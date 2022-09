Een groene Mini

Mini stond voor een grote uitdaging. Een geheel nieuwe versie is nog niet klaar, maar het platform van het bestaande model (uit 2014) is niet berekend op elektrische aandrijving. Het is bedoeld voor een grote verbrandingsmotor met een kleine brandstoftank, en zeker niet voor een kleine elektromotor met een grote batterij.

Om dit probleem op te lossen heeft Mini het bestaande model een fractie hoger gemaakt, zodat meer ruimte ontstond voor batterijen in de bodem. Echter, dit leidde tot een nieuw probleem: accu's zijn zwaar en de vierdeurs versie (met verlengde wielbasis) zou doorzakken. Evenzo zou de cabriolet door het wegvallen van het draagvermogen van het dak niet stevig genoeg zijn om de veiligheid en het rijplezier te bieden dat de fabrikant nastreeft. Daarom is de Mini Electric alleen verkrijgbaar als driedeurs.

Aan de vormgeving van de driedeurs is weinig aangepast, alhoewel het model wel is gemoderniseerd tijdens de laatste facelift in 2018. Nog steeds heeft de Mini de vrolijke en levenslustige uitstraling, terwijl veel andere elektrische auto's in het streven naar een moderne uitstraling aan karakter hebben ingeleverd. Bovendien ziet de testauto er in het groen met bruin interieur chic en vooral heel Brits uit.

Ruimte en uitrusting

De opzet van het interieur is nog altijd gebaseerd op het origineel uit de jaren '60. De meeste functies worden bediend met tuimelschakelaars en centraal op het dashboard staat een grote ronde klok. Die ronde klok doet echter al lang geen dienst meer als snelheidsmeter. Achter het stuurwiel is namelijk een beeldscherm te vinden waarop de snelheid en andere gegevens voor de bestuurder worden getoond. In de centrale ronde klok is daarom het beeldscherm voor het infotainment-systeem ondergebracht. Mini heeft niet de moeite genomen om een rond beeldscherm te maken en gebruikt daarom slechts een fractie van het beschikbare oppervlak. Daarom zijn de lettertjes en virtuele knoppen vaak onhandig klein.

De Mini F56, zoals dit model intern heet, is gaandeweg gemoderniseerd en is daarom bij de tijd als het gaat om luxe en veiligheidsvoorzieningen. Echter, veel zaken die bij andere merken standaard zijn, zijn opties bij Mini. De fabrikant gedraagt zich daarom als "premium merk" en dat is niet geheel ten onrechte. De bouwkwaliteit, gebruikte materialen en het uitgesproken solide gevoel zijn allemaal ver boven gemiddeld voor een auto in dit segment.

Op zoek naar een Mini MINI Electric?

bynco heeft er 106 vanaf € 10.950,-

De beenruimte voorin is goed, de hoofdruimte net voldoende. De ruimte achterin is minimaal, maar dat geldt voor de meeste auto's van deze omvang. De bagageruimte is gemiddeld groot en de laadkabels kunnen netjes worden opgeborgen in een groot vak onder de laadvloer. Ondanks het feit dat een elektromotor veel kleiner is dan een verbrandingsmotor, heeft Mini geen kans gezien om een tweede bagageruimte ("frunk") onder de motorkap te maken.

Elektrische auto

Zoals eerder aangegeven, heeft Mini een bestaand model achteraf van elektrische aandrijving voorzien. Omdat de fabrikant geen ruimte van het interieur af wilde snoepen, is de Mini Electric voorzien van een relatief kleine batterij. Er is geen keuze in batterijen: de Mini Electric heeft altijd een accu met een capaciteit van 40 kWh, waarmee de theoretische actieradius 225 km bedraagt. Dat is beduidend minder dan het bereik van de directe concurrenten, zeker wanneer rekening wordt gehouden met de prijs.

Dat beperkte bereik is niet alleen te verklaren door de kleine accu, maar ook door de sterke elektromotor. Om de Mini Electric het levendige karakter te geven waar de Mini om bekend staat, is gekozen voor prestaties boven bereik. In de standaardmodus is de auto namelijk al vlot en een tikkeltje uitdagend. In de sportstand is de Mini Electric ronduit snel en gretig. Bovendien: het vermogen is direct beschikbaar, waardoor deze groene Mini veel sterkere auto's bij de verkeerslichtsprint achter zich laat.

Om energie te besparen zijn een "green"- en "green+"-modus beschikbaar. Daarmee kan nog steeds moeiteloos worden gereden, alhoewel die laatste ook de airconditioning uitschakelt. Vrijwel ongeacht de snelheid is de Mini Electric zeer stil en dat is opmerkelijk omdat vormgeving overduidelijk voor stroomlijn ging.

Moederbedrijf BMW heeft rijden met één pedaal welhaast uitgevonden en daarom is de Mini Electric standaard ingesteld op rijden met één pedaal. Dat betekent: hoe abrupter het stroompedaal wordt losgelaten, hoe sterker de auto inhoudt (en energie terugwint!). Het rempedaal wordt alleen in noodsituaties gebruikt. In tegenstelling tot veel andere elektrische auto's heeft de bestuurder van de Mini niet continu het idee tegen een weerstand te vechten in één-pedaal modus. In plaats daarvan valt op hoe mooi de auto rolt, alsof de wielen net even "ronder" zijn!

Uiteraard kan de één-pedaal modus uit, maar ook dan blijft de Mini Electric iets energie terugwinnen bij het loslaten van het stroompedaal om de efficiency te verbeteren. Bovendien licht dan een oranje lampje op de keuzehendel op om aan te geven dat dit geen goed idee is.

Met een gematigde rijstijl bedroeg het testverbruik over een route met binnenwegen en snelwegen 13.4 kWh per 100 km. Dat is zuiniger dan Mini belooft en wordt deels verklaard door de ideale weersomstandigheden (warm en windstil). Eigenaren melden op de lange duur een veel hoger verbruik en daarom een bereik van zo'n 185 echte kilometers op een volle batterij.

Weggedrag

Een bestaande auto achteraf voorzien van elektrische aandrijving is al een hele klus, het gewicht ervan verhullen is een nog grotere uitdaging. Zeker omdat Mini een reputatie heeft hoog te houden als het gaat om een levendig weggedrag.

In dit geval is de kleine batterij juist een voordeel! Daarnaast is gekozen voor een stug en soms zelfs ronduit hard onderstel in combinatie met een directe besturing. Op die manier reageert de auto vlot op commando's van de bestuurder. Dankzij die snelle reactie in combinatie met sterke motor weet de Mini zijn gewicht perfect te verhullen. Het weggedrag is daarom vertrouwenwekkend en het rijplezier minstens zo groot als bij de varianten met een minder groene aandrijflijn.

Conclusie

Is de Mini Electric even speels en begeerlijk als de varianten met conventionele aandrijving? Zeker! Echter, omdat Mini een bestaand model achteraf heeft omgebouwd tot elektrische auto was slechts ruimte voor een kleine batterij. Omdat de accu het duurste onderdeel is van een elektrische auto zou mogen worden verwacht dat de Mini Electric voordelig wordt aangeboden, maar het tegendeel is waar. De Mini Electric is duurder dan elektrische auto's van de concurrentie, die naast een groter bereik ook meer ruimte en/of luxe bieden.

En Mini zet daar slechts één ding tegenover: plezier! De proefrit leert dat het plezier zo groot is, dat menigeen de hoge prijs of het beperkte bereik daarom graag voor lief neemt. Het plezier begint met het uiterlijk, waardoor de bestuurder al een glimlach op het gezicht heeft voordat de eerste meter gereden is. Bij kalm rijden valt op hoe verfijnd de Mini in de loop der jaren is geworden op het gebied van bouwkwaliteit, uitrusting en rijeigenschappen. De grootste aantrekkingskracht zit uiteraard in het levendige weggedrag, want daarmee weet ook deze groene Mini iedereen te charmeren.