Cupra maakt prijzen vernieuwde Formentor bekend

Net als de recent vernieuwde CUPRA Leon-serie krijgt ook de Formentor het vernieuwde CUPRA familiegezicht met de sharknose en de koplampen met driehoekige LED-units. Eveneens nieuw zijn de doorlopende achterlichten (eveneens met driehoek-design), inclusief een verlicht merklogo. In het interieur benadrukken sport-, kuip- of zelfs Sabelt CUP-kuipstoelen en het nieuwe supersportstuur de sportieve eigenschappen van de Formentor. Het infotainmentsysteem is eenvoudiger te bedienen dankzij het grotere (12,9 inch/33 cm) centrale touchdisplay met verlichte 'slider bar'. Daarbij kan de bestuurder functies naar keuze toevoegen aan vrije widgets.

Plug-in hybride

De aandrijflijn met 1.5 TSI turbobenzinemotor en elektromotor wordt nu gecombineerd met een 19,7 kWh accu. Afhankelijk van de gekozen uitvoering is de Formentor daarmee goed voor een elektrische actieradius van maximaal 119 km. De accu is onder ideale omstandigheden snel te laden met maximaal 50 kW.

De vernieuwde Formentor is er naar wens met een systeemvermogen van 150 kW / 204 pk of 200 kW / 272 pk. De krachtigste (VZ) uitvoeringen accelereren daarmee in 7,0 seconden van 0-100 km/u en halen een topsnelheid van 220 km/u. Voor het comfort beschikken alle nieuwe uitvoeringen over een zestraps automatische DSG-transmissie en een elektronisch sperdifferentieel.

Vier uitvoeringen

De vernieuwde Formentor is er om te beginnen in de Essential-uitvoering met de 150 kW / 204 pk sterke aandrijflijn. Standaard zijn Full LED-verlichting, 18 inch lichtmetalen velgen, draadloze smartphone-integratie en -oplaadmogelijkheid, een multimediasysteem met het grote centrale touchdisplay, automatische airco (3 zones), parkeersensoren (voor en achter) en de Predictive Adaptive Cruise Control. De Formentor Business, eveneens met 150 kW / 204 pk, voegt daar een achteruitrijcamera, 'wrap- around' sfeerverlichting, elektrisch bediende achterklep met voetbediening, alarmsysteem en Keyless Entry & Go aan toe.

De Formentor met de 200 kW / 272 pk sterke VZ-aandrijflijn is er in twee smaken. De VZ Performance heeft alle genoemde voorzieningen plus 19 inch lichtmetalen velgen, kuipstoelen (bestuurdersstoel elektrisch verstelbaar met geheugenfunctie), luxe Dinamica-bekleding en Dynamic Chassis Control.

De Formentor VZ Extreme is sportiever met onder meer specifieke VZ-lichtmetalen velgen, Matrix LED-koplampen, het Performance Brembo remsysteem en Sabelt CUP-kuipstoelen. Het Sennheiser sound system zorgt voor de muziek. Travel Assist, fileassistent en de automatische inparkeerfunctie dragen bij aan veilig rijden.

Prijzen

De Formentor VZ Performance en VZ Extreme met de 200 kW / 272 pk sterke aandrijflijn zijn nu te bestellen bij de zes CUPRA Garages. Binnenkort zijn ook de Formentor Essential en Business te bestellen. Dit zijn alle vanafprijzen:

CUPRA Formentor Essential: € 44.990

CUPRA Formentor Business: € 46.190

CUPRA Formentor VZ Performance: € 50.990

CUPRA Formentor VZ Extreme: € 56.990

De vernieuwde Formentor is nu al te zien in de CUPRA City Garage Rotterdam en spoedig in alle overige CUPRA-vestigingen.