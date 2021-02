Toyota prijst RAV4 Plug-in Hybrid

1 februari 2021 | Toyota maakt de prijzen bekend van de RAV4 Plug-in Hybrid. De plug-in hybrid noteert een systeemvermogen van 225 kW/306 pk en een theoretische CO2-emissie van 22 g/km. De prijzen beginnen bij 55.895 euro voor de Business uitvoering. Naast de business uitvoeringen is er ook een op particulieren gerichte line-up met de Dynamic (58.995 euro), Style (61.295 euro) en Bi-Tone Plus (66.995 euro) uitvoeringen. De RAV4 Plug-in Hybrid staat vanaf juni 2021 bij de dealer.

De Toyota RAV4 Plug-in Hybrid is standaard voorzien van onder andere uitgerust met 18-inch lichtmetalen wielen, elektrisch verwarmbare zitplaatsen voor en achter, een elektrisch en handsfree te bedienen achterklep, Bluetooth, digitale radio (DAB+) met zes speakers, een Toyota Touch 2 multimediasysteem met 8-inch touchscreen en ondersteuning van Apple CarPlay en Android Auto. Optioneel leverbaar is het Go Plus navigatiesysteem met spraakaansturing en 3 jaar gratis kaartupdates.

De Business Plus uitvoering voegt aan de standaarduitrusting zaken toe zoals een draadloze telefoonlader, JBL premium audio met negen JBL speakers en een Toyota Touch 2 multimediasysteem met 9-inch touchscreen en navigatie. Daarnaast is de Business Plus voorzien van zwart gepolijste 19-inch lichtmetalen wielen, een kleuren Head-up Display, Smart Rear View Mirror (camerafunctie in binnenspiegel), geperforeerde zwartlederen bekleding met rode stiksels en accenten en stoelventilatie op beide voorstoelen. De buitenspiegels, de spoiler, dakantenne, de raamstijlen en het dak zijn in zwart metallic afgewerkt. Een panoramisch schuif-/kanteldak is optioneel verkrijgbaar.

Een belangrijk speerpunt van de Toyota RAV4 Plug-in Hybrid is zijn veiligheidsuitrusting Toyota Safety Sense 2. Dit pakket van actieve veiligheidssystemen bestaat uit Intelligent Adaptive Cruise control, Automatic High Beam, Road Sign Assist, Lane Departure Alert, Lane Trace Assist, vermoeidheidsherkenning en Pre-Collision System met detectie van voertuigen, fietsers (dag) en voetgangers (dag en nacht). De Business Plus heeft als aanvulling hierop nog Blind Spot Monitor, Rear Cross Traffic Alert met remfunctie en een Panoramic view monitor.

De nieuwe Toyota RAV4 Plug-in Hybrid is uitgerust met Toyota's nieuwste, hybride technologie waardoor er tot 135 km/h volledig elektrisch gereden kan worden en heeft hij in theorie een elektrische actieradius tot 75 kilometer volgens de WLTP-testnorm. De 2,5-liter benzinemotor is gebaseerd op die van de Toyota RAV4 Hybrid terwijl de elektromotor op de vooras meer vermogen kreeg. Toyota heeft voor de RAV4 Plug-in Hybrid een nieuwe, compacte lithium-ion batterij met een hoge capaciteit ontwikkeld en ook een boost-converter voor de Power Control Unit (PCU) van het hybride systeem. Het AWD-i-systeem voor vierwielaandrijving is standaard.

Het systeemvermogen van de plug-in hybride aandrijflijn bedraagt 225 kW / 306 pk. Daarmee is een acceleratie van 0-100 km/i in 6,0 seconden mogelijk. De topsnelheid is elektronisch begrensd op 180 km/u. De CO2-emissie bedraagt in theorie 22 g/km. Het gemiddelde brandstofverbruik bedraagt in theorie 1,0 l/100 km, gelijk aan een verbruik van 1 op 100 volgens de WLTP-norm. Het trekvermogen komt uit op 1.500 kilogram.

De Toyota RAV4 Plug-in Hybrid ziet er sportiever uit dan de andere versies van Toyota's succesvolle SUV. Aan de voorzijde zijn donkere designaccenten aangebracht, onder meer bij de grille en de koplampen. De onderzijde van de voorbumper is uitgevoerd in een aluminiumkleur, wat de visuele breedte van de voorzijde versterkt. Onder de achterruit en achterlichten bevindt zich een strook die eveneens in een aluminiumkleur is uitgevoerd. De onderzijde van de bumpers en wielkastbeschermers zijn rondom in pianozwarte lak uitgevoerd. In het interieur zijn rode designaccenten te vinden om het karakter te benadrukken.

Toyota verwacht de nieuwe RAV4 Plug-in Hybrid in juni 2021 bij de Toyota dealer.

