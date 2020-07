Toyota RAV4

Toyota RAV4 tijdelijk als Black Edition

30 juli 2020 | Toyota introduceert de RAV4 Hybrid Black Edition. Zoals de naam al aangeeft, is de SUV grotendeels in zwart uitgevoerd, inclusief interieur en 19-inch lichtmetalen velgen. Toyota levert de RAV4 Hybrid Black Edition met voorwiel- en met vierwielaandrijving (2WD en AWD). De uitrusting is extra compleet met een automatisch dimmende binnenspiegel met camerafunctie (Smart Rear View Mirror). De RAV4 Hybrid Black Edition staat vanaf eind 2020 bij de Toyota dealer. De prijzen maakt Toyota later bekend.

