100.000e Renault 5 gebouwd

De Renault 5 E-Tech electric is leverbaar met keuze uit vijf uitrustingsniveaus (van Five tot Roland-Garros), drie motoren en twee batterijopties. Komend voorjaar wordt Renault 5 E-Tech electric uitgerust met nieuwe voorzieningen zoals de One Pedal-functie, die vooral handig is in files en bij het naderen van rotondes, en ook het Driver Attention Alert-systeem.

De productie van de Renault 5 E-Tech electric begon in oktober 2024. Afgelopen week werd in Douai het 100.000ste exemplaar gebouwd: een uitvoering Techno met 52 kWh-batterij, de meest voorkomende combinatie van uitrusting en batterij.

Gebouwd in Frankrijk

Ook het label 'Made in France' krijgt hiermee opnieuw betekenis. De Renault 5 E-Tech electric kreeg vorig jaar de certificering Origine France Garantie. De fabriek in Douai bouwt zes elektrische modellen op één lijn: Renault 5 E-Tech electric, Renault Megane E-Tech electric, Renault Scenic E-Tech electric, Alpine A290, Nissan Micra en Mitsubishi Eclipse Cross. Om dit mogelijk te maken werkt de fabriek met drie ploegen per dag: een ochtend-, middag- en sinds 13 oktober ook een nachtdienst (met halve capaciteit).

Renault heeft ervoor gekozen het merendeel van de elektrische productie onder te brengen bij Ampere ElectriCity. Tweederde van de toeleveranciers bevindt zich binnen een straal van 300 kilometer - zoals de fabriek in Cléon voor elektromotoren - en de meeste klanten binnen een straal van 1.000 kilometer. Het complex omvat ook de fabriek in Maubeuge, waar de Renault 4 E-Tech electric Van wordt geassembleerd, en de fabriek in Ruitz die gespecialiseerd is in de productie van tandwielen voor hybride en elektrische versnellingsbakken, en ook in de productie van batterijbehuizingen via de joint venture Minth Electricity Technology.

Verkoopsucces

De Renault 5 E-Tech electric is sinds zijn lancering uitgegroeid tot de bestverkochte elektrische auto in het elektrische B-segment in Europa. In de totale particuliere markt staat het model zelfs op plek twee. In Frankrijk voert het de EV-ranglijst aan, en ook in het Verenigd Koninkrijk was het model in oktober marktleider. In Nederland en Spanje is het de nummer één in zijn segment.

Intussen breidt de Renault 5 E-Tech electric zijn bereik uit buiten Europa. Het model is nu ook verkrijgbaar in Turkije, Israël en sinds kort in Marokko. In 2026 volgen nog meer landen.

Nieuws in 2026

Vanaf het voorjaar komen een reeks aanpassingen en nieuwe functies beschikbaar. Zo krijgt de Renault 5 E-Tech electric de functie One Pedal vanaf de uitvoering Techno. Met deze vierde vorm van regeneratief remmen kan de auto volledig tot stilstand worden gebracht met alleen het stroompedaal. In files of bij het naderen van rotondes, stopborden of verkeerslichten, draagt deze functie bij aan soepeler rijden in stadsverkeer.

Ook wordt het systeem Driver Attention Alert toegevoegd. Dit systeem detecteert via een camera in de linker voorruitstijl tekenen van vermoeidheid of afleiding bij de bestuurder. Daarnaast kunnen klanten nu profiteren van een nieuwe service, met 2 GB per maand aan data voor drie jaar of tot het einde van hun contract met Mobilize Financial Services (alle contracten behalve standaardleningen). Dat is voldoende voor dagelijks gebruik van de populairste apps in de auto, goed voor bijvoorbeeld tot 40 uur audiostreaming (standaardkwaliteit) of tot drie uur videostreaming.

Tot slot krijgt de Renault 5 E-Tech electric nieuwe personalisatiemogelijkheden. Er komen 'PoweR5'-stickers voor de achterspatborden en een uitbreiding van de bestaande 'NumbeR5'-stickerset voor de voorspatborden en het dak. Die laatste was eerder alleen beschikbaar op de uitvoeringen Techno en Iconic Cinq, maar komt nu ook naar de FIVE en Evolution.