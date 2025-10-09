Renault demonstreert 5 Turbo 3E

Als moderne, elektrische en uitbundige reïncarnatie van de iconische Renault 5 Turbo en Turbo 2 uit de jaren tachtig, maakten twee geavanceerde prototypes van de Renault 5 Turbo 3E op zondag 5 en maandag 6 oktober hun publieke opwachting in Calvi, Corsica. Deze demonstraties vonden plaats voorafgaand aan de Tour de Corse Historique rally en volgden op maanden van intensieve ontwikkeling en finetuning door de Alpine-ingenieurs die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van dit unieke model.

De Renault 5 Turbo 3E is het eerste model binnen de elektrische 'mini-supercar'-klasse. Met een lengte van 4,08 meter en een breedte van 2,03 meter, en een lengte-breedteverhouding van 2,01, is de Renault 5 Turbo 3E geïnspireerd op zowel het DNA als de sportieve geest van zijn voorgangers.

Techniek

De Renault 5 Turbo 3E is ontwikkeld door Alpine en gebouwd op een op maat ontworpen aluminium platform, geoptimaliseerd met koolstofvezelcomponenten in onder andere het bovenste deel van het schutbord en een gedeelte van de vloer. Deze mix levert een gunstige balans tussen een lichtgewicht karakter en stijfheid op.

De belangrijkste innovatie wordt gevormd door de elektromotoren die in de achterwielen zijn geïntegreerd. Ze leveren 2 x 204 kW (555 pk) en een koppel van 4.800 Nm, dat sneller beschikbaar is dan bij een conventionele elektromotor. De twee achterwielen kunnen onafhankelijk worden aangestuurd voor een geoptimaliseerde koppelverdeling en voor extra wendbaarheid en prestaties. Tractie wordt geleverd via de voor- en achterwielophanging met dubbele wishbone ophanging.

Terug op een historische plek

De prototypes van de Renault 5 Turbo 3E gaven demonstraties op een afgesloten terrein in de haven van Calvi en op het parcours van de iconische klassementsproeven Notre Dame de la Serra en Montegrosso. Voor deze gelegenheid verschenen de prototypes in een zwart-geel-witte bestickering als eerbetoon aan de Tour de Corse, en in een rood-wit-blauwe uitvoering als eerbetoon aan de kleuren van de Maxi 5 Turbo van Jean Ragnotti, die in 1985 de Tour de Corse won op dezelfde locatie.

De Renault 5 Turbo 3E werd bestuurd door Julien Saunier, Renault-ambassadeur en rallycoureur. Saunier behaalde onder meer successen in de Alpine Elf Rally in 2021, de Historic Monte-Carlo Rally in 2022 en de Tour de Corse Historique in 2024.

Nu te reserveren

Deze mijlpaal in de ontwikkeling van de Renault 5 Turbo 3E komt zeven maanden na de onthulling. De meeste technische specificaties zijn inmiddels definitief en het homologatieproces is gestart. De auto beschikt over een volledig koolstofvezel superstructure van minder dan 100 kilo, een totaalgewicht van net onder de 1.450 kilo en accelereert van 0 naar 100 km/u in minder dan 3,5 seconden. Dankzij de 800V-architectuur, een batterij van 70 kWh en een DC-lader tot 330 kW wordt laden van 15 naar 80% in theorie mogelijk in 15 minuten. De WLTP-actieradius zal boven de 400 km uitkomen.

De reserveringen zijn geopend op 22 april. De vanafprijs begint bij € 160.000,- inclusief btw, exclusief opties, accessoires en personalisatiemogelijkheden. De Renault 5 Turbo 3E is beschikbaar in Europa (inclusief het Verenigd Koninkrijk), het Midden-Oosten, Japan en Australië. Het reserveringsproces verloopt via de dealer, waar klanten een reserveringsformulier ondertekenen en een aanbetaling doen van € 50.000,-. Zij krijgen vervolgens voorrang bij de bestelling van één van de 1.980 geproduceerde exemplaren - een eerbetoon aan het introductiejaar van de originele Renault 5 Turbo. Klanten kunnen bovendien tegen betaling het gewenste productienummer van hun auto kiezen.