Toyota introduceert RAV4 GR Sport

Na de introductie van GR SPORT-uitvoeringen in andere modelreeksen, waaronder de Yaris, Yaris Cross, Corolla, C-HR en Hilux, krijgt de RAV4 nu ook de GR SPORT-behandeling. Net als bij de andere modellen krijgt ook de RAV4 GR SPORT een aantal aanpassingen aan het exterieur en wordt de afstelling van het onderstel niet vergeten. De nieuwe GR SPORT-uitvoering van de RAV4 wordt vanaf medio 2023 geleverd als Hybrid en als Plug-in Hybrid en beschikt altijd over AWD-i intelligente vierwielaandrijving.

Exterieur

Met hoogglans zwarte afwerking voor de wielkastranden, de raamlijsten en de sierlijst onder de achterruit is de RAV4 GR SPORT te onderscheiden van andere uitvoeringen. Het zwarte G-meshpatroon voor de grille en mistlampbehuizing geven de RAV4 GR SPORT een eigen gezicht. Aan de voorspoiler van de auto is ook direct te zien om welke aandrijflijn het gaat: de Hybrid heeft een donker zilveren voorspoiler, terwijl die van de Plug-in Hybrid in 'gunmetal grey' is gespoten. Een subtiele GR-badge op de voor- en achterzijde maakt het geheel af.

Als eerste model van Toyota krijgt de RAV 4 GR sport lichtmetalen wielen die zijn afgewerkt met een nieuwe ultra-precieze lijnsnijtechniek. De standaard hoogglans zwarte 19 inch wielen hebben een hele fijne helder 'pinstripe' die het sterke vijfspaaks design extra benadrukt.

Interieur

De aanpassingen gaan verder in het interieur, waar de sportstoelen voorin zijn bekleed met een luxe bekleding met suède-effect en synthetisch leer; allebei diervrije materialen. In de hoofdsteunen zitten GR-logo's verwerkt en een zilveren stiksel zorgt voor het nodige contrast. Dit zilveren stiksel wordt ook toegepast in het stuur en de versnellingspook. Gunmetal details in de portieren en in het stuurwiel maken de sportieve aankleding compleet.

Tevens profiteert de RAV4 GR SPORT ook van de modeljaarupdate van de RAV4. Met een multimediasysteem met 10,5-inch high-definition display en aanpasbare 12,3-inch digitaal instrumentarium voor de bestuurder is het bedieningsgemak vergroot en oogt het interieur moderner. De veiligheids- en rijhulpfuncties zijn up-to-date, met de nieuwste generatie Toyota Safety Sense. Het pakket omvat onder meer het nieuwe Emergency Steering Assist-systeem en het verbeterde Pre-Collision System.

Prestaties

De RAV4 GR SPORT krijgt verbeteringen aan de ophanging. Met nieuwe, stijvere veren en schokdemperinstellingen beloven de RAV4 GR SPORT een betere wegligging geven en bieden een dynamische rijervaring.