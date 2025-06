Renault 5 Turbo 3E in Rotterdam

Nadat hij eerder al te zien was in de rnlt. brandstores in Parijs en Brussel, komt de Renault 5 Turbo 3E nu naar Rotterdam. Klanten van de rnlt. brandstore krijgen niet alleen de kans om het unieke design van de Renault 5 Turbo 3E van dichtbij te bekijken, maar kunnen ook zelf plaatsnemen in een speciaal ontwikkelde racesimulator. Deze simulator belooft een meeslepende sensatie die het karakter en de prestaties van de auto op eigen wijze tot leven brengt.

Naast de Renault 5 Turbo 3E staat in de rnlt. brandstore ook de Renault 5 E-Tech electric in de spotlights. Daarnaast is een groot assortiment merchandise uit de Renault The Originals collectie beschikbaar, met producten variërend van schaalmodellen tot (sport)kleding, speelgoed en speciale verzamelobjecten.

Data: zaterdag 28 juni t/m dinsdag 1 juli

Openingstijden:

Zaterdag & zondag: 10:00 - 16:00 uur

Maandag: 12:00 - 17:00 uur

Dinsdag: 10:00 - 18:00 uur

Locatie: rnlt. brandstore - Kruiskade 57B, 3012 EE Rotterdam