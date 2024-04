De Enyaq dankt zijn succes aan de filosofie van het merk: het draait niet om uiterlijk vertoon of imago, maar om functionaliteit en verstand. De Enyaq was daarom weliswaar een SUV (Sports Utility Vehicle), maar deze keuze is puur gemaakt omdat bij een dergelijke hoge auto de batterijen gemakkelijk in de vloer kunnen worden verwerkt.

Omdat het bij de Enyaq niet draait om indruk maken op anderen, is het uiterlijk van deze SUV voor modeljaar 2024 niet gewijzigd. Wel is voor de testauto een bijzondere uitvoering gekozen. De demo heeft een zogenaamde "Crystal Face". Bij een elektrische auto is minder koeling vereist dan bij een verbrandingsmotor en daarom levert Skoda de Enyaq met een uniek "lichtorgel" in de grille. Het is van links tot rechts en van boven tot beneden verlicht en valt vooral in oost-Europa in smaak. De testauto is tevens voorzien van een "black pack" dat bestaat uit zwarte spiegelkappen, een zwart dak en zelfs zwarte belettering achterop.

Ruimte voor het gezin

De Enyaq wordt gepresenteerd als gezinsauto en een blik op de bagageruimte maakt duidelijk waarom: de kofferbak is niet alleen groot, maar ook voorzien van vele slimme voorzieningen die het gebruiksgemak vergroten. Zo is er een verplaatsbare barrière die kleine spullen op de plek houdt. Aan de zijkanten is er tussen de wielkast en de achterbumper een vak gemaakt waar onder andere de tas van de laadkabel in past.

De ruimte achterin is zonder meer goed. Kinderen kunnen breeduit zitten en ook volwassenen hebben ruim plek. Op de vloer zijn wederom slimmigheden te vinden: vakjes waarmee klein spul op de plaats blijft, bijvoorbeeld tijdens het laden middels de USB-aansluiting achterin.

Uitrusting

Voorin biedt de Enyaq een bijzondere combinatie van de minimalistische opzet van moederbedrijf Volkswagen met de rijke aankleding die hoort bij een auto in dit segment. Tegelijkertijd is het nuchtere van Skoda behouden en is de Enyaq nooit weldadig. Alles wat mag worden verwacht in deze prijsklasse is aanwezig, maar het wordt altijd bescheiden gepresenteerd. Skoda gaat niet mee in de trend van het volledig digitale dashboard, want veelgebruikte functies hebben nog steeds een eigen knop.

Achter het stuurwiel is een klein beeldscherm te vinden waarop essentiële informatie voor de gebruiker wordt getoond. Al het andere verschijnt op een veel groter head-up display, in het blikveld van de bestuurder. Dat is in de praktijk een slimme combinatie. Echter: de grote glimmende plaat net voor de projector van het head-up display is als hinderlijk ervaren omdat de bestuurder er continu de eigen reflectie in ziet.

„Vanaf modeljaar 2024 zorgt een nieuwe elektromotor voor betere prestaties, terwijl het verbruik lager is en dus het bereik groter“

De Enyaq is voorzien van de laatste generatie van het infotainment-systeem van Volkswagen, uiteraard met een "sausje" van Skoda er overheen om het uniek te maken. De belangrijkste reden om de Enyaq juist nu te vernieuwen komt van nieuwe eisen van de Europese Unie. Voortaan moeten auto's van camera's en sensoren zijn voorzien die continu met de bestuurder meekijken en iedere fout of slordigheid afstraffen (ook als deze helemaal niets fout doet, maar de camera's het verkeerde bord lezen). Gelukkig slagen fabrikanten er steeds beter in om deze systemen makkelijk uitschakelbaar te maken. Bij de Enyaq volstaat het om knop toe te wijzen aan het eenvoudig uitschakelen van de veiligheidssystemen.

De testauto is voorzien van het optionele audiosysteem van "Canton". Dit is een onbekend merk in de autowereld, maar daarom niet minder goed. Ondanks de bescheiden meerprijs is het geluid rijk, helder en krachtig. Alleen in de details en ruimtelijkheid is het verschil met echte hifi-systemen hoorbaar, maar die zijn veel duurder. Verwacht niet te veel van de slimme spraakgestuurde assistent genaamd "Laura". Ze kan eenvoudige opdrachten met betrekking tot navigatie en klimaatcontrole verwerken. Alle vragen die iets meer intelligentie vereisen worden echter beantwoord met "dat moet ik nog leren".

Elektrische auto

De reden om opnieuw met de Enyaq op stap te gaan, is de introductie van een nieuwe elektromotor. Die is afkomstig van het geheel nieuwe topmodel van het moederbedrijf: de Volkswagen ID.7. Deze motor zou betere prestaties leveren bij een lager energieverbruik. Het vermogen is bovendien gestegen van 201 pk naar 285 pk.

En dat is in de praktijk goed merkbaar! Ook zonder het stroompedaal vol in te trappen en te rijden als een bullebak is dat verschil duidelijk. De Enyaq reageert namelijk onder alle omstandigheden daadkrachtiger op het stroompedaal. Daardoor is de auto sneller en alerter.

De bediening blijft wennen. Met een "knop" op de middentunnel kan worden gekozen voor "drive" (vooruit rijden), "break" (afremmen op de motor) en "reverse" (achteruit rijden). Echter: er is geen "park". Om de auto te parkeren moet de bestuurder neutraal kiezen en vervolgens de knop van de parkeerrem indrukken. Ook regenereren is omslachtig. Naast de b-stand van de automaat zijn hendels achter het stuur beschikbaar om te kiezen uit drie niveau's van regenereren. Dit werkt echter slechts eenmalig. Bij iedere bocht of ieder verkeerslicht moet dus opnieuw met hendels aan het stuurwiel energie worden teruggewonnen om efficiënt te rijden.

Door alle mogelijkheden te benutten kon een testverbruik van 16.6 kWh per 100 km worden gerealiseerd en dat is significant lager dan bij de vorige test (17.9 kWh per 100 km over grofweg dezelfde route onder dezelfde weersomstandigheden). Het is zelfs niet veel hoger dan het testverbruik van de Volkswagen ID.7 (16.1 kWh per 100 km), die door de lagere bouw een betere stroomlijn heeft.

Weggedrag

De Enyaq mag dan een SUV zijn, de auto is ontdaan van alle mogelijkheden tot terreinrijden (lange veerwegen, grote bodemvrijheid, vierwielaandrijving, tussenbak). Alleen de achterwielen worden aangedreven, zodat de besturing nooit wordt verstoord door de aandrijfkrachten. De batterijen zijn in de vloer gebouwd, zodat het zwaartepunt laag en centraal ligt. Dat klinkt als het ideale concept voor een sportwagen, maar Skoda gebruikt het puur om de Enyaq stabieler en veiliger te maken.

Desondanks helt de Enyaq meer over dan een gewone personenauto en dus vragen de eerste kilometers enige gewenning. Gaandeweg weet de grote Skoda echter steeds meer vertrouwen te geven en uiteindelijk is het weggedrag prima. Bij de eerste kennismaking was de Enyaq ondanks de goede wegligging merkbaar zwaar vanwege het hoge gewicht van de accu's. Dankzij de alertheid van de nieuwe motor weet de Enyaq dat gewicht nu goed te verhullen.

Conclusie

Al vele jaren worden SUV's ingezet als alledaagse gezinsauto's. De luxe terreinwagens van weleer zijn gaandeweg ontdaan van alle off-road techniek. Wat overblijft zijn hoge auto's die ruimte met een stoere uitstraling combineren. Skoda heeft dat concept nog verder doorgetrokken, slaat het avontuurlijke aspect over en legt de nadruk volledig op ruimte en functionaliteit.

Dankzij de elektrische aandrijving overtuigt de Enyaq bovendien als gezinsauto van een nieuwe generatie. Het comfort, de rust en de souplesse zijn van een niveau dat voor de komst van elektrische auto's alleen was voorbehouden aan limousines. Tegelijkertijd zijn de (directe) uitstoot en gebruikskosten zeer laag. Vanaf modeljaar 2024 zorgt een nieuwe elektromotor voor betere prestaties, terwijl het verbruik lager is en dus het bereik groter. Kortom: de vernieuwde Skoda Enyaq is meer dan ooit een gezinsauto nieuwe stijl.