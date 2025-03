De eerste kennismaking vindt plaats in een fotostudio, want op het moment van schrijven wordt de laatste hand aan de Smart #5 gelegd. De hier getoonde exemplaren zijn met de hand gebouwd omdat de massaproductie nog niet op gang is gekomen. Technici gebruiken deze auto's mede om de techniek fijn te regelen en de software te testen.

Eerder introduceerde Smart de #1 en #3. Die auto's zijn grofweg even groot, want onderhuids delen ze hetzelfde platform en dezelfde techniek. De #5 is de eerste van een nieuwe generatie Smarts. Het model is een forse maat groter en maakt gebruik van een geheel nieuwe aandrijflijn. De #5 heeft een lengte van 470 cm en is daarmee ongeveer even groot als een Audi Q5, Tesla Model Y of Mercedes-Benz EQB.

Ook het front is heel anders dan dat van de bestaande modellen van Smart. De vormgever wilde de #5 met een hoog opgetrokken neus, koplampen met een venijnige blik, grote wielen en een gespierde heuplijn het onverzettelijke karakter van een SUV geven. Tegelijkertijd zorgen de pure lijnen en afgeronde hoeken voor dezelfde harmonieuze uitstraling als bij de Smart #1 en #3. Kortom: de #5 is een nieuw lid van de vertrouwde familie.

Een van de getoonde exemplaren is voorzien van een dakdrager en ladder. Die accessoires zijn echter nog in ontwikkeling en de vraag is of Smart hier typegoedkeuring voor krijgt. Voor de beoogde avontuurlijke uitstraling doet het in ieder geval wonderen!

Ruimte

De #5 is niet alleen een SUV omdat er veel vraag naar dat type auto is, maar ook omdat de fabrikant de meeste binnenruimte uit dit type koetswerk kan halen. En daarin is Smart absoluut geslaagd! De ruimte voorin is goed, waarbij opvalt dat de voorstoelen uitstekende ondersteuning bieden en daarom uitnodigen tot lange ritten. De ruimte achterin is zelfs zeer goed en ver bovengemiddeld voor een auto van deze omvang. De bijrijdersstoel is vanaf de achterbank naar voren te schuiven, zodat de #5 dienst zou kunnen doen als auto met chauffeur!

Alle ruimte voor passagiers gaat niet ten koste van de bagageruimte, want ook die is royaal bemeten. Daarbij heeft de #5 een bergruimte onder de motorkap ("frunk"). Bij de achterwielaangedreven versie is die voldoende voor een forse tas. In het geval van vierwielaandrijving resteert slechts ruimte voor een kleine tas of een laadkabel.

„Zelfs bij een eerste kennismaking in een fotostudio overtuigt de #5 als superieur product boven de Smart #1 en #3“

Om het avontuurlijke karakter kracht bij te zetten heeft de #5 een bijzondere functie: camping-modus. Nadat alle hoofdsteunen zijn verwijderd en de achterbank is opgeklapt, bewegen de voorstoelen elektrisch naar voren en naar boven om tot een min-of-meer vlakke vloer te komen. Als accessoire is een opblaasbaar matras leverbaar (inclusief elektrisch pompje) dat precies op de laadvloer en de opgevouwen voorstoelen past. Een kort proefje leert dat de lengte van de auto uitstekend is en dat ook voldoende ruimte tot het dak resteert om zonder claustrofobie te kunnen slapen.

Uitrusting

De gebruikte materialen zijn duidelijk van een nog hogere kwaliteit dan in de kleinere modellen en dankzij de texturen hebben de getoonde auto's beide een zeer uitnodigend interieur. De bestuurder kijkt uit op een groot beeldscherm in een afgeronde behuizing dat de gehele breedte van het dashboard bestrijkt.

En dit is waar de Chinese fabrikant een waar huzarenstukje levert! Hij heeft namelijk de vrij beschikbare broncode van Android genomen en op basis hiervan zelf een infotainment-systeem ontwikkeld. Dit betekent dat het onafhankelijk is van Google en daarom meer vrijheid heeft om een systeem op maat te maken. Bovendien beperkt deze aanpak de risico's voor de privacy (Smart belooft dat alle gegevens op een centrale computer in Europa blijven). Daarbij maakt Smart gebruik van een andere rekeneenheid (AMD V2000) dan andere fabrikanten, waarmee het tegen een lagere prijs meer slagkracht kan leveren. Daar kunnen de Europese autofabrikanten, die kant-en-klaar Android Automotive inbouwen, nog wat van leren!

Voor het audiosysteem werkt Smart samen met Sennheiser. De klank ervan is dynamisch en aansprekend als een commercieel audiosysteem, terwijl het ook de rust en het strakke geluid van een hifi-systeem biedt. Ook op dit punt is de #5 echt als een hoogwaardiger product dan de kleinere modellen van Smart ervaren.

Elektrische auto

Smart bouwt sinds de overname door het Chinese Geely alleen nog elektrische auto's en dus is de #5 ook een elektrische auto. Echter, de aandrijflijn is anders dan die van de kleinere modellen. De basisversie ("Pro") heeft een lithium-ijzer-fosfaat accu met een capaciteit van 76 kWh op basis van 400 volt techniek. Alle andere versies gebruiken 800 volt techniek (lithium-kobaltoxide-mangaan batterij) om sneller opladen en ontladen mogelijk te maken.

Met "ontladen" wordt bedoeld dat plotseling veel energie aan de elektromotor(en) kan worden geleverd en dat blijkt uit de specificaties. De "Pro+" en "Premium" versies leveren 358 pk (sprint van 0 naar 100 km/u in 6.5 seconden). De vierwielaangedreven "Pulse" en "Summit" hebben zelfs 580 pk voor een sprint vanuit stilstand naar 100 km/u in 4.9 seconden.

Wanneer wordt gekozen voor vierwielaandrijving, is de #5 bovendien voorzien van programma's om terreinrijden makkelijker te maken. Dan is de #5 niet alleen klaar voor avontuur buiten de stad, maar zelfs buiten de gebaande paden.

Conclusie

Smart introduceert de #5. Zelfs bij een eerste kennismaking in een fotostudio overtuigt de #5 als superieur product boven de Smart #1 en #3. Smart heeft een sprong vooruit gemaakt op het gebied van materiaalkeuze, infotainment, audio en ergonomie. Daarbij overtuigt de #5 met ruimte voor- en vooral achterin.

De #5 heeft een forse prijs en daar staan batterijen met een grote capaciteit en dus grootse prestaties en een grote actieradius tegenover.

Ten opzichte van de bestaande modellen van Smart onderscheidt de #5 zich niet alleen door de grotere buitenmaten, maar ook door het avontuurlijke karakter. Dat komt van de vormgeving, de accessoires (slaap-pakket, dakrails, ladder) en de vierwielaandrijving met speciale off-road programma's. Kortom: de #5 is klaar voor avontuur!