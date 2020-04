Toyota verkoopt 10 miljoenste RAV4

10 april 2020 | De Toyota RAV4 mag zich voortaan in het rijtje scharen van andere Toyota toppers die wereldwijd minimaal 10 miljoen keer zijn verkocht. De verkopen van Toyota's middelgrote SUV passeerden eind februari van dit jaar de grens van 10 miljoen. Hierbij gaat het om vijf generaties waarvan de eerste in 1994 op de markt kwam. De huidige, vijfde generatie krijgt nog dit jaar een nieuwe uitvoering, de RAV4 Plug-in Hybrid.

De Toyota RAV4 ('Recreational Active Vehicle with 4-wheel drive', in Nederland aanvankelijk Funcruiser genaamd) begon zijn leven als een compacte, wendbare en recreatieve lifestyle SUV, toentertijd een origineel en nieuw type auto. In de loop der tijd heeft de Toyota RAV4 zich ontwikkeld tot wat die nu is: een SUV die als Hybrid ook nog eens relatief efficiënt is.

De Toyota RAV4 was in 2018 en 2019 de bestverkochte SUV wereldwijd en in 2019 ook de op drie na populairste auto overall. De RAV4 is het populairst in Noord-Amerika waar elk jaar ruim een half miljoen exemplaren een eigenaar vinden (in 2019: 535.000 stuks). Hierna volgen Europa (133.000 exemplaren) en China (127.000 exemplaren).

Sinds zijn debuut in 1994 heeft Toyota in Europa meer dan 2 miljoen RAV4's verkocht. De huidige vijfde generatie, geïntroduceerd begin 2019, is hier in één jaar tijd meer dan 130.000 keer verkocht, een nieuw record voor de Toyota RAV4. In Nederland gaat het in 2019 om ruim 2.500 exemplaren waarmee de RAV4 in zijn segment opklimt van de negende naar de vijfde plaats. Het marktaandeel nam toe van 4,2 procent in 2018 naar 10,2 procent in 2019.

Behalve de zakelijk rijder weet ook de particulier de Toyota RAV4 te vinden. Het aandeel particulier groeide van 6,3 procent in 2018 naar 15,3 procent in 2019. Zakelijk gezien nam het percentage toe van 2,6 naar 6,9. Het gros van de kopers kiest hierbij voor de RAV4 Hybrid waarbij een benzine- en elektromotor samenwerken voor een relatief zuinige manier van rijden. Dit jaar komt daar een nieuw hybride topmodel bij, de Toyota RAV4 Plug-in Hybrid. De Toyota RAV4 Plug-in Hybrid komt in de tweede helft van 2020.

