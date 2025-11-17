De Elroq is een ruime, degelijke en functionele gezinsauto. Het is daarom een slimme keuze voor de praktisch ingestelde bestuurder. De Elroq volgt de nieuwste huisstijl van Skoda en heeft daarom een moderne, zelfverzekerde uitstraling.

Echter, de RS gaat van modern en zelfverzekerd naar uitdagend en begeerlijk. Zo zijn diverse elementen uitgevoerd in zwart in plaats van chroom. Denk daarbij aan de omlijsting van de zijruiten en de rand van de onderbumper. Die onderste rand heeft bij de RS een afwijkende vorm en de breedstralers hebben een extra lijntje dat de auto een venijnig tintje geeft. Beeldbepalend voor de testauto is de groen-gele kleur ("Mamba green") die voor een onmiskenbaar feestelijk element zorgt. Voor onze fotograaf zijn er weinig betere kleuren dan deze!

Ruimte

De standaard Elroq heeft al sportieve stoelen. Bij de RS zijn deze steviger en bekleed met een fraaie combinatie van "Suedia" (stof) en kunstleder. De stof komt terug in de bekleding van het dashboard en dat staat samen met het stiksel in de lakkleur heel goed. Daarnaast hebben de vormgevers van Skoda aandacht voor details, want zelfs van de roosters van de luidsprekers hebben ze een kunstwerkje gemaakt.

Alhoewel deze aanpassingen relatief klein zijn, voelt de RS echt exclusiever dan de standaard Elroq. De stoelen bestaan uit één stuk, maar desondanks is de geïntegreerde hoofdsteun hoog genoeg om extra veiligheid te bieden aan langere mensen. En dat is bij veel (nieuwe) merken wel anders. Hieruit blijkt duidelijk dat de Elroq een Europese auto is die voor Europeanen gemaakt is.

„Omdat de auto zo stil is, is het gevoel van snelheid gering, terwijl deze Elroq in feite het gros van het verkeer zoekrijdt zonder daar enige moeite voor te doen“

De Elroq is in feite een Enyaq met minder overhang achter de achterwielen. De bagageruimte is daarom iets minder groot, maar de ruimte voor- en achterin is net zo goed. De Elroq biedt daarom volop ruimte voor vier grote volwassenen.

Uitrusting

Het infotainment-systeem is door Skoda (met moederbedrijf Volkswagen) ontwikkeld. De privacy is daarom gewaarborgd en Skoda is niet afhankelijk van externe partijen voor toekomstige updates. De functionaliteit is goed en de bediening is logisch. Echter, Skoda's slimme spraakgestuurde assistent "Laura" is niet erg slim. Haar vocabulaire is beperkt en alleen opdrachten die met de navigatie en eenvoudige bediening te maken hebben worden begrepen. Het audiosysteem van Canton heeft een helder, eerlijk geluid.

Skoda maakt (net als andere merken van Volkswagen) beter gebruik van head-up display dan vrijwel andere fabrikanten. Het head-up display is groot, slim ingedeeld en vooral heel handig aangestuurd. Middels "augmented reality" worden hulplijnen in het blikveld van de bestuurder getoond. Als bijvoorbeeld te dicht op de voorganger wordt gereden, wordt deze auto onderlijnd en staat er een groot uitroepteken over de auto. Dat is behulpzaam, maar niet irritant. Instructies van het navigatiesysteem worden ondersteund door grote zwevende pijlen in het landschap (zelfs wanneer een iPhone is gekoppeld en Apple Maps wordt gebruikt i.p.v. het ingebouwde navigatiesysteem!).

De Elroq zou geen Skoda zijn zonder "simply clever"-voorzieningen. Dit zijn kleine slimmigheden die de auto nauwelijks duurder maken, maar wel veel handiger. Voor deze Elroq is dat onder andere een net onder de hoedenplank voor de laadkabel, zodat deze geen ruimte in de kofferbak inneemt. Op de laadvloer zijn steuntjes te plaatsen om bagage op de plek te houden en in de achterklep is een ijskrabber te vinden.

Met de ergonomie en het gebruiksgemak bewijst Skoda wederom dat dit een Europees merk is dat auto's voor Europa maakt. De Chinese nieuwkomers daarentegen gokken wat de Europese klant wil, maar weten het niet zeker en zitten er daarom regelmatig naast. Dit lijkt een detail, maar in de dagelijkse praktijk maakt het deze Skoda echt een aangenamere reisgezel.

Elektrische auto

De standaard Elroq heeft een vermogen van 282 pk dat wordt overgebracht op de achterwielen. De Elroq RS heeft een tweede elektromotor die voorwielen aandrijft. De beide motoren zijn samen goed voor 340 pk en vierwielaandrijving. Voor de komst van de elektrische auto zou dit een astronomisch vermogen zijn, maar in vergelijking met andere sportieve elektrische auto's is dit een bescheiden vermogen.

In de praktijk is de Elroq RS daarom niet verpletterend snel of agressief, maar wel uitgesproken daadkrachtig. Ook in de sportstand deelt deze RS geen klappen uit en blijft de rust behouden. Echter, de RS presteert wel met heel veel gemak. Bijna moeiteloos schiet deze Elroq in 5.4 seconden vanuit stilstand naar 100 km/u. Omdat de auto zo stil is, is het gevoel van snelheid gering, terwijl deze Elroq in feite het gros van het verkeer zoekrijdt zonder daar enige moeite voor te doen.

Bij extra vermogen hoort ook extra energieverbruik. Skoda belooft een verbruik van 16.2 kWh per 100 km. Na een kleine week rijden met veel lange ritten onder gematigde weersomstandigheden kwam het testverbruik uit op 17.7 kWh per 100 km. Dat is goed voor een daadwerkelijke actieradius van 479 km (fabrieksopgave: 550 km).

Kort na de introductie van het model heeft Skoda de maximale laadsnelheid verlaagd. Dit is gedaan om de gemiddelde laadsnelheid te verhogen. In de praktijk piekt de Elroq op een snelheid van 135 kW bij een snellader om dan langzaam te dalen tot 70 kW bij 90% lading. Dat zijn geen recordsnelheden, maar gezien de prijs van de auto en de capaciteit van de batterij is het acceptabel.

Weggedrag

De Elroq RS is voorzien van een sportonderstel. Wederom kiest Skoda hier niet voor extremen. De RS is onmiskenbaar steviger en helt nog minder over in de bocht. En de RS heeft voor een SUV (groot, hoog, zwaar) een goed en vertrouwenwekkend weggedrag. Echter, ook als RS blijft de Elroq een praktische gezinsauto die zich ontspannen laten rijden en volop comfort biedt. Samen met de altijd beschikbare reserve van de motor overtuigt de RS daarom als top-uitvoering van de Elroq.

Conclusie

Een auto van de zaak moet functioneel en degelijk zijn. De Skoda Elroq voldoet aan die eisen met elektrische aandrijving (voordelig per kilometer, milieuvriendelijk, comfortabel), veel binnenruimte en doordachte ergonomie. De Elroq RS gaat een stap verder en voegt een feestelijk element aan die degelijkheid toe.

De Skoda Elroq RS is daarom als een bedrijfsfeestje. Het zijn nog steeds dezelfde professionele medewerkers, maar in een andere omgeving en een andere sfeer staan diezelfde mensen in een heel ander daglicht, waardoor alles en iedereen net even leuker lijkt.