CUPRA Formentor nu ook als Essential en Business

De nieuwe Formentor Essential en Business zijn direct herkenbaar als CUPRA met hun sharknose, scherp gesneden koplampen met driehoekige LED-units en 18 inch lichtmetalen velgen. In het interieur benadrukken de sportstoelen en het supersport stuur met start- en CUPRA-knop het karakter. Het 12,9 inch/33 cm centraal geplaatste touchscreen is de spil in de bediening van het vernieuwde infotainmentsysteem. Smartphones zijn draadloos te koppelen en op te laden. Standaard zijn bijvoorbeeld een automatische airconditioning met drie klimaatzones en verwarmde voorstoelen. Voor gebruiksgemak zijn parkeersensoren voor en achter én de predictive adaptive cruise control inbegrepen. De Formentor Business vult dat aan met een achteruitrijcamera, 'wrap around' LED-sfeerverlichting in het interieur, een elektrisch bediende achterklep met voetbediening, Keyless Entry & Go en alarm.

De nieuwe CUPRA Formentor Essential en Business beschikken over plug-in hybridetechnologie. De sleutelcomponenten van de aandrijflijn zijn een 1.5 TSI turbobenzinemotor, de automatische zestraps DSG-transmissie en een elektromotor die wordt gevoed door een nieuwe 19,7 kWh accu. Daarmee is in theorie een elektrische actieradius tot 125 km mogelijk. De accu is snel te laden met 50 kW. Na de CUPRA Formentor VZ Performance en de Formentor VZ Extreme is nu ook de Formentor Essential leverbaar, vanaf € 44.990. De Formentor Business start bij € 46.190. De nieuwe uitvoeringen zijn vanaf 25 juli 2024 online te configureren en te bestellen.