en gespierd koetswerk waardoor aanpassen helemaal niet nodig is!

En alhoewel het plaatwerk niet is aangepast, is de aankleding wel anders. De grille heeft een uniek patroon ("gaas" in plaats van lamellen), achterop is een diffuser te vinden en 18 inch velgen zijn standaard. De grijze kleur "Dynamic Grey" maakt het geheel af.

Ruimte

Net als iedere andere Yaris heeft de GR Sport een eenvoudig en functioneel dashboard. Kosten en bruikbaarheid waren overduidelijk belangrijker dan uitstraling en dat is niet meer dan logisch in een compacte, betaalbare gezinsauto. Alleen bij de deurpanelen ging vorm voor functie, want de gewelfde deurvakken zijn vanwege de vorm onhandig diep (spullen raken kwijt) en lastig bereikbaar.

In de GR Sport zijn kuipstoelen te vinden, alhoewel deze lang niet zo diep of hard zijn als bij een echte sportwagen. Dat maakt de Yaris praktischer en comfortabeler. Het enige nadeel: vanwege deze stoelen is de beenruimte achterin nihil. Alleen met een zeer inschikkelijke bestuurder en bijrijder resteert achterin voldoende ruimte voor volwassenen.

„De standaard Yaris heeft al een sportieve ondertoon en daarom zijn kleine aanpassingen voldoende om dat karakter te versterken“

Omdat de GR Sport als ultieme Yaris is bedoeld, is de uitrusting uitgesproken rijk. Met zaken zoals adaptieve cruise-control, links/rechts gescheiden klimaatcontrole en een uitgebreid infotainment-systeem doet deze Yaris nauwelijks onder voor auto's uit een hoger segment. Alleen het JBL-audiosysteem kan zich niet meten met hoogwaardige exemplaren. Desondanks is het geluid helder en het vermogen voldoende om een aardig feestje te bouwen. Ook op het gebied van veiligheid is de GR Sport modern en compleet.

Hybride

De Yaris GR Sport is voorzien van dezelfde hybride-aandrijflijn als de reguliere Yaris. Onder de motorkap zijn een 1.5 liter benzinemotor en een elektromotor te vinden. En net als in de gewone Yaris zijn die samen goed voor 116 pk / 120 Nm. Daarmee is de Yaris wel vlot, maar zeker niet snel.

Echter, in vergelijking met soortgelijke auto's met alleen een benzinemotor is de Yaris wel degelijk in het voordeel. Dankzij de assistentie van de elektromotor reageert de Yaris met meer daadkracht op het gaspedaal. Bovendien zorgt het relatief hoge koppel voor moeiteloze tussensprints. Dankzij een unieke uitlaat is de roffel die de driecilinder motor produceert duidelijker hoorbaar en dat zorgt toch voor een sportief tintje.

Na zo'n anderhalve week rijden op uiteenlopende trajecten (stad, buitenweg, snelweg) kwam het gemiddelde verbruik uit op 4.4 liter per 100 km.

Weggedrag

De Yaris GR Sport is niet verlaagd en heeft geen ander onderstel dan de standaard Yaris. Echter, met kleine aanpassingen is juist hier het grootste verschil gemaakt. De grotere velgen en aangepaste besturing zorgen voor een alerter karakter. Alhoewel de wielophanging gelijk is gebleven, zorgen andere schokdempers eveneens voor een verschil. Dankzij deze schokdempers betrekt de Yaris GR Sport de bestuurder veel meer bij het autorijden.

Conclusie

Toyota heeft minimale aanpassingen gedaan om van een gewone Yaris een "GR Sport" te maken. Desondanks is het verschil heel behoorlijk. Juist omdat de aanpassingen gering zijn, is ook de meerprijs gering. Bovendien zag de Yaris er al sportief uit en zorgde de hybride aandrijving al voor de nodige daadkracht. De standaard Yaris heeft al een sportieve ondertoon en daarom zijn kleine aanpassingen voldoende om dat karakter te versterken.

Het verschil is daarom het grootst naast andere compacte auto's. Die zijn veelal bedoeld als veilig, degelijk vervoer van A naar B. Ze zijn daarom even functioneel en ook even opwindend als een koelkast of broodrooster. De Yaris biedt minstens dezelfde degelijkheid, maar voegt daar als GR Sport een sportief karakter aan toe. Kleine moeite, groot plezier!

plus Levendig karakter

Vlot en zuinig dankzij hybride-aandrijving min Minimale beenruimte achterin

Minder overzichtelijk door brede c-stijl