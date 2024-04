Cupra vernieuwt Formentor voor modeljaar 2024

De vernieuwde Formentor ademt het nieuwe CUPRA design-DNA. Het sharknose-front heeft drie driehoekige LED-units per koplamp (optioneel met matrix LED-technologie). Aan de achterzijde valt LED-verlichting over de gehele breedte van de auto op. Hierin is een verlicht CUPRA-embleem geïntegreerd en ook hier komen de voor CUPRA kenmerkende driehoekige vormen terug. De achterklep heeft een V-design, terwijl de diffusor het sportieve karakter extra aanzet. De Formentor wordt standaard geleverd met 18 inch lichtmetalen velgen (19 inch optioneel). In het vernieuwde kleurenpalet zijn verschillende matte kleuren opgenomen.

Interieur

Door het CUPRA-logo op de grond te projecteren, verwelkomt de Formentor zijn inzittenden. Afhankelijk van de uitvoering is de vernieuwde Formentor uitgevoerd met sport- of kuipstoelen. De bekleding bestaat voor 73% uit gerecycled materiaal, terwijl de leersoorten op een relatief milieuvriendelijke wijze zijn bewerkt. In alle uitvoeringen is het multifunctionele CUPRA supersportstuur standaard. Ook de dashboardafwerking in 3D-patroon, diverse koperaccenten en de toepassing van hoogwaardige, zachte materialen dragen bij aan de kenmerkende CUPRA-ambiance.

Infotainmentsysteem

Het nieuwe, grotere (12,9 inch/33 cm) centraal geplaatste touchdisplay is de spil in het nieuwe infotainmentsysteem. Met widgets kan de bestuurder functies naar keuze 'onder de knop zetten' en snel bereiken. Zowel Apple- als Android-smartphones zijn draadloos te koppelen en op te laden (snelladen met 15 W).

Nieuw is het Sennheiser sound system dat als optie leverbaar is. Het omvat elf speakers, een subwoofer en een versterker van 390 watt gecombineerd met Sennheiser's AMBEO Concerto software.

Elektrisch rijden

De vernieuwde CUPRA Formentor wordt geleverd met een plug-in hybride aandrijflijn, met een 1.5 TSI benzinemotor en een elektromotor. Er is keuze uit twee vermogensvarianten: 150 kW / 204 pk of 200 kW / 272 pk. Elke Formentor wordt standaard geleverd met de DSG-automaat met dubbele koppeling. De nieuwe lithium-ion accu heeft een nettocapaciteit van 19,7 kWh en is daarmee in theorie goed voor een elektrische actieradius van ruim 100 km. De nieuwe batterij is geschikt voor snelladen tot 50 kW. Thuisladen met een wallbox kan nu met 11 kW (voorheen 3,6 kW). De Formentor VZ e-Hybrid (220 kW/272 pk) is optioneel leverbaar met een Brembo remsysteem met geperforeerde remschijven.