Renault 5 is Conceptcar van het Jaar

29 september 2021 | De Renault 5 Prototype is door het magazine Car Design News uitgeroepen tot 'Conceptcar van het Jaar 2021'. De winnaar werd gekozen door een internationale jury van auto-experts en designdirecteuren van diverse grote autofabrikanten. De jury prijst de levendigheid waarmee de legendarisache stadsauto is geherinterpreteerd.

De Renault 5 Prototype is het bewijs dat Renault elektrische mobiliteit in Europa wil democratiseren. De ontwerpers vonden het dan ook belangrijk om een populaire en relevante auto te ontwerpen, in navolging van zijn illustere voorganger.

Met de titel 'Conceptcar van het Jaar' die door het magazine Car Design News aan de Renault 5 Prototype is toegekend, versloeg het model alle conceptcars die wereldwijd tussen maart 2020 en maart 2021 zijn gepresenteerd. Alle kanshebbers die door de jury van auto-experts en designdirecteuren van diverse grote autofabrikanten werden beoordeeld, zijn gepubliceerd in het jaaroverzicht 'Car Design Review 8' waarin de nieuwste trends en innovaties op het gebied van design in kaart worden gebracht.

"Dat Car Design News de Renault 5 Prototype heeft uitgeroepen tot 'Conceptcar van het Jaar' is een grote eer voor het designteam, aangezien de prijs wordt toegekend door een jury die deels bestaat uit befaamde autodesigners. We zijn ook trots op de vele positieve reacties van pers en publiek. Dat heeft eraan bijgedragen dat het carrosserieontwerp van de uiteindelijke productieversie van de Renault 5 Prototype, die medio 2024 wordt onthuld, voor 90% hetzelfde blijft", aldus Gilles Vidal, Directeur Renault Design.

Renault opent orderboeken Trafic 2021

15 september 2021

Renault onthult Megane E-Tech

6 september 2021

Mobilize introduceert Limo

27 augustus 2021

Renault werkt samen Envision AESC

1 juli 2021