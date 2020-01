Rij-impressie | Een auto met de naam "Superb" heeft een reputatie hoog te houden. Dit topmodel van Skoda toont waartoe het merk in staat is. Om altijd de laatste stand van de techniek te kunnen bieden wordt de Superb regelmatig verbeterd. Voor modeljaar 2020 belooft Skoda een nieuw uiterlijk en nieuwe aandrijflijnen. Tijd voor een hernieuwde kennismaking!

Wat deze grote Skoda zo "superb" maakt is de afmeting. De Superb biedt de afmetingen van een klasse hoger tegen de prijs van een klasse lager. Afgaande op de binnenruimte bevindt de Superb zich daarom aan de (sub)top van de automarkt, tussen grote sedans die worden gekocht door de top van het bedrijfsleven. Tegelijkertijd biedt de Superb niet de weelde en overdaad van zulke auto's en dat verklaart de scherpe prijs.

Voor modeljaar 2020 is er aan dit concept niets veranderd. Het betreft hier namelijk geen nieuwe Superb, maar een vernieuwd model. De ruimte voorin is zo enorm, dat zelfs grote volwassenen zich klein voelen. Achterin biedt de Superb voldoende ruimte om breeduit te zitten, desnoods met de benen over elkaar. Het is zelfs niet overdreven om de Superb in te zetten als auto met chauffeur.

De vernieuwde Superb heeft een bredere grille dan voorheen omdat het reepje metaal tussen de grille en de koplampen is komen te vervallen. Dankzij een subtiele vouw in het plaatwerk onder de koplampen lijken deze door te lopen en lijken ze gevoelsmatig groter. Bovendien is de Superb voortaan leverbaar met grotere velgen (tot 19 inch), waardoor de auto steviger op zijn wielen lijkt te staan.

Uitrusting

Wat bij de introductie van deze derde generatie van de Superb in 2015 nog overdadig leek, is inmiddels gemeengoed. Daarom heeft de vernieuwde Superb een beeldscherm achter het stuurwiel in plaats van traditionele klokken. De bestuurder kan kiezen uit verschillende indelingen en zo zelf bepalen welke informatie waar en wanneer wordt getoond. De Superb kon al deels zelfstandig rijden, daar komen nu functies voor voetgangersdetectie, flankbescherming en slimme cruise-control bij. Daarmee is de uitrusting weer helemaal bij de tijd, zonder voorop te lopen (dat zou de auto te kostbaar maken).

Skoda kiest niet voor overdaad, maar wel voor zogenaamde "Simply Clever"-voorzieningen. Dat zijn zaken die de auto nauwelijks duurder maken, maar wel praktischer. Denk daarbij aan allerhande bakjes en vakjes, zodat de Superb bijvoorbeeld standaard een ijskrabber, paraplu en trechter (voor bijvullen van ruitenwisservloeistof) aan boord heeft. De verlichting in de bagageruimte is uitneembaar en kan dienst doen als zaklamp. Nieuw is het "slaappakket", bestaande uit dekens, gordijnen achterin en hoofdsteunen met extra zijdelingse steun.

Plug-in hybride

Het grote nieuws voor modeljaar 2020 zit in de nieuwe aandrijflijnen. De Superb is leverbaar met nieuwe dieselmotoren en als hybride. Die laatste bestaat uit een 1.4 liter benzinemotor aangevuld met een elektromotor (eerder gebruikt in de Volkswagen Golf GTE). Het betreft hier een plug-inhybride en dat betekent dat de elektromotor veel meer doet dan alleen assisteren om het verbruik te verlagen. De "Superb iV" kan tot 62 km volledig elektrisch rijden (WLTP-norm). Tijdens de testrit, die werd verreden onder uiterst ongunstige (weers)omstandigheden, kwam het elektrische bereik uit op 55 km.

„De nieuwe plug-inhybrid aandrijflijn biedt extra rust en comfort, waardoor de Superb nog meer het karakter van een limousine krijgt“

In elektrische modus maakt de Superb een geluid om voetgangers te waarschuwen. Dit is echter niet het van elektrische auto's bekende "zoefende" science-fiction geluid, maar een vreemdsoortige roffel waardoor het lijkt alsof er toch een benzinemotor draait. Voor de bestuurder is dit verwarrend en het doet afbreuk aan het comfort. Nog een "onvolkomenheid": wanneer de versnellingshendel na het starten van de motor te snel in "drive" of "reverse" wordt gezet, komt de bestuurder terecht in een oneindige reeks van waarschuwingen. Wacht na het starten dus even rustig tot de groene aanduiding "ready" in beeld verschijnt.

Wanneer de 13 kWh sterke batterij (10.4 kWh netto) leeg is, gedraagt de Superb iV zich als een meer traditionele hybride waarbij de beide motoren elkaar aanvullen om zo zuinig mogelijk te rijden. Dit samenspel is zo verfijnd, dat nauwelijks merkbaar is wanneer de batterij leeg is en wanneer de benzinemotor bijspringt. Complimenten daarvoor, want bij merken die meer ervaring hebben met hybride-aandrijflijnen (incl. Skoda's eigen zustermerken!) verloopt dit soms minder harmonieus. De elektronica voorkomt dat de batterij ooit helemaal leeg wordt gereden. Daarom kan de elektromotor altijd assisteren en biedt deze plug-inhyrbid altijd meer rust en meer souplesse dan een standaard Superb. De Superb iV is niet uitgesproken snel, maar presteert vooral moeiteloos en daardoor voelt de auto nog grootser dan voorheen.

De batterij wordt tijdens het rijden bijgeladen door bij het remmen en uitrollen bewegingsenergie om te zetten in elektriciteit. Maar, zoals de naam "plug-inhybride" al zegt, kan de Superb iV ook worden opgeladen via een stekker. Aan het stopcontact thuis (2.3 kW) duurt dit zo'n 5 uur. Aan een 3.6 kW sterk laadpunt (thuislader of publiek laadpunt) is de accu in 3 uur en 30 minuten opgeladen. De Superb iV kan niet laden aan een snellader. De laadaansluiting zit in de grille. Daarom wordt de bestuurder geforceerd vooruit te parkeren en dat is minder exact bij het inparkeren en gevaarlijker bij het uitparkeren.

De batterijen zijn onder de achterbank gebouwd. Om extra ruimte te maken is de brandstoftank verkleind van 66 naar 50 liter. De laadvloer ligt bovendien iets hoger dan in een reguliere Superb. Echter: de bagageruimte is zo enorm, dat het verlies aan ruimte procentueel verwaarloosbaar is. Ongeacht de gekozen aandrijving is de laadvloer van de hier gereden Combi niet helemaal vlak, dus ook niet bij deze hybride.

Weggedrag

In het weggedrag niets te merken van het extra gewicht van de batterij. De Superb is zeker geen strakke of dynamisch sturende auto. In plaats daarvan legt Skoda de nadruk op de royale afmetingen. Het onderstel is comfortabel, doch niet uitgesproken zacht, en daarom leent de Superb zich het beste voor een kalme, vloeiende rijstijl. Dan gedraagt de Superb zich als een grootse, comfortabele kilometervreter die dankzij de nieuwe aandrijflijn niet alleen opmerkelijk voordelig is in aanschaf, maar nu ook in gebruik.

Conclusie

De Skoda Superb is een grote, luxueuze reisauto. De uitrusting en opzet zijn echter niet zo weelderig als in andere auto's van deze omvang, waardoor de prijs een stuk lager is. De nieuwe plug-inhybrid aandrijflijn biedt extra rust en comfort, waardoor de Superb nog meer het karakter van een limousine krijgt. Zonder de auto vernieuwend of weelderig (lees: kostbaar) te maken, is de uitrusting opgewaardeerd en is de Superb weer helemaal bij de tijd.