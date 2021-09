Skoda kondigt Enyaq Coupe aan

5 september 2021 | Na de ENYAQ iV presenteert Skoda nu een tweede carrosserievariant van zijn elektrische SUV: de vierdeurs ENYAQ COUPÉ iV. Dankzij de vloeiend aflopende achterzijde heeft de auto een betere stroomlijn dan de ENYAQ iV. Daardoor springt de ENYAQ COUPÉ iV zuiniger met de energie om. Met de grootste batterij ligt een theoretische actieradius van 535 kilometer (WLTP) binnen bereik. Er is keuze uit twee accupakketten en drie vermogensvarianten, met achter- of vierwielaandrijving. Net als bij de ENYAQ iV zijn de traditionele uitrustingsniveaus vervangen door Design Selections.

Het panoramische glazen dak maakt nu deel uit van de standaarduitrusting en loopt vanaf de B-stijlen vloeiend naar achteren af. Met een lengte van 4.653 mm en een hoogte van 1.617 mm is de ENYAQ COUPÉ iV vier millimeter langer dan de ENYAQ iV en een millimeter hoger. De breedte van 1.879 mm en de wielbasis van 2.765 mm zijn identiek aan die van de SUV. De laadruimte van de ENYAQ COUPÉ iV heeft een inhoud van 570 liter, nagenoeg gelijk aan de 585 liter die de SUV te bieden heeft. De grote lichtmetalen velgen hebben een diameter van 19 tot 21 inch en benadrukken de krachtige uitstraling van de auto.

De optionele full-LED Matrix-koplampen zijn opgebouwd uit 24 LED's die afzonderlijk van elkaar ingeschakeld kunnen worden en de bestuurder onder alle omstandigheden een helder lichtbeeld bieden, zonder andere weggebruikers te verblinden. Full-LED achterlichten zijn eveneens optioneel. Ze hebben een kristallijndesign, met karakteristieke C-vormige lichtclusters en dynamische richtingaanwijzers. Een andere optie voor de ENYAQ COUPÉ iV is de verlichte grille, waarin 131 LED's de verticale spijlen en de horizontale verbinding tussen de koplampen verlichten.

Voor het interieur van de ENYAQ COUPÉ iV biedt Skoda zogenaamde Design Selections en een duidelijk samengestelde optielijst. De Design Selections zijn geïnspireerd op huiskamerdesigns en vervangen de traditionele uitrustingsniveaus. De toegepaste stijl, kleuren en materialen zijn door Skoda samengesteld. In de basisconfiguratie creëert de Design Selection 'Loft' een gezinsvriendelijke ambiance. De combinatie van grijzeen zwarte componenten geeft een tijdloos beeld. In de verschillende andere Design Selections kan een keuze worden gemaakt uit speciale materialen. Zo zijn de stoelen in de Lodge Selection bijvoorbeeld bekleed met 40 procent natuurwol, voorzien van het Woolmark Company kwaliteitszegel. De overige 60 procent is vervaardigd van polyester. In elke stoelhoes zijn 318 gerecyclede PET-flessen verwerkt. De cognackleurige lederen stoelbekleding van de ecoSuiteSelection is gekleurd door middel van een duurzaam proces, waarbij extracten uit de bladeren van olijfbomen zijn gebruikt, in plaats van chemicaliën.

In het interieur is de hoofdrol weggelegd voor het centrale 13 inch touchscreen. Dit kan deels worden gepersonaliseerd en biedt toegang tot het infotainmentsysteem en tal van andere functies. Via de 5,3 inch Virtual Cockpit krijgt de bestuurder de meeste informatie tot zich, zoals de snelheid, verschillende rijgegevens, de navigatie en de actieve hulpsystemen. Het optionele head-up display projecteert extra informatie in het blikveld van de bestuurder; deels met gebruikmaking van augmented reality.

De standaarduitrusting van de ENYAQ COUPÉ iV omvat onder meer Climatronic met gescheiden temperatuurzones, KESSY (Keyless Entry, Start en Exit System) en LED-sfeerverlichting. Deze laatste zet de decoratieve panelen op de portieren, de portiergrepen en de voetenruimte voor- en achterin in licht. De optielijst omvat tien verschillende themapakketten, waarvan de meeste zowel in de basisversie als in de meer complete Plus-uitvoering verkrijgbaar zijn. Een selectie van individuele opties is leverbaar op alle uitvoeringen.

Skoda gaat twee verschillende accupakketten en drie vermogensvarianten van de ENYAQ COUPÉ iV leveren. De ENYAQ COUPÉ iV 60 heeft een lithium-ion accupakket met een capaciteit van 62 kWh (netto 58 kWh). De elektromotor levert eenvermogen van 132 kW en drijft de achterwielen aan door middel van een enkelvoudige overbrenging. De ENYAQ COUPÉ iV 80 heeft eveneens achterwielaandrijving, maar beschikt over een vermogen van 150 kW. Voorzien van het grotere 82kWh (netto 77 kWh) accupakket is dankzij de uitstekende stroomlijn van de carrosserie een theoretische actieradius van 535 kilometer (WLTP) mogelijk, het grootste bereik binnen de gehele modelserie.

De ENYAQ COUPÉ iV 80x krijgt standaard het grootste accupakket en is tussen de voorwielen bovendien voorzien van een tweede elektromotor, die een vermogen levert van 80 kW. Samen brengen de elektromotoren een vermogen van 195 kWover op alle vier de wielen. Aan een 11 kW wallbox (wisselstroom) is de nieuwe coupé in zes tot acht uur volledig op te laden. Via een publieke snellader (gelijkstroom) kan de auto met een maximum vermogen van 125 kW worden opgeladen.

De ENYAQ COUPÉ iV-modellen worden vanaf begin 2022 op de markt verwacht.

