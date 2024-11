Toyota verlaagt prijs RAV4

De Dynamic-uitvoering vormt de basis. Met standaard Toyota Safety Sense 2 is de auto onder meer voorzien van essentiële veiligheidssystemen zoals Pre-Collision System, Adaptive Cruise Control en Lane Trace Assist. Standaard beschikt de RAV4 Plug-in Hybrid over 18 inch grote lichtmetalen velgen, LED-verlichting rondom, een 12,3-inch digitaal instrumentenpaneel, een 10,5-inch groot Toyota Smart Connect multimediasysteem met Apple CarPlay en Android Auto, Smart Entry, parkeersensoren voor en achter en een parkeercamera achter met dynamische hulplijnen. Een elektrische verstelbare bestuurdersstoel, stoelverwarming voorin en achterbankverwarming achterin verhogen het comfort voor de inzittenden. Bij elke uitvoering van de RAV4 Plug-in Hybrid wordt standaard een Mode 2 en Mode 3 laadkabel van 7,5 meter geleverd.

RAV4 Plug-in Hybrid Style

De Style-uitvoering voegt extra comfort toe. Naast de voorzieningen van de Dynamic beschikt de Style over een elektrisch bedienbare achterklep, schakelflippers achter het stuurwiel en 19 inch lichtmetalen velgen. Het interieur krijgt een opwaardering met kunstlederen zijwangen en rode stiksels.

Optioneel is de Style uit te rusten met het Innovation Pack met onder meer een JBL Premium Audio-geluidssysteem met 9 speakers, een draadloze lader voor mobiele telefoons, Blind Spot Monitor, Head-up Display, parkeersensoren voor en achter met automatische remfunctie, Panoramic View Monitor en een camerafunctie in de binnenspiegel. Dit pakket heeft een meerprijs van 3.495 euro.

RAV4 Plug-in Hybrid GR SPORT

Als sportieve uitvoering krijgt de RAV4 GR SPORT een uniek uiterlijk mee. Zo beschikt de auto over een aangepaste achterbumper in Midnight Black, een GR SPORT-grille, en speciale 19 inch GR SPORT-lichtmetalen velgen. In het interieur zijn diverse sportieve details aangebracht, zoals gunmetal sierlijsten en GR SPORT-bekleding voor de stoelen. Voor optimaal comfort is deze uitvoering standaard uitgerust met stuurwielverwarming, een elektrisch verstelbare passagiersstoel en wordt de veiligheidsuitrusting uitgebreid met Blind Spot Monitor, Panoramic View Monitor en Rear Cross Traffic Alert inclusief automatische remfunctie.

De uitrusting van de RAV4 Plug-in Hybrid GR SPORT is uit te breiden met het GR SPORT PLUS Pack, bestaande uit onder meer een Head-up Display, JBL Premium Audio met 9 speakers, een draadloze lader voor mobiele telefoons, instapverlichting aan de bestuurders- en passagierszijde en een camerafunctie in de binnenspiegel. Dit pakket heeft een meerprijs van 2.995 euro.

RAV4 Plug-in Hybrid Bi-Tone Plus

De Bi-Tone Plus is de meest complete RAV4 Plug-in Hybrid. De uitvoering bevat alle kenmerken van de Style, uitgebreid met onder meer geperforeerd lederen bekleding met stoelventilatie voor beide voorstoelen, een draadloze telefoonlader en de Smart Rear View Mirror. Het 9-speaker JBL Premium Audio-systeem en Head-Up Display zijn ook standaard, net als Blind Spot Monitor en Panoramic View Monitor. Standaard beschikt de RAV4 Plug-in Hybrid Bi-Tone Plus over een bi-tone kleurstelling waarbij het dak, de achterspoiler en de raamlijsten een contrasterende zwarte metallic kleur krijgen.

RAV4 Plug-in Hybrid Business

Als Business beschikt de RAV4 Plug-in Hybrid over onder meer het Toyota Smart Connect multimediasysteem met 10,5 inch scherm met Apple CarPlay en Android Auto, een 12,3 inch digitaal instrumentarium, een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel en verwarmbare voorstoelen en een verwarmbare achterbank. De RAV4 Plug-in Hybrid Business heeft een fiscale waarde van 47.895 euro.

RAV4 Plug-in Hybrid Business Plus

De Business Plus is rijker uitgerust. Zo beschikt de RAV4 Business Plus over een Head-up Display, een JBL Premium Audio-geluidsinstallatie met 9 speakers en zwartlederen bekleding met rode accenten. Beide voorstoelen zijn naast verwarmbaar ook geventileerd en de passagiersstoel is achtvoudig elektrisch verstelbaar. De Panoramic View Monitor en Blind Spot Monitor met Rear Cross Traffic Alert breiden het uitgebreide pakket aan veiligheids- en assistentiesystemen verder uit. Net als de RAV4 Bi-Tone Plus beschikt ook de Business Plus over een Bi-Tone kleurstelling met een contrasterend zwart dak. De RAV4 Plug-in Hybrid Business Plus heeft een fiscale waarde van 55.695 euro.