Toyota introduceert RAV4 Adventure

14 september 2021 | Toyota introduceert de RAV4 ADVENTURE, een nieuw en extra stoere uitvoering die zijn mannetje zowel op als buiten de gebaande paden staat. Deze Toyota richt zich in het bijzonder op de consument die een auto wil die past bij zijn liefde voor het (avontuurlijke) buitenleven, met behoud van de prestatie- en efficientievoordelen van Toyota's hybride elektrische aandrijftechnologie.

Hoe de nieuwe RAV4 ADVENTURE zijn avontuurlijke bedoelingen kenbaar maakt? Ten eerste met een speciaal en extra stoer frontdesign, bestaande uit een nieuwe, volledig zwarte grille met een grote visuele impact. Kenners van de huidige generatie RAV4 zullen daarbij meteen opmerken dat het Toyota-embleem een andere plek heeft gekregen: van de voorste rand van de motorkap naar het midden van de grille, geflankeerd door twee extra dik aangezette horizontale spijlen.

Daarbij wordt de uitstraling en SUV-capaciteiten van de auto versterkt door de voorste mistlampen in een nieuwe zwarte behuizing te plaatsen en de voorbumper te voorzien van een prominente skid-plate in een contrasterende zilveren kleurstelling.

Tenslotte past Toyota aan weerszijden bredere wielkasten toe die worden gevuld met nieuwe 19-inch lichtmetalen velgen in een matgrijze afwerking. Aan de achterzijde is eveneens bijpassende zilverkleurige skid-plate aangebracht. En voor wie dat wenst, is de RAV4 ADVENTURE beschikbaar met een optionele unieke two-tone carrosserielak, waarbij een carrosserie in Urban Khaki wordt gecombineerd met een dak, raamlijsten en achterspoiler gehuld in Dynamic grey. Kenners van klassieke Toyota's herkennen deze kleurencombinatie wellicht direct; het betreft hier namelijk een hommage aan het kenmerkende lichte dak van de Toyota FJ40 Land Cruiser van weleer.

Voor de ADVENTURE zijn de stoelen bekleed met een combinatie van zwart synthetisch leder en diep doorgestikte rug- en kussensecties, afgewerkt met contrasterende oranje stiksels waarmee ook het dashboard en de portieren zijn voorzien. RAV4 ADVENTURE-sierlijsten op de dorpels maken het plaatje compleet.

De RAV4 ADVENTURE wordt aangedreven door Toyota's vierde generatie hybride elektrische technologie en is standaard uitgerust met vierwielaandrijving, verzorgd door een extra compacte elektromotor op de achteras. Deze aandrijflijn, bestaande uit een combinatie van elektromotoren en 2,5-liter viercilinder benzinemotor, levert 222 pk en maakt het, mede dankzij de AWD-i, mogelijk om (geremde) ladingen tot 1.650 kg te trekken.

De nieuwe Toyota RAV4 ADVENTURE staat vanaf het eerste kwartaal van 2022 bij de Toyota-dealer. Prijzen worden in een later stadium bekendgemaakt

