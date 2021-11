Toyota presenteert Aygo X

5 november 2021 | Toyota presenteert de nieuwe Aygo X, de opvolger van de Aygo. Het meest compacte en toegankelijke Toyota model heeft in vergelijking tot zijn voorganger een ware gedaanteverwisseling ondergaan. De Toyota Aygo X is een crossover, uitgerust met grote 17- of 18-ich wielen en leverbaar in bijzondere carrosseriekleuren in combinatie met bi-tone lak. De Aygo X is ontworpen en ontwikkeld in Europa en wordt hier ook geproduceerd.

Het begon met de conceptauto, de Aygo X prologue, waarmee de Toyota designers lieten zien dat compacte auto's in het A-segment stijlvol kunnen zijn. Het resultaat is een volledig nieuw ontwikkelde crossover met een hogere zit (+ 55 mm) en wielen op de uiterste hoeken van de carrosserie, wat een extra krachtige uitstraling geeft. De letter X in zijn naam verwijst naar het crossover-design.

De Aygo X is gebaseerd op het GA-B-platform, ontworpen volgens de filosofie van Toyota New Global Architecture (TNGA). Op dit veel platform staan ook de Toyota Yaris en de Toyota Yaris Cross. Met zijn lengte van 3.700 mm is de Aygo X 235 mm langer dan zijn voorganger, terwijl de wielbasis 90 mm is gegroeid. De extra ruimte komt vooral ten goede van de bestuurder en zijn passagier. De maximale wielmaat is toegenomen tot 18-inch.

De breedte van de carrosserie is ten opzichte van de huidige Aygo met 125 mm toegenomen tot 1.740 mm. Daardoor kon Toyota de voorstoelen 20 mm verder uit elkaar plaatsen en is de schouderbreedte met 45 mm toegenomen wat het comfort ten goede komt. De bagageruimte is 60 liter groter en bedraagt nu 231 liter, een toename van 35% in vergelijking tot de Aygo. De Aygo X is met 1.510 mm precies 50 mm hoger dan de Aygo. De bodemvrijheid van de nieuwe Toyota Aygo X is 11 mm groter in vergelijking tot de Aygo. De zitpositie is 55 mm hoger dan in de Aygo.

De bi-tone kleuruitvoering van de conceptversie de Aygo X prologue, is ook terug te vinden op de nu onthulde Toyota Aygo X. Het zorgt voor een opvallende uitstraling die direct de aandacht trekt. De oplopende daklijn geeft de crossover extra dynamiek en een sportieve uitstraling. De LED-verlichting aan de voorzijde (dagrijverlichting, koplampen en knipperlichten) sluit aan de bovenzijde nauw aan op de motorkap en doet qua vorm denken aan een vleugel. De grote, lage grille, de ronde mistlampen en de zogenoemde 'skidplate' borduren voort op de dubbele trapeziumvorm die de huidige Aygo kenmerkt.

Optioneel is een elektrisch opvouwbaar canvas dak. De opening van het dak is in vergelijking tot de Aygo 40 mm breder geworden. En dankzij het gebruik van hoogwaardige materialen is het cabriodak volgens Toyota beter bestand tegen water en vuil.

Toyota heeft de carrosseriekleuren van de Aygo X geпnspireerd op de kleuren van specerijen. Dit heeft geleid tot een uniek kleurengamma, dat het karakter van de auto en de smaak van zijn eigenaar weergeeft:

'Cardamom' (kardemom): zorgt voor een verfijnde en beschaafde uitstraling met een groene tint.

'Chilli' (Spaanse peper): een vurige, expressieve kleur die omstanders doet omkijken vanwege de warme tint en de diepe reflecties door de toevoeging van fijne blauwe metaaldeeltjes in de rode lak.

'Ginger' (gember): een verfijnde, maar stoere tint beige met een twist, die verwijst naar het avontuurlijke karakter van de Aygo X.

'Juniper' (jeneverbes): een jeugdige kleur blauw met een beetje extra stoerheid. Deze kleur is speciaal voor de Aygo X ontwikkeld om hem een ijzige uitstraling te geven met een roodachtige schaduw.

Elk van de bovengenoemde carrosseriekleuren contrasteert met het zwart van het dak en de achterzijde van de Aygo X bi-tone. Het specerijenthema is bovendien terug te vinden in het interieur. Bepaalde details hebben dezelfde kleur als de carrosserie. Wie goed kijkt, ziet een discrete letter X in de stoelbekleding geborduurd. De naam Aygo X komt ook terug in de koplampen.

De Toyota Aygo X is uitgerust met de nieuwste voorzieningen. Eigenaren kunnen altijd verbonden zijn met hun Aygo X via Toyota Smart Connect en de MyT smartphone-app. Het centrale punt van Toyota Smart Connect is het 9-inch touchscreen met een hoge resolutie. Gebruikers kunnen voertuiginformatie inzien, waaronder een rijstijlanalyse, de brandstofvoorraad en de locatie van de auto. Ook het draadloos opladen van smartphones en over-the-air updates behoren tot de mogelijkheden.

In de luxere uitvoeringen van de Aygo X biedt het nieuwste multimediasysteem van Toyota ook cloud-based navigatie met live verkeersinformatie. Nieuwe diensten worden in de loop der tijd via over-the-air updates aangeboden, zodat nieuwe software en diensten automatisch in het systeem terechtkomen. Toyota Smart Connect biedt ook draadloze connectiviteit van de smartphone met Apple CarPlay en Android Auto.

Toyota en JBL werkten voor de Aygo X samen aan een audiosysteem dat is aangepast aan de karakteristiek van de crossover. Het audiosysteem omvat vier speakers, een 300W versterker en een 200 mm grote subwoofer in de bagageruimte voor een krachtige weergave van bastonen.

De nieuwste Toyota Safety Sense omvat een combinatie van een monoculaire camerasensor en millimetergolfradar. Daarbij is Pre-Collision System (PCS) met voertuigdetectie actief op hogere snelheden. Pedestrian Detection (voetgangersdetectie overdag en bij duisternis) debuteert in de Aygo X, net als Intelligent Adaptive Cruise Control, Cyclist Detection (fietsersdetectie) overdag, automatisch grootlicht, verkeersbordenherkenning, Collision Mitigation Support, Lane Trace Assist en Emergency Steering Assist.

De Toyota Aygo X wordt aangedreven door een conventionele 1.0-liter driecilinder benzinemotor. Het theoretische brandstofverbruik ligt naar verwachting op 4,7 l/100 km met een CO2-emissie van 107 g/km (WLTP).

Toyota's nieuwste compacte crossover in het A-segment verschijnt aan het begin van het tweede kwartaal van 2022 op de Nederlandse markt. De Aygo X zal leverbaar zijn voor een vanafprijs onder 16.000 euro. Voor het eind van 2021 zullen de volledige prijslijst en de Toyota Private Lease tarieven worden gecommuniceerd.

