Toyota past RAV4 aan voor modeljaar 2023

Op zoek naar een Toyota RAV4 2.5 Hybrid Executive AWD?

bynco heeft er 24 vanaf € 27.995,-

De vernieuwde RAV4 maakt gebruik van Toyota's nieuwste multimediasysteem met een nieuw 10,5 inch scherm. Standaard beschikt het systeem over navigatie via de cloud, waarmee het voortdurend wordt bijgewerkt en live verkeersgebeurtenissen kan weergeven. Ook smartphone-integratie is standaard, met Android Auto en Apple CarPlay. Communiceren met de auto is gemakkelijker dan voorheen. Door 'Hey Toyota' te zeggen, gevolgd door een verzoek, zal het systeem reageren. Zo sluit de auto na de zin 'ik heb het warm' de ramen en verlaagt het de temperatuur van de climate control.

In de vernieuwde RAV4 kan de bestuurder meer informatie in een oogopslag zien op het nieuwe instrumentarium. Vanaf modeljaar 2023 krijgt elke RAV4 Hybrid en RAV4 Plug-in Hybrid vanaf uitrustingsniveau 'Dynamic' een 12,3 inch groot digitaal instrumentarium. De bestuurder kan kiezen uit vier stijlen en drie lay-outs en ook zijn er de nodige personalisatie-mogelijkheden, zodat er precies gekozen kan worden welke informatie er getoond wordt.

Het pakket aan Toyota Safety Sense-functies wordt uitgebreid met een nieuwe versie van Pre-Collision System (PCS) met kruispuntondersteuning. Zo kan de auto tegenliggers en voetgangers herkennen die op het punt staan over te steken in de richting de auto rijdt. Het systeem waarschuwt de bestuurder en kan, indien nodig, remmen om een aanrijding te helpen voorkomen. Het nieuwe Emergency Steering Assist helpt de bestuurder een voetganger te vermijden die op de weg is gestapt, terwijl het de auto onder controle houdt en binnen de rijstrook blijft. Op de RAV4 Plug-in zal het systeem ook fietsen en geparkeerde voertuigen herkennen en erop reageren. Het PCS van de RAV4 Plug-in krijgt ook de mogelijkheid om tegenliggers op de rijstrook van de auto te detecteren en het risico op een frontale botsing te verminderen.

Samen met de modeljaarupdate wordt ook een nieuwe exterieurkleur geпntroduceerd: Platinum White Pearl. De kleur wordt leverbaar op alle uitvoeringen van de RAV4 Hybrid en RAV4 Plug-in Hybrid, met uitzondering van de Adventure. De nieuwe parelmoer witte kleur is op verschillende uitvoeringen ook te combineren met een contrasterend zwart dak.

Dit najaar start de productie van de vernieuwde RAV4. Aan het einde van het jaar worden de eerste exemplaren verwacht bij de Nederlandse Toyota-dealers. Net als alle andere Toyota-modellen geldt ook voor de RAV4 een garantietermijn tot 10 jaar en 200.000 kilometer.