Renault onthult prototype 5

14 januari 2021 | Renault onthult een prototype van een mogelijke opvolger van de Renault 5. De Renault 5 Prototype is een compacte stadsauto die een van de meest succesvolle modellen van Renault klaarmaakt voor de toekomst, maar dan wel met een moderne, 100% elektrische twist.

Het ontwerpteam van Gilles Vidal werd geïnspireerd door het wereldberoemde cultmodel uit het verleden van Renault, de R5. De Renault 5 Prototype ontleent sterke kenmerken aan het oorspronkelijke ontwerp. De moderne aanpak komt ook tot uiting in de gekozen afwerkingen en materialen, die zijn geïnspireerd op de werelden van elektronica, meubels en sport.

De R5 is direct herkenbaar, maar dankzij een moderne behandeling van lijnen en strakke vlakken met futuristische detaillering (verlichting, voorkant, etc) past het resultaat resoluut in de tijdgeest van deze tijd. De stijlelementen die op een moderne manier uit het oorspronkelijke ontwerp zijn overgenomen, verbergen zeer moderne functies: de luchtinlaat op de motorkap verbergt het laadklepje, de achterlichten zijn voorzien van aerokleppen en de mistlampen in de bumper zijn dagrijlichten. Er is zelfs een knipoog naar de originele '5' op het zijrooster, de wielen en het achterlogo.

De voorkant en het textieldak uit de meubelwereld zitten vol 'Franse charme', een vleugje brutaliteit, karakter dat het hart beroert. De logo's aan de voor- en achterkant lichten op en brengen de auto 'tot leven'. De Franse vlag in de achteruitkijkspiegels om de 'invented in France'-kant van het voertuig te onderstrepen, de hoofdsteunverlichting en de naam die op het kleine transparante scherm op het dashboard wordt weergegeven, nodigen uit om een ritje te maken.

