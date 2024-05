Toyota RAV4 bestaat 30 jaar

Innovatie stond centraal bij de ontwikkeling van de RAV4 in de afgelopen drie decennia, wat benadrukt werd door de vroege toepassing van efficiënte aandrijftechnologieën. Al in 1997 bracht Toyota een batterij-elektrische variant van de RAV4 uit op verschillende markten, een uiting van Toyota's streven om nieuwe technologieën te verkennen om de impact op het milieu te verminderen.

In 2016 volgde de eerste hybride RAV4, met de derde generatie van Toyota's hybride technologie, als aanvulling op de bestaande reeks van benzine- en dieselmotoren. In 2020 volgde de RAV4 Plug-in Hybrid, als onderdeel van Toyota's multi-path strategie, waarbij verschillende aandrijflijnen worden aangeboden die passen bij de marktomstandigheden en de lokale infrastructuur.

Praktische bruikbaarheid

De vooruitgang van de afgelopen dertig jaar ging verder dan prestaties en efficiëntie. Ook de praktische bruikbaarheid werd verbeterd. Zo is het interieur met elke generatie uitgebreid met de nieuwste multimediasystemen.

Als onderdeel van Toyota's streven om geavanceerde veiligheidsuitrusting te standaardiseren, zijn in de loop der jaren de nieuwste Toyota Safety Sense-systemen beschikbaar gekomen voor de RAV4. Deze systemen helpen bestuurders om een groter aantal veelvoorkomende risico's op verkeersongevallen te vermijden.

Door trouw te blijven aan zijn gedurfde oorspronkelijke filosofie en in te spelen op de veranderende behoeften van klanten, is de RAV4 in de afgelopen 30 jaar uitgegroeid tot een auto-icoon en een verkoopsuccesverhaal over de hele wereld. Het was de bestverkochte SUV wereldwijd in 2018 en 2019. De RAV4 bereikte de mijlpaal van 14 miljoen exemplaren tegen het einde van 2023 wereldwijd, waaronder meer dan 2,5 miljoen in Europa. Hybride of plug-in hybride aandrijflijnen zijn nu goed voor 91% van de nieuwe RAV4-verkopen in Europa, waar de grootste markten Frankrijk, Italië, Polen, Spanje en het Verenigd Koninkrijk zijn.