Toyota RAV4 nu als Limited Edition

De RAV4 Plug-in Hybrid Limited Edition beschikt over een extra rijk uitrustingsniveau. Waar de RAV4 Plug-in Hybrid standaard beschikt over zaken zoals Toyota Smart Connect met een 10,5 inch touchscreen, een 12,3 inch groot digitaal instrumentenpaneel, stoelverwarming voorin, achterbankverwarming, Climate Control met twee zones en het uitgebreide Toyota Safety Sense 2-pakket aan veiligheids- en assistentiesystemen, gaat de Limited Edition een stap verder.

Als Limited Edition wordt de uitrusting uitgebreid met onder meer een JBL Premium Audiosysteem met 9 speakers, 19 inch zwarte gepolijste lichtmetalen velgen, een Head-up Display, een draadloze lader voor de telefoon, schakelflippers achter het stuurwiel, een elektrisch bedienbare achterklep met geheugenfunctie, Blind Spot Monitor en een camerafunctie in de binnenspiegel (Smart Rear View Mirror). Metallic lak is standaard bij de Limited Edition.

Van buiten is de RAV4 Plug-in Hybrid Limited Edition te herkennen aan striping op de achterste stijl. Dit is te combineren met een optionele bi-tone kleurstelling. Naast lakopties is er slechts één andere optie leverbaar op de Limited Edition: een panoramisch schuif-/kanteldak. Dit is leverbaar voor 1.495 euro.

De RAV4 Plug-in Hybrid Limited Edition is direct te bestellen. De eerste exemplaren worden in maart 2025 in de Toyota-showroom verwacht.