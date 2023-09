Italiaanse ADHD'er

Abarth 500e privé leasen?

Net als bij de andere modellen is er geen twijfel mogelijk: de Abarth 500e is gebaseerd op een bestaand model van Fiat. Echter, Abarth kiest voor een extravagante aankleding met een agressief ogende onderbumper. Terwijl de Fiat 500e enkele sierlijntjes heeft die doen denken aan een grille, heeft de Abarth die niet, voor een nog bozer kijkende neus. Het "500"-logo van de Fiat is vervangen door grote letters "Abarth". Toch is het uiteraard de gele kleur die het grootste verschil maakt.

Binnenin zet stemmig zwart de toon, met een drie- in plaats van een tweespaaks stuurwiel. Op alle plaatsen waar Fiat kiest voor natuurlijk ogende en/of frisse materialen, kiest Abarth voor zwart en/of chique materialen zoals alcantara. Uiteraard beschikt de Abarth 500e over sportieve kuipstoelen. En voor wie niet goed in de stoelen van de Fiat 500e past is er goed nieuws: de Abarth 500e zit een stuk beter! Echter, de hoofdsteunen zijn nog steeds te laag om daadwerkelijk bij te dragen aan de veiligheid.

Uitrusting

Op het gebied van uitrusting is er bijna geen verschil tussen de Fiat 500e en Abarth 500e. Beide beschikken over hetzelfde audio-, communicatie- en navigatiesysteem. Dat systeem functioneert naar behoren, maar het is niet altijd even handig. Het is alsof een programmeur dit op een groot beeldscherm op kantoor heeft ontworpen en was vergeten dat het in de auto op een veel kleiner scherm wordt getoond. Virtuele knoppen zijn vaak onhandig klein en er staat te veel informatie te dicht op elkaar. Bovendien was het beeldscherm in de hier gereden cabriolet bij volle zon onleesbaar vanwege reflecties.

De Abarth 500e deelt de veiligheidssystemen met de Fiat 500e. Toch zijn ze anders ervaren: de Abarth 500e bemoeit zich namelijk zelden met het rijden en grijpt veel later in dan de Fiat. Een andere vorm van veiligheid kan maar niet wennen: de sloten van de deuren. Bij het afsluiten van de auto klinkt geen geruststellende "klik" en klappen de spiegels niet in, waardoor de eigenaar altijd onzeker is of de portieren daadwerkelijk op slot zitten.

„De Abarth 500e is gretig, agressief, opdringerig, luid, kostbaar, brutaal, oncomfortabel, vermoeiend, veeleisend, nerveus, extravagant en schreeuwerig. En dat is een goede zaak!“

(Opgevoerde) elektrische auto

Abarth stond voor de uitdaging om met een compleet nieuwe techniek het gevoel van weleer te benaderen of zelfs te overtreffen. Een deel van dat nostalgische gevoel was het grommen, briesen en blazen van de motor. Daarom is de 500e voorzien van een "Sound Generator" en klinkt bij het starten van de auto een machtige brul, alsof het een oude zescilinder is! Echter, al na een minuut begon het kunstmatige motorgeluid de testrijder behoorlijk te irriteren. Dit is helemaal niet leuk, dit is pure overlast! En hoe hebben we dat lawaai in het verleden kunnnen accepteren? Uitschakelen dus die "Sound Generator" (Italiaanse logica: alleen via het beeldscherm achter het stuurwiel, alleen als de auto stilstaat en dan het menu "weergave" en vervolgens "sound generator").

Bovendien: is het niet veel stoerder om superieure prestaties neer te zetten zonder borstgeklop? Want presteren doet de 500e! Abarth heeft weliswaar de batterij en de elektromotor van de Fiat 500e overgenomen, maar heeft deze -net als vroeger- aangepast. Het vermogen nam toe van 118 pk naar 155 pk en het koppel van 220 naar 235 Nm.

Prestaties

En veel belangrijker: de reactie op het stroompedaal is vele malen gretiger, waardoor het voelt alsof de 500e de sterren van de hemel rijdt. In de standaard ("Turismo") stand is de 500e al gretig en snel, in de "Scorpion" modus is deze Italiaan hondsbrutaal. Het vermogen wordt nooit geleidelijk opgebouwd, maar wordt altijd als een lawine(tje) op de voorwielen losgelaten. In absolute zin is de 500e slechts "vlot", maar gevoelsmatig kan deze Italiaan op zakformaat zelfs supercars uit hetzelfde land met gemak aan! Voor een rappe start bij het verkeerslicht is zelfs een heuse "drag strip"-modus beschikbaar, waarna de sprint van 0 naar 100 in 7 seconden wordt uitgevoerd. Wederom: dat stelt op papier niet veel voor, maar de manier waarop de 500e presteert geeft het gevoel dat het allemaal veel harder gaat.

Wanneer het stroompedaal wordt losgelaten en de 500e inhoudt om energie terug te winnen, reageert de Abarth wederom feller en aggresiever dan iedere andere elektrische auto. Heerlijk en nog efficient ook. Rijden met de 500e is als het uitlaten van een jonge puppy die continu aan de riem trekt en de testrijder kon de verleiding maar zelden weerstaan om niet mee te gaan in dat spel. Toch kwam het testverbruik uit op 12 kWh per 100 km en dat is zeer zuinig.

De 500e is voorzien van een 42 kWh batterij waarmee de actieradius volgens de fabriek 312 km bedraagt. Ondanks uiterst gunstige weersomstandigheden was het bereik tijdens deze test slechts 220 km. De laadsnelheid kwam in de praktijk wel overeen met de beloften van de fabrikant: 85 kW bij een snellader. Bij een publiek laadpunt valt de knalgele laadkabel goed op, zodat niemand er over struikelt.

Weggedrag

Een (terecht) kritiekpunt op elektrische auto's is, dat ze allemaal hetzelfde karakter hebben vanwege de soepele aandrijflijn en het lage zwaartepunt van de batterijen in de vloer. Dat stelt Abarth voor een uitdaging als het anders wil zijn dan andere elektrische auto's. Bovendien: het onderstel van de Fiat 500e is overgenomen, dus dat maakt het nog lastiger om zich te onderscheiden. Alleen de kleine draaicirkel (een zeldzaam goed voor een sportwagen) is gebleven. Aangepaste veren en dempers maken samen met grote velgen met brede banden en een veel directere besturing een wereld van verschil!

De besturing is daarom minstens zo nerveus als de aandrijflijn! Een geringe beweging van het heerlijke met Alcantara beklede stuurwiel is voldoende voor een directe koersverandering. Daarbij grijpt de 500e iedere gelegenheid aan om zich vastberaden in het asfalt vast te bijten. Van eventueel overgewicht door de accu is weinig tot niets merkbaar. In plaats daarvan is de 500e alert als een sportwagen en zelfs zo capabel dat de kuipstoelen echt nodig zijn. Terwijl de 500e in een rechte lijn sneller voelt dan hij eigenlijk is, zijn de bochtsnelheden daadwerkelijk serieus hoog.

Wederom voelt het allemaal sneller en spannender dan het eigenlijk is dankzij uitstekende communicatie tussen de bestuurder en het mechaniek. Wanneer wordt gekozen voor de cabriolet is de communicatie nog directer voor een nog intensere beleving.

Conclusie

De Abarth 500e is gretig, agressief, opdringerig, luid, kostbaar, brutaal, oncomfortabel, vermoeiend, veeleisend, nerveus, extravagant en schreeuwerig. En dat is een goede zaak! Het betekent dat Abarth geen enkel compromis heeft gesloten en zich geheel toelegt op het sportieve en vermakelijke karakter waar het om bekend staat. De Abarth 500e is weliswaar anders dan de klassieke modellen, maar levert op zijn eigen manier minstens zoveel rijplezier.

De Abarth 500e is verre van perfect (te veel turbulentie met open dak boven 100 km/u, rommelige indeling centraal beeldscherm, fluittuin bij energie terugwinnen, weinig informatie tijdens opladen, kleine toegang tot bagageruimte), maar het is dit feest op wielen allemaal vergeven. In een rechte lijn is de 500e slechts vlot, maar voelt de auto veel sneller dan hij eigenlijk is. Op een bochtig circuit is de Abarth 500e daadwerkelijk snel.

In alle gevallen is de 500e als een hyper actieve Italiaanse ADHD'er. Bij iedere andere auto zou dat een nadeel zijn, maar het maakt de 500e tot een onvervalste Abarth!