Renault 5 nu vanaf 24.990 euro

Trouw aan de geest van de 'Supercinq Five', het iconische model uit de jaren tachtig, biedt de Renault 5 E-Tech electric Five de belangrijkste kenmerken van de Renault 5 (sterk design, 18-inch wielen, speciaal elektrisch platform, multi-link achteras, enzovoort) in een betaalbaarder jasje. Hij wordt aangedreven door een 70 kW (95 pk) sterke elektromotor met 215 Nm koppel en een 40 kWh Urban Range-batterij. Deze configuratie geeft de Renault 5 E-Tech electric Five een theoretisch WLTP-bereik tot 310 kilometer, bedoeld voor gebruik in en rond de stad. Het laden gebeurt via een 11 kW AC-lader die compatibel is met huishoudelijke en stedelijke laadpunten en laadt de batterij van 15% naar 80% in 2 uur en 37 minuten. Let op: er is geen mogelijkheid tot snellladen.

De Five-versie van de Renault 5 E-Tech electric biedt alle voordelen van elektrisch rijden, met direct beschikbaar koppel voor soepel optrekken en inhalen. De Renault 5 E-Tech electric Five accelereert van 0 naar 100 km/u in 12 seconden en heeft een topsnelheid van 130 km/u. Dankzij de multi-link achteras en het lage zwaartepunt blijft het net zo wendbaar en plezierig om te rijden als de overige versies binnen het Renault 5 E-Tech electric gamma. De draaicirkel van slechts 10,3 meter is bijzonder handig in stedelijke omgevingen.

Het interieur is uitgerust met het OpenR twin screen-systeem, met een 7-inch display voor het dashboard en een 10-inch multimediascherm. Het multimediasysteem is compatibel met Android Auto en Apple CarPlay en ontvangt automatisch op afstand updates (FOTA). Tot de standaarduitrusting behoren twee USB-C-poorten voorin, full LED-koplampen, handmatige airconditioning, een elektrische parkeerrem en een in delen (60/40) neerklapbare achterbank.