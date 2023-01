CUPRA Formentor nu als VZ Tribe Edition

Op zoek naar een Cupra Formentor 1.4 e-HYBRID VZ Copper Edition?

bynco heeft er 10 vanaf € 39.250,-

In het interieur is de CUPRA Formentor VZ Tribe Edition al net zo onderscheidend. Blikvangers zijn daar het verwarmde supersport stuurwiel met start- en CUPRA-knop, kuipstoelen vóór (elektrisch verstelbaar inclusief geheugenfunctie voor de bestuurder), Black Dinamica & Nappa Leder bekleding en in Dark aluminium uitgevoerde sportpedalen.

De plug-in hybride aandrijflijn bestaat uit een 1,4-liter turbo-benzinemotor en een elektromotor, een combinatie die goed is voor 180 kW / 245 pk en maximaal 400 Newtonmeter aan trekkracht. Die kracht wordt via de automatische 6-traps DSG-transmissie met dubbele koppeling overgebracht op de wielen. De Formentor VZ Tribe Edition accelereert in 7,0 seconden van 0-100 km/u en klokt een top van 210 km/u. In theorie heeft de hybride een elektrisch rijbereik van 54 kilometer op een volle accu.

De Formentor VZ Tribe Edition heeft zich per direct aangesloten bij de CUPRA-stam en is direct bestelbaar vanaf € 55.990.