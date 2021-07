Autotest | Cupra is een nieuwe sportwagenfabrikant uit Spanje. Toen Cupra zich voor het eerst aan de wereld presenteerde, beloofde het zich te onderscheiden van andere sportieve merken door de nadruk te leggen op elektrische aandrijving. Echter, de eerste modellen van Cupra hadden conventionele benzinemotoren. Nu, een half jaar na de introductie, is de Formentor voorzien van plug-inhybride aandrijving. Een stap in de goede richting?

Cupra wil zich niet alleen onderscheiden met de techniek, maar ook met de herkomst. Dit zustermerk van Seat etaleert graag het Spaanse temperament! Dus waar de vormgeving of aankleding te extreem is voor Seat, begint Cupra.

Toch is de Formentor in de basis een doorsnee auto. Het is een middelgrote SUV en dat is momenteel het meest populaire type auto. Echter, de lijnen zijn scherp getekend en de koplampen zorgen samen met de grille voor een stoere uitstraling. Ondanks het feit dat het hier een hybride betreft, zijn aan de achterzijde niet minder dan vier uitlaatpijpen te vinden. Tenslotte is de testauto uitgevoerd in mat-metallic lak en koperkleurige accenten om tot een meer dan veelbelovend geheel te komen.

Het interieur is bovendien minstens zo expressief als het exterieur. Ook hier zetten scherpe lijnen, bijzondere kleuren en een uitgesproken materiaalkeuze de toon. Sportstoelen zijn standaard en ondanks het feit dat deze in de regel meer ruimte vragen dan standaard zetels, is de beenruimte achterin heel behoorlijk. Sowieso is de Formentor dankzij de hoge bouw een ruime en praktische auto.

Wat voor de uitstraling geldt, geldt ook voor de uitrusting: waar Seat eindigt, begint Cupra. Met andere woorden: de basis-uitrusting van de Formentor is vergelijkbaar met een meer luxueuze versie van een soortgelijk model van Seat. In de Formentor is een "digitaal dashboard" standaard. De klokken achter het stuurwiel zijn daarom vervangen door een beeldscherm. De functies van traditionele knoppen op het dashboard zijn grotendeels overgenomen door een centraal beeldscherm. Zelfs op de beeldschermen is gekozen voor een thema met strakke lijnen en scherpe hoeken om helemaal bij de rest van de auto te passen.

Onderhuids is het gecombineerde audio-, communicatie- en navigatiesysteem is gelijk aan dat van Seat, Volkswagen en andere merken van het moederbedrijf. Alle functies werken naar behoren, zo lang ze worden bediend via het beeldscherm. De beloofde spraakherkenning werkt niet of nauwelijks. Op de meeste commando's wordt geantwoord met "er is geen adressenboek beschikbaar", terwijl helemaal niet werd gevraagd naar functies waarbij dergelijke gegevens van belang zijn. Op het verzoek om de radio aan te zetten werd geantwoord met "deze functie is tijdelijk niet beschikbaar". Hoe kan de radio niet beschikbaar zijn? Zijn alle zenders tegelijk gestopt met uitzenden?

Plug-in hybride

Bij Cupra draait het niet alleen om de daadwerkelijke prestaties, maar zeker ook om de show. Daarom wordt de motor gestart met een drukknop op het stuurwiel. Vervolgens komen alle beeldschermen tot leven, maar blijft het stil in het vooronder. Daar zijn namelijk een 1.4 liter benzinemotor en een elektromotor te vinden. Indien de batterij geheel is opgeladen kunnen de eerste 58 km (48 km tijdens de diverse tests) geheel elektrisch worden afgelegd. Wanneer de batterij leeg is, neemt de benzinemotor het over en assisteert de elektromotor slechts om het verbruik te beperken. Voor het gebruik op lange afstanden kan de benzinemotor ook direct worden geactiveerd en kan de energie in de batterij worden gebruikt om gedurende een langere rit te assisteren.

In de elektrische modus is de Formentor vlot, soepel en fluisterstil, precies zoals van een (half) elektrische auto verwacht mag worden. Heel slim is dat middels radar de afstand tot de voorligger wordt gemeten en middels het navigatiesysteem wordt bepaald wanneer bochten of rotondes naderen. Op basis van die gegevens zal de Formentor bij het loslaten van het gaspedaal automatisch extra inhouden om energie terug te winnen. Dit is allemaal heel mooi, ontspannend en milieuvriendelijk. Alleen... dat is niet waar Cupra voor staat!

Cupra staat voor spektakel, sportiviteit en zinderende prestaties. Dat komt iets dichterbij wanneer de benzinemotor de aandrijving overneemt, want dan is in de reactie op het gaspedaal direct duidelijk dat de verbrandingsmotor veel krachtiger is. Dat geldt al in de standaard-modus, en nog meer in de sportieve en de "Cupra"-modus. In die laatste stand verandert het uitlaatgeluid van onopvallend naar roffelend en opzwepend. De Formentor staat dan overduidelijk op scherp en reageert gretig op ieder commando. Echter, ondanks de assistentie van de elektromotor heeft de krachtbron zoveel tijd nodig om vermogen op te bouwen, dat de straat vaak eindigt als de Formentor op stoom komt. Indien de Formentor de ruimte krijgt zijn de prestaties uitstekend, maar niet zo opwindend als die van de 2.0 TSI waarmee de Formentor aanvankelijk werd geïntroduceerd.

Weggedrag

Bovendien was de eerste Formentor voorzien van vierwielaandrijving en brengt de hybride al het vermogen over op de voorwielen. Die kunnen dat vermogen nauwelijks verwerken en daarom is zeer goed in het stuur voelbaar hoe de aandrijfkrachten op het wegdek worden overgebracht.

Op het "trekken" in het stuurwiel na, is het weggedrag van de Formentor ver bovengemiddeld voor een middelgrote SUV. Ondanks de hoge bouw is de Formentor wendbaar, levendig en bovendien heel stabiel. En terwijl veel SUV's vanwege hun rol als gezinsauto de afstand tussen de techniek en de inzittenden zo groot mogelijk maken, is de Cupra-rijder juist betrokken bij het autorijden voor een extra intense beleving.

Conclusie

Al na een half jaar na de introductie heeft Cupra de Formentor aangepast. Aanvankelijk was dit eerste eigen model van Cupra alleen leverbaar met een conventionele benzinemotor. Die is vervangen door een plug-inhybride, waarmee de Formentor een half elektrische auto is geworden. Dat is goed en slecht nieuws.

Het slechte nieuws: de Formentor is niet giftig. Alhoewel elektrische auto's technisch gezien veel betere prestaties kunnen leveren dan een verbrandingsmotor (meer vermogen dat sneller beschikbaar is), geldt dat niet voor de Formentor. De elektromotor is niet sterk genoeg om de Formentor tot sportwagenprestaties te bewegen, terwijl de 1.4 liter benzinemotor te veel tijd nodig heeft om voldoende vermogen op te bouwen om echt te kunnen imponeren. Voor vele andere auto's is de 245 pk / 400 Nm sterke hybride een ware aanwinst, maar voor een auto met het imago van Cupra en het veelbelovende uiterlijk van de Formentor ontbreken het vuur, de agressie en de woede.

Het goede nieuws: de Formentor is niet giftig. Dankzij de plug-inhybride aandrijving zijn de uitstoot en het verbruik sterk gedaald en daarmee is de prijs ruim 10.000 euro verlaagd (voor het basismodel zelfs 20.000 euro!). Bovendien kan nu zorgeloos worden genoten in de wetenschap dat de CO2-uitstoot beperkt blijft.

plus Vlot, stil en zuinig

Uitstekend weggedrag

Leuk en tegelijkertijd praktisch min Niet zo vurig en sensationeel als de 2.0 TSI die hij vervangt

