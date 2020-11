Topmodel CUPRA Formentor-range nu te bestellen

11 november 2020 | De CUPRA Formentor, het eerste volledig door CUPRA ontwikkelde model, is per direct te bestellen en wordt nog dit jaar leverbaar. Het topmodel van de range, de Formentor 310 2.0 TSI 4Drive, bijt het spits af. Deze krachtige en compleet uitgeruste uitvoering wordt leverbaar vanaf 62.300 euro. Begin 2021 wordt het gamma uitgebreid, onder meer met twee plug-in hybridemodellen.

De Formentor is het eerste eigen model van het jonge Spaanse performancemerk CUPRA. De Formentor 310 2.0 TSI 4Drive heeft een direct ingespoten tweeliter turbomotor en is goed voor een vermogen van 228 kW / 310 pk en een koppel van 400 Nm (beschikbaar tussen 2.000 - 5.450 tpm). De 2.0 TSI is gekoppeld aan een zeventraps shift-by-wire DSG-transmissie. De Formentor 310 2.0 TSI 4Drive accelereert in 4,9 seconden van 0-100 km/u en zijn topsnelheid is begrensd op 250 km/u. Het gemiddelde theoretische verbruik volgens WLTP bedraagt 8,2 tot 9,0 l/100 km (CO2: 186 -203 g/km). De Formentor voldoet aan de EU6 AP-emissienorm.

Voor het nodige rijplezier heeft de Formentor 310 2.0 TSI 4Drive een multilink achterwielophanging en een adaptieve onderstelregeling (Dynamic Chassis Control; DCC) die de demping per wiel aanpast aan de rijomstandigheden en de gekozen rijmodus (Comfort, Sport, Individual, Cupra en Offroad). Voor maximale dynamiek, grip en stabiliteit verdeelt het 4Drive vierwielaandrijvingsysteem samen met EDS de aandrijfkracht variabel over de vier wielen. De Formentor heeft standaard 19 inch lichtmetalen velgen en remmen met geventileerde schijven vóór en achter. Ook de elektronische brakebooster is standaard. Deze belooft een snellere respons op het rempedaal. Optioneel is een Brembo-remsysteem met 370 mm remschijven en koperkleurige remklauwen leverbaar.

CUPRA staat ook voor luxe. Om te beginnen heeft de Formentor 310 2.0 TSI 4Drive typische CUPRA-kenmerken als Full LED-koplampen met LED-dagrijverlichting in CUPRA-signatuur, een verwarmd sportstuur met start- en CUPRA-knop en kuipstoelen met geïntegreerde hoofdsteunen. Ook biedt hij de voordelen van digitalisering en connectiviteit. Zo zijn een digitaal instrumentenpaneel (Virtual Cockpit), CUPRA CONNECT, een navigatie en multimediasysteem met een 12 inch touchscreen en full link draadloze smartphone-integratie (Mirrorlink en Apple CarPlay) inbegrepen.

Voor de veiligheid en het comfort beschikt hij over automatische afstands- en snelheidsregeling (Predictive Adaptive Cruise Control), een dodehoeksensor, Park Assist (automatische parkeerhulp) en een airconditioning met 3 klimaatzones. Met onder meer matte exterieurtinten, een elektrisch bedienbare achterklep (inclusief voetbediening), blauwe lederen bekleding (inclusief stoelverwarming en een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met geheugenfunctie) is de uitrusting naar eigen wens en smaak te finetunen.

De Formentor 310 2.0 TSI 4Drive is nu te bestellen bij de CUPRA-dealers in Amsterdam (A-Point), Rotterdam (Autobedrijf RijnWoud), Groningen (Century) en Den Bosch (Autobedrijf Van den Udenhout) voor prijzen vanaf € 62.300. Evenals de overige CUPRA-modellen wordt hij geleverd inclusief 4 jaar garantie. Begin 2021 wordt het gamma uitgebreid met plug-in hybridemodellen (150 kW /204 pk en 180 kW/ 2 45 pk).

