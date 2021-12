Autotest | Het is enige jaren stil geweest rondom SsangYong. Toch zat SsangYong zeker niet stil! Het heeft echter enige tijd geen auto's meer gemaakt die waren gericht op de Europese markt en de Nederlandse markt in het bijzonder. Nu komt de Koreaanse specialist op het gebied van terreinwagens terug met de "Korando e-Motion". Weet SsangYong met deze elektrisch aangedreven SUV zijn plaats terug te veroveren?

Terugdenkend aan de SsangYongs uit het verleden zijn het de uitstekende prestaties in het terrein en de "eigen" kijk op vormgeving die het meest zijn blijven hangen. Om de nieuwe Korando een meer aansprekend uiterlijk te geven heeft SsangYong advies ingewonnen bij Italiaanse vormgevers. Maar, afgaande op het resultaat had het meer mogen doen met dat advies. Ook de nieuwste SsangYong heeft een onsamenhangende vormgeving die soms strak, soms verfijnd en soms ronduit verwilderd is.

Het is daarom lastig in te schatten waar de Korando precies geplaatst moet worden. Afgaande op de specificaties is de Korando groter dan een Volvo XC40 en een fractie kleiner dan de Volkswagen ID.4. Echter, wie plaatsneemt achter het stuurwiel heeft het gevoel dat de SsangYong een stuk groter is dan alle tegenstrevers! De instap is eenvoudig, waarna de bestuurder hoog zit en over een enorme motorkap uitkijkt. Voor een middelgrote SUV geeft de Korando daarom een bovengemiddeld machtig gevoel.

De ruimte voorin is riant en de opzet van het interieur versterkt dat gevoel. Tussen de voorstoelen is een opmerkelijk brede middenconsole te vinden, waardoor de bestuurder en bijrijder op respectabele afstand van elkaar zitten. De hoofd- en beenruimte op de achterbank is riant. Ook de bagageruimte is met 551 liter bovengemiddeld groot voor een auto van deze omvang. Bovendien is onder de laadvloer nog een flinke hoeveelheid extra ruimte te vinden. Mocht ook dat niet voldoende zijn: de elektrische Korando mag een aanhanger van maximaal 1.500 trekken.

Uitrusting

Gezien de prijs is de uitrusting keurig verzorgd Zo voorziet SsangYong in een eigen infotainment-systeem. Het merkloze audiosysteem heeft een eerlijke, degelijke klank, zodat het geluid ook op de lange afstand niet storend wordt. Voorin is slechts 1 USB-aansluiting te vinden. Als "goedmakertje" is bij de achterbank een 220 volt stopcontact beschikbaar.

In plaats van analoge klokken is achter het stuurwiel een beeldscherm te vinden. Met een knop op het stuurwiel kan worden gekozen uit diverse layouts. Daarmee kan worden gekozen voor een indeling die de nadruk legt op rijden, assistentie-systemen, navigeren of bijvoorbeeld het energieverbruik.

Op het gebied van veiligheid gaat SsangYong met de trend mee. Zo kan de Korando automatisch afstand houden (adaptieve cruise-control), waarschuwen bij het overschrijden van de belijning op het wegdek en remmen voor gevaar (voetgangers en fietsers). Ook kan de Korando verkeersborden lezen en de laatst geziene snelheidsbeperking als geheugensteuntje bij de snelheidsmeter tonen.

Elektrische auto

De Korando was al enige tijd beschikbaar met benzine- en dieselmotoren. Het is deze geheel elektrische "e-Motion" waarmee SsangYong zijn plek op de Nederlandse markt wil heroveren. De Korando e-Motion is voorzien van een 62.2 kWh sterke batterij met actieve koeling en verwarming (optimaal laden, beter presteren, langere levensduur) waarmee in theorie 339 km (WLTP) kan worden afgelegd.

Een bereik van zo'n 300 km vormt in de praktijk de ideale balans tussen prijs, bruikbaarheid en gewicht en dat geldt ook voor de Korando. Op het gebied van opladen heeft SsangYong helaas bezuinigd. Bij een publiek laadpunt kan met slechts 6.6 kW worden geladen (0 tot 100% in 10 uur). Bij een snellader kan met maximaal 50 kW worden geladen en dan kost laden van 20 tot 80% 54 minuten (tegenover 20 a 30 minuten voor de concurrentie). Ook niet handig: het oplaadpunt zit links voor. Dat vergroot het risico dat de stekker wordt geraakt als de auto parallel is geparkeerd. Bij haaks inparkeren verplicht het de bestuurder vooruit in te parkeren (grotere draaicirkel bij inparkeren, minder overzicht bij uitparkeren).

„als er één ding is om te onthouden van dit testverslag dan is het dat de Korando e-Motion veel beter rijdt dan hij er uitziet“

Er is geen app beschikbaar waarmee het laadproces op afstand kan worden beheerd. Wel kan met de boordcomputer worden aangegeven hoe laat de volgende rit is gepland. Op die manier kan het interieur toch worden voorverwarmd terwijl de auto nog aan de lader staat en dat bespaart veel energie tijdens het rijden.

Prestaties en verbruik

In tegenstelling tot de meeste andere modellen van SsangYong is de Korando e-Motion niet beschikbaar met vierwielaandrijving. De 190 pk / 360 Nm sterke elektromotor drijft alleen de voorwielen aan en doet dat op zijn zachtst gezegd met groot enthousiasme. Zelfs in de standaardmodus de Korando e-Motion levendig, gretig en ronduit snel. In de sportstand komt daar een enorme hoeveelheid agressie bij, waardoor de Korando dezelfde sensatie (maar niet dezelfde prestaties) levert als dubbel zo krachtige SUV's van andere merken.

Ondanks het meer dan gewillige karakter sprint de Korando zuinig met energie om. De testrit vond plaats op de binnenwegen en heuvels rondom Maastricht onder ongunstige weersomstandigheden (koud, regenachtig). Desondanks kwam het verbruik uit op 16.2 kWh per 100 km en mede daarom kon ruim 320 km op een volle batterij worden afgelegd. Dit gunstige verbruik is onder andere te danken aan de standaard warmtepomp, die veel efficiënter is dan een conventionele verwarming (en vaak een kostbare optie is bij andere merken).

Om zuinig te kunnen rijden kan de bestuurder in drie stappen bepalen hoeveel energie wordt teruggewonnen bij het loslaten van het stroompedaal. Echter, ook wanneer maximaal energie wordt teruggewonnen, houdt de auto niet voldoende in om altijd met één pedaal te kunnen rijden. De reactie op het rempedaal is al even gretig als die op het stroompedaal: de remmen zijn bijterig en sterk. Dit geeft de nodige veiligheid, maar zorgt er ook voor dat de bestuurder uiterst voorzichtig moet remmen om de passagiers niet door elkaar te schudden.

Weggedrag

De Korando is ook beschikbaar met verbrandingsmotoren en is dan bedoeld als echte terreinwagen. Dat betekent dat bij het ontwikkelen van het onderstel een compromis werd gezocht tussen een goed weggedrag en capaciteiten in het terrein (bodemvrijheid, in- en uitloophoek, etc.). Dit alles is geen ideaal uitgangspunt voor een elektrische auto.

En aanvankelijk lijkt de Korando bovendien minder stabiel. Dat wordt onder andere veroorzaakt door de gevoelloze en indirecte besturing. Echter, hoe meer met de auto wordt gereden hoe meer vertrouwen de Korando e-Motion geeft! En ondanks het extra gewicht van de batterij (440 kg) voelt de e-Motion niet zwaarder dan een doorsnee auto met verbrandingsmotor. Uiteindelijk voelt de Korando e-Motion minder solide dan de Europese concurrenten, maar daarmee zeker niet minder. Sterker nog: als er één ding is om te onthouden van dit testverslag dan is het dat de Korando e-Motion veel beter rijdt dan hij er uitziet!

Conclusie

Zal SsangYong zijn plaats op de markt weten terug te winnen met de Korando e-Motion? Na een uitgebreide kennismaking is het antwoord op die vraag een overtuigend "ja".

De uitrusting en het bereik zijn gemiddeld goed. De wegligging is ook gemiddeld, maar dankzij de zeer hoge zit en de royale opzet van het interieur voelt de Korando e-Motion veel machtiger dan hij eigenlijk is. De sterkste punten van de Korando e-Motion zijn het zeer levendige karakter en de riante binnenruimte. Al die ruimte wordt bovendien voor een nette prijs aangeboden en daarmee maakt SsangYong in diverse opzichten een groots gebaar.

plus Nette prijs

Ruim en praktisch

Vlot, stil en uitstootvrij min Traag opladen (DC en AC)

Niet beschikbaar met vierwielaandrijving

Onhandige / gevaarlijke locatie laad-aansluiting

