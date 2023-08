Toyota RAV4 GR SPORT nu te bestellen

Na de introductie van GR SPORT-uitvoeringen voor andere Toyota-modellen, waaronder de Yaris, Yaris Cross, Corolla, C-HR en Hilux is vanaf nu de RAV4 ook als GR SPORT te bestellen. Net als bij de andere modellen krijgt ook de RAV4 GR SPORT een aantal unieke aanpassingen aan het exterieur. De afstelling van het onderstel is daarnaast ook onder handen genomen. De nieuwe GR SPORT-uitvoering van de RAV4 wordt geleverd als Hybrid en als Plug-in Hybrid en beschikt altijd over AWD-i vierwielaandrijving.

Sportieve details

Met hoogglans zwarte afwerking voor de wielkastranden, de raamlijsten en de sierlijst onder de achterruit is de RAV4 GR SPORT te onderscheiden van andere uitvoeringen. De grille en mistlampbehuizing krijgen het GR-specifieke G-meshpatroon, waarmee de RAV4 GR SPORT een eigen gezicht krijgt. Aan de voorspoiler van de auto is ook te zien om welke aandrijflijn het gaat: de Hybrid heeft een donker zilveren voorspoiler, terwijl die van de Plug-in Hybrid in donkergrijs 'gunmetal grey' is gespoten. Net als andere GR SPORT-uitvoeringen krijgt ook de RAV4 een GR-badge op de voor- en achterzijde.

De wielen van de RAV 4 GR SPORT vallen op. Het is de eerste Toyota waarbij lichtmetalen wielen worden gebruikt die zijn afgewerkt met een nieuwe lijnsnijtechniek. De hoogglans zwarte 19 inch wielen hebben een hele fijne helder 'pinstripe' die het sterke vijfspaaks design extra benadrukt.

Sportstoelen en grote displays

In het interieur wordt het sportieve thema voortgezet. Met een luxe bekleding met suède-effect en synthetisch leer - allebei diervrije materialen. In de hoofdsteunen van de sportstoelen voorin zitten GR-logo's verwerkt en een zilveren stiksel zorgt voor het nodige contrast. Dit zilveren stiksel wordt ook toegepast in het stuur en de versnellingspook. Gunmetal details in de portieren en in het stuurwiel maken de sportieve aankleding compleet.

Uiteraard profiteert de RAV4 GR SPORT ook van de modeljaarupdate van de RAV4. Met een multimediasysteem met 10,5-inch high-definition display en aanpasbare 12,3-inch digitaal instrumentarium voor de bestuurder is het bedieningsgemak verder vergroot en oogt het interieur moderner. Ook de veiligheids- en rijhulpfuncties modern, met de nieuwste generatie Toyota Safety Sense. Het pakket omvat onder meer het nieuwe Emergency Steering Assist-systeem en het verbeterde Pre-Collision System.

Dynamisch rijgedrag

Het blijft niet alleen bij seen portieve uitestraling. De RAV4 GR SPORT krijgt verbeteringen aan de ophanging. Nieuwe, stijvere veren en schokdemperinstellingen beloven een betere wegligging en een dynamische rijervaring.

Prijzen

De prijzen van de RAV4 GR SPORT beginnen bij 60.995 euro voor de 163 kW / 222 pk sterke RAV4 2.5 Hybrid AWD. Als topuitvoering is de auto uitgerust met onder meer de bijzondere 19 inch lichtmetalen wielen, elektrische stoelverstelling voor beide voorstoelen, stoelverwarming, stuurwielverwarming, LED-projector koplampen, Blind Spot Monitor met Rear Cross Traffic Alert en een Panoramic View Monitor. Als 225 kW / 306 pk sterke 2.5 Plug-in Hybrid is de RAV4 GR SPORT er vanaf 64.295 euro.