Autotest | Bij Skoda draait alles om gezond verstand. Onder het motto "Simply Clever" weet de Tsjechische fabrikant door slimme keuzes te maken voordeel te behalen zonder in te leveren op bruikbaarheid. Dat geldt niet alleen voor de instapmodellen, maar ook voor de zakelijke Octavia. Hoe slim is de vierde generatie van de Skoda Octavia?

Er valt iets op bij de eerste kennismaking met de nieuwe Octavia. De auto heeft een zekere elegantie en straalt een raffinement uit dat nieuw is voor Skoda. De voorgaande generaties van de Octavia straalden altijd uit dat functie voor vorm ging, maar dit keer is het overduidelijk dat er meer is geïnvesteerd in vormgeving en dat de vormgevers meer vrijheid kregen. De Octavia heeft daarom een zelfverzekerde en moderne uitstraling, in plaats van het bescheiden en terughoudende voorkomen van voorheen.

Ruimte

Als naar de cijfers wordt gekeken is de Octavia gegroeid (3 cm langer, 2 cm hoger, 2 cm breder). Echter, het verschil met andere auto's is minder dan voorheen. Traditioneel was de Octavia een slag groter dan andere auto's met eenzelfde prijs, maar met de komst van deze vierde generatie van de Octavia is dat verschril vrijwel nul.

Wel weet Skoda uit vergelijkbare buitenmaten meer binnenruimte te halen. De hier gereden Combi (stationcar) biedt standaard 640 liter bagageruimte en dat neemt toe tot 1.700 liter door de achterbank op te klappen. Beide zijn recordwaarden in dit segment. Bovendien heeft Skoda zijn huiswerk voorbeeldig gedaan als het gaat om de bruikbaarheid van die ruimte. De kofferruimte is voorzien van uitklapbare haakjes in de zijwand, sjorogen in de hoeken en extra bergruimte onder de (vlakke) laadvloer. De testauto is voorzien van een elektrisch bedienbare achterklep, hetgeen wellicht wat overdadig is voor een merk waarbij alles draait om prijs en functionaliteit.

De ruimte achterin is uitstekend. Zelfs met grote volwassenen voorin hebben lange volwassenen achterin nog enige beenruimte over! De ruimte voorin is grofweg gelijk aan die van de meeste auto's in dit segment. De Octavia onderscheidt zich van die tegenstrevers dankzij de kunsten van de vormgevers. Zo is de grille van de luidspreker in de deur uitgewaaierd over de rest van het portier, waardoor zich een fraai patroon vormt. De deurhendel loopt optisch door in een lange verchroomde strip, waardoor deze de gehele lengte van de deur lijkt te beslaan. Het dashboard is deels bekleed met een zacht materiaal dat doet denken aan grijze spijkerstof, hetgeen buitengewoon goed staat. Dit soort hoogstandjes van design zouden niet misstaan bij premium-merken!

Uitrusting

In dezelfde elegant minimalistische stijl is het aantal knoppen op het dashboard gering. Functies worden zoveel mogelijk bediend via een centraal beeldscherm. Ook de snelheidsmeter en toerenteller zijn vervangen door een beeldscherm. Hierbij heeft de bestuurder de keuze uit drie vaste ontwerpen die ieder charmeren met hun eenvoudige en daarom uiterst overzichtelijke en duidelijke indeling.

De bediening van het audio-, communicatie- en navigatiesysteem kan geheel via het centrale beeldscherm, maar dat klinkt mooier dan het lijkt. Het systeem heeft namelijk storend veel tijd nodig om op te starten. Als bij aanvang van een rit een bestemming in het navigatiesysteem moet worden gezet, is dit simpelweg niet mogelijk omdat functies worden geladen alsof het een oude, trage PC betreft. Functies kunnen worden bediend door het beeldscherm aan te raken, via spraakherkenning of via knoppen op het stuurwiel. Volgens Skoda kunnen vanaf het stuurwiel veertien functies worden bediend, maar omdat de indeling van de knoppen of symbolen op geen enkele manier in verband staat met de symbolen of indeling van het beeldscherm is onduidelijk hoe dat zou moeten.

De spraakherkenning heeft tijdens de testperiode nooit gewerkt. Het systeem meldt "spraakherkenning is tijdelijk niet beschikbaar, probeer het later". Als later wordt gezegd "breng mij naar..." volgt als antwoord "de muziekcollectie is niet beschikbaar". Op het commando "bestemming ingeven" wordt als antwoord gegeven dat de contacten niet zijn gesynchroniseerd met de telefoon. Deze problemen zijn overigens niet uniek voor Skoda, een eerder geteste Seat met dezelfde techniek had dezelfde problemen. Daarom is tijdens de testperiode de iPhone ingezet als brein van de auto middels Apple Carplay. Dat werkt voorbeeldig, waarbij de volledige breedte van het beeldscherm wordt benut. Voor het koppelen van mobiele apparaten is de Octavia rijk voorzien van aansluitingen. Voorin zijn een inductielader plus twee USB-C aansluitingen te vinden. Achterin biedt de Octavia nog eens twee USB-C aansluitingen.

Als het om de rest van de uitrusting gaat, is de nieuwe Octavia ook anders dan anders. De Octavia dankt zijn succes zijn een uitgekiende uitrusting waarbij alles wordt geboden dat nodig is, maar de uitrusting nooit overdadig is. De uitrusting van de testauto is echter bijna karig te noemen. De demo kost 37.000 euro rijklaar en is desondanks niet voorzien van dodehoekdetectie of een achteruitrijcamera. Ook de vele nieuwe voorzieningen die Skoda voor de nieuwe Octavia heeft beloofd, zijn niet op deze "Intro Edition" te vinden. Denk daarbij aan een headup display, Canton high-end audio, een uitstap waarschuwing (waarschuwing voor objecten bij het openen van de portieren) of een slaappakket (verduisterende gordijnen achterin plus hoofdsteunen die dienst kunnen doen als kussens).

"Simply Clever" staat voor voorzieningen die de auto nauwelijks duurder maken, maar wel handiger in gebruik. In de Octavia komen oude bekenden terug zoals een paraplu-houder in de voorportieren, een prullenbak in de deurvakken, een uitklapbare trekhaak, een omkeerbare mat in de bagageruimte en vakken voor telefoons aan de achterzijde van de voorstoelen.

„In alle opzichten voldoet de nieuwe Octavia meer aan het ideaalbeeld van Skoda“

Rijeigenschappen

De Skoda Octavia, Volkswagen Golf 8, Audi A3 Sportback en Seat Leon staan allemaal op hetzelfde platform. Op basis van standaard bouwstenen bouwen de diverse merken hun eigen auto's die zich onderscheiden door de vormgeving. Middels fijnregeling of het kiezen van unieke componenten hebben ze ieder hun eigen rijeigenschappen. Skoda heeft daarbij gekozen voor terughoudend en "dienstbaar". De Skoda Octavia doet zijn werk zo onopvallend mogelijk.

Het onderstel en de besturing zijn niet uitgesproken hard of zacht, maar simpelweg voldoende. Onder alle omstandigheden doet de Octavia precies wat mag worden verwacht. Sportief rijden kan en de wegligging is goed, maar dit geeft geen enkele voldoening. Het is overduidelijk dat de stabiliteit is bedoeld voor de veiligheid, niet om zinderende prestaties te bieden. Onder alle omstandigheden valt op dat de Octavia zeer stil is. Dit is mede te danken aan akoestisch folie op de zijruiten.

Prestaties en verbruik

Niet alleen het platform wordt gedeeld met de zustermerken, ook de aandrijftechniek. Dat betekent dat de Octavia leverbaar is met benzine- en dieselmotoren, eventueel met mild-hybrid of plug-in hybrid techniek. De merken kiezen ervoor om een apart platform te ontwikkelen voor elektrische aandrijving omdat ze de voordelen van die techniek daarmee optimaal kunnen benutten.

Alhoewel de genoemde merken hun energie voornamelijk steken in het ontwikkelen van elektrische auto's, is merkbaar dat er ook nog steeds stappen worden gezet met conventionele aandrijving. De 1.5 liter benzinemotor in de testauto is merkbaar verfijnder dan voorheen. Over een breed toerenbereik is voldoende vermogen beschikbaar, waardoor de krachtbron uiterst vergevingsgezind is.

Ook in theorie is de 1.5 TSI-motor een stap vooruit: in vergelijking met de concurrentie (die steevast beduidend langer op de markt is) is de Octavia zowel sterker als zuiniger. In de testperiode zijn vooral snelwegkilometers gemaakt en dat resulteerde in een gemiddeld verbruik van 4.8 liter per 100 km. Ondanks het spaarzame karakter levert de 150 pk / 200 Nm sterke viercilinder ook prima prestaties. Zeker wanneer de viercilinder toeren mag maken, is de Octavia Combi een aangenaam vlotte auto.

Conclusie

Hoe slim is de vierde generatie van de Skoda Octavia? In alle opzichten voldoet de nieuwe Octavia meer aan het ideaalbeeld van Skoda. In vergelijking met de vorige Octavia is de nieuwe generatie rijker uitgerust, moderner en ruimer.

Toch is een deel van de voorsprong verloren gegaan. Voorheen was de Octavia zowel voordeliger als groter dan de concurrentie. De nieuwe Octavia is even groot als de tegenstrevers en niet of nauwelijks voordeliger. Echter, uit gelijke buitenmaten weet Skoda wel meer binnenruimte te halen. Bovendien zijn de motoren sterker en zuiniger.

Het nuchtere en eigenzinnige karakter van weleer heeft daarom plaatsgemaakt voor elegantie. De nieuwe Octavia biedt alles wat de voorgaande generaties boden, maar nu in een veel fraaiere verpakking. Daarmee appelleert de Octavia niet meer alleen aan het gezonde verstand, maar voortaan ook aan het gevoel.

plus Comfortabel

Ruim en praktisch

Doordachte ergonomie min Spraakherkenning werkt nauwelijks

Niet zo voordelig als voorgaande generaties

Auto Zine nieuwsbrief De nieuwste tests en het laatste nieuws iedere week in de mailbox

Peugeot 308 SW

"Verstandshuwelijk"

Volkswagen Golf Variant

"Meer variatie"

Opel Astra Sports Tourer

"Gemak dient de mens"

Volvo V40

"Nog steeds sterk"