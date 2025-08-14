Nog even het geheugen opfrissen: de Cross is geen grote Corolla, maar een compleet ander model. De technische verwantschap tussen de Corolla hatchback en de Corolla Cross is nihil; alleen het karakter komt overeen. Beide auto's zijn namelijk ontwikkeld om een zo groot mogelijke doelgroep aan te spreken. Dat doen ze met een weinig uitgesproken uiterlijk dat niemand tegen zal staan. Toch begint deze vernieuwingsronde met het uiterlijk, want Toyota heeft de neus aangepast om beter bij recent geïntroduceerde modellen te passen. Wat Autozine betreft is de facelift echt een vooruitgang, want de uitstraling is modern zonder zich te vervreemden van de doelgroep.

Naast de nieuwe neus is er ook een nieuwe kleur: Storm Grey. Dit nieuwe blauw-grijs geeft de auto weinig extra karakter, maar Toyota verdedigt dit door te stellen dat de Corolla Cross een allemansvriend is en dan is een uitgesproken karakter onwenselijk.

Ruimte

De Corolla Cross past qua maat precies tussen de andere SUV's van Toyota en daarom is het een middelgrote auto. Zoals de naam impliceert, is de Corolla Cross een "crossover" en daarom hoger dan een gewone personenauto en lager dan een SUV. De instap is net even gemakkelijker dan gemiddeld en het overzicht over het verkeer net even beter dan in een doorsnee hatchback. De Corolla Cross geeft niet het machtige gevoel van een SUV, maar juist het vertrouwde van een Corolla hatchback. De ruimte voorin is prima, die achterin scoort een magere voldoende.

Voor modeljaar 2025 is de middentunnel aangepast en dat lijkt triviaal nieuws. In de praktijk is het echter een echte verbetering. Zo is de armsteun nu bruikbaar voor bestuurders van uiteenlopend postuur, terwijl deze voorheen alleen door lange bestuurders kon worden benut. De indeling is meer ergonomisch. met een makkelijk te vinden USB-aansluiting en een vak met inductielader waar de telefoon minder snel uitvalt.

Uitrusting

De Corolla (Cross) is gericht op behouden kopers en daarom is het geen computer op wielen. De bediening is een geslaagde mix van traditionele knoppen en moderne beeldschermen. Echter, het centrale beeldscherm is wat aan de kleine kant en Toyota heeft deze kans niet aangegrepen om dit ruimer op te zetten. Vooral bij gebruik van Apple CarPlay valt op dat alles dicht op elkaar staat (hint: de menubalk van Toyota blijft staan, maar is met een knop in diezelfde balk weg te drukken).

„Wereldwijd is hybride-aandrijving nog steeds een slimme oplossing die zonder enige inspanning van de bestuurder veel brandstof bespaart en tegelijkertijd het comfort verbetert“

Nog een gemiste kans: de veiligheidsvoorzieningen zijn niet verbeterd. Omdat dat in de Japanse cultuur zit, zijn deze extreem strikt afgesteld en is er geen enkele speelruimte. Die houding leidt in veel gevallen tot perfectie, maar in het geval van de veiligheidsvoorzieningen van de Corolla Cross leidt het tot wanhoop en mentale inzinking bij de bestuurder. Deze wordt bij de kleinste slordigheid hard op de vingers getikt en vaak is niet eens duidelijk waarom er waarschuwingen klinken. Uitschakelen kan, maar de procedure is omslachtig en complex omdat de bestuurder zich door een reeks onduidelijke afkortingen moet werken.

In de overige functies is het Japanse streven naar perfectie juist wel merkbaar. De bediening is gedurende de jaren steeds meer verfijnd, vereenvoudigd en/of doeltreffender geworden. De ergonomie is goed doordacht, waardoor nieuwe bestuurders zich snel thuisvoelen in de Corolla Cross en dagelijkse ritten prettiger verlopen.

Hybride

Dat continue verbeteren en streven naar verbeteren komt ook terug in de aandrijflijn. Toyota kiest weliswaar voor een klassieke hybride, maar deze doet zijn werk met meer gemak en verfijning dan sommige andere hybrides. De Corolla Cross heeft een inmiddels klassieke opzet waarbij energie wordt teruggewonnen tijdens remmen en uitrollen. Die energie wordt later gebruikt om de benzinemotor te assisteren of om korte afstanden (maximaal 2 km) volledig elektrisch te rijden. Om het in vaktermen uit te drukken: dit is meer dan een mild hybrid, maar minder dan een plug-inhybride.

Voor modeljaar 2025 is de 200 pk sterke motor vervangen door een exemplaar dat maximaal 180 pk levert. Hiermee wordt gemiddeld 5 gram CO2 per kilometer bespaard en daarmee hebben de 180 pk en 140 pk sterke aandrijflijn nu vrijwel dezelfde uitstoot. Voor deze proefrit is de nieuwe 180 pk sterke motor getest en in de praktijk is deze even daadkrachtig als het voorgaande exemplaar. Zeker in de sportstand zijn de prestaties prima en kan deze crossover snelle tussen-acceleraties neerzetten. Voor vlot invoegen op de snelweg of veilig passeren op een provinciale weg is dat van grote waarde. Daarbij is het simpelweg prettig om te rijden met een auto die altijd een zekere reserve paraat heeft.

Ten opzichte van een standaard benzinemotor zorgt hybride-aandrijving voor meer rust, meer souplesse en een lager verbruik. De besparing is minder groot op de snelweg en juist groot bij gebruik in de stad. Daar kan de elektromotor vaak assisteren terwijl het verbruik van een conventionele verbrandingsmotor juist sterk oploopt in de stad. De proefrit met zowel stadsverkeer als snelwegkilometers resulteerde in een gemiddeld verbruik van 4.3 liter per 100 km. Dat is een keurige waarde voor een auto van deze omvang die deze prestaties levert.

Weggedrag

Omdat veel van de concurrenten van de Corolla Cross elektrische auto's zijn, voorziet Toyota het vernieuwde model van extra geluidsisolatie. Dit betreft echter alleen de wand tussen de motorruimte en de cabine. De benzinemotor is tijdens de proefrit zelden tot nooit gehoord. Echter, de geluiden van de banden vallen des te meer op. Per saldo is de Corolla Cross echter een stille auto die meer dan voldoende comfort biedt voor het afleggen van lange afstanden.

Omdat de Corolla Cross een crossover is, zijn het koetswerk en het zwaartepunt lager dan dat van een SUV. Bovendien is dit geen terreinwagen en dus kon Toyota het weggedrag geheel afstemmen voor gebruik op de openbare weg. Dat is te merken, want de wegligging is bijna even goed als die van een gewone Corolla. Daarbij maakt de elektronica het rijden makkelijk. Het zorgt ervoor dat de auto onder uiteenlopende situaties op dezelfde, vertrouwde manier reageert.

Conclusie

De Toyota Corolla Cross is vier jaar oud en dus is het tijd voor een verjongingskuur om concurrerend te blijven. In vier jaar tijd is er namelijk veel veranderd. De elektrische auto is inmiddels voordeliger dan de (plugin)hybride en de Chinezen hebben de markt veroverd.

Toyota richt zich echter op de wereldmarkt en de populariteit van elektrische auto's betreft vooral West-Europa. Wereldwijd is hybride-aandrijving nog steeds een slimme oplossing die zonder enige inspanning van de bestuurder veel brandstof bespaart en tegelijkertijd het comfort verbetert. Daarbij zijn niet alle bestuurders gediend van de nieuwste techniek en hebben ze een voorkeur voor het vertrouwde. Daarom blijft Toyota de hybridemotor perfectioneren en dat komt tot uiting in deze Corolla Cross.

De Chinese concurrentie kiest steevast voor een futuristische uitstraling en introduceert voertuigen die meer de uitstraling hebben van een ufo dan een auto. Toyota gaat mee met de trend van SUV's, maar wil met de Corolla Cross juist een normale, vertrouwde auto aanbieden. Dat verklaart waarom de Corolla Cross momenteel de best verkochte Toyota is en dat zal dankzij deze facelift de komende jaren waarschijnlijk ook zo blijven.