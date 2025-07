Renault 5 Evolution nu ook met Comfort Range

Renault 5 Evolution

18 juli 2025 - De Renault 5 E-Tech electric, die in oktober 2024 werd gelanceerd, is een succes met inmiddels meer dan 40.000 verkochte exemplaren. In april 2025 werd het model de bestverkochte elektrische auto op de Europese particuliere markt. Nu opent Renault de orderboeken voor de nieuwste versie in het gamma. Dat is de Evolution met de krachtigste aandrijflijn van 110 kW (150 pk) in comfort range met een actieradius tot 410 km dankzij de 52 kWh-batterij.