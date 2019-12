Toyota RAV4 ook als bedrijfswagen

2 december 2019 | Toyota breidt zijn bedrijfswagenaanbod uit met de RAV4 Van. In de achterportieren is links een volledig geblindeerde en rechts een ongeblindeerde zijruit geplaatst. De ongeblindeerde zijruit is voorzien van een donkere folie. De folie geeft aan de buitenkant hetzelfde uiterlijk als de blinderingspanelen terwijl van binnenuit het zicht niet wordt belemmerd. Links- en rechtsachter zitten volledig geblindeerde zijruiten. De zwarte blinderingspanelen kunnen eventueel in de kleur van de carrosserie gespoten worden zodat een belettering beter uitkomt.

De aan de bestuurderszijde beklede, volledige tussenwand met design ruit en ovale versteviging, is direct achter de voorstoelen op de B-stijl geplaatst. De tussenwand is zo uitgevoerd dat de werking van de curtain airbags mogelijk blijft. De grote laadruimte heeft een licht aflopende vlakke laadvloer en is te bereiken via de 2 achterportieren en de hoog openende achterklep. Er worden geen concessies gedaan op het gebied van comfort, de stoelen blijven maximaal verstelbaar. De laadruimte en de tussenwand van de Toyota RAV4 Van zijn grotendeels voorzien van luxe bekleding. De laadruimte is goed toegankelijk door de hoog openende achterklep en lage tildrempel.

De Toyota RAV4 Van is leverbaar met een 2.0 liter VVT-iE benzinemotor met 129 kW (175 pk) en een trekgewicht van 2.000 kg. Daarnaast is er ook een versie met automatische transmissie en 1.500 kg trekgewicht. Beide zijn te bestellen met vierwielaandrijving. Qua hybrides is er keuze uit twee versies. Allereerst de 2.5 High Power Hybrid 2WD, altijd gekoppeld aan een automatische transmissie met een maximaal toelaatbaar trekgewicht van 800 kg. De 2.5 High Power Hybrid is er ook met vierwielaandrijving (AWD-i) Dankzij elektromotoren op de voor- en achteras is het vierwielsysteem compacter dan conventionele, mechanische vierwielaandrijving. Dit zorgt voor een lager brandstofverbruik, minder krachtverlies, een geruisloze aandrijving en meer grip onder moeilijke omstandigheden. In combinatie met AWD-i heeft de RAV4 2.5 High Power Hybrid een trekgewicht van 1.650 kg.

De nieuwe Toyota RAV4 Van is leverbaar vanaf 26.995 euro exclusief BPM en BTW en per direct te bestellen.