Autotest | In de regel lanceren autofabrikanten nieuwe technieken eerst in de topmodellen. Vervolgens vinden die technieken in de loop der jaren hun weg naar de alledaagse modellen. Renault draait die volgorde om en introduceert de nieuwe Clio met semi-zelfrijdende functies, nieuwe multimedia-systemen en een hybride aandrijflijn. Weet deze kleine Renault daarmee net zo te innoveren als de grote modellen van voorheen?

Van de vier generaties Clio werden er wereldwijd 15 miljoen verkocht en daarmee is het model de meest verkochte Franse auto ooit. Na 29 jaar en vier generaties staat er een compleet nieuwe Clio gereed. Compleet nieuw? Een buitenstaander zal het verschil in eerste instantie niet direct zien.

Maar nieuw is de Clio V beslist! Dat begint al met de basis. De auto maakt als eerste Renault gebruik van een compleet nieuwe bodemgroep. Het is een lichtgewicht en ruim opgezette constructie die plaats biedt aan geëlektrificeerde aandrijflijnen en alle denkbare rijhulpsystemen. Daarmee is de Clio klaar voor nu, maar ook voor de verdere toekomst.

De ontwikkelingen volgen elkaar snel op en de stappen die deze nieuweling binnen nu en een jaar gaat zetten zijn al bekend. Naast de benzine- en dieselmotoren, alsmede een LPG-versie, verschijnt in de eerste helft van 2020 een hybride: de Clio E-Tech. Als basis dient een 1,6 liter benzinemotor zonder turbo, maar met twee elektromotoren. Renault zwijgt nog over vermogen en CO2-uitstoot, maar die komt beslist onder de waarde van 94 g/km die door de "1.5 Bleu dCi" wordt bereikt. Een dieselmotor die voor de Nederlandse markt overigens niet erg belangrijk is.

Driecilinder

Centraal in het programma staat een drie-cilinder met turbo waarvan de cilinderinhoud is vergroot naar 1 liter. Dat heeft merkbaar positieve gevolgen voor vermogen, koppel en prestaties. De motor produceert 100 pk (was 90 pk) en komt aan een koppel van 160 Nm bij 2.750 tr/min. Wat direct opvalt na het starten is dat de krachtbron aanzienlijk rustiger functioneert dan voorheen. De typische roffel van een driecilinder is vrijwel naar de achtergrond verdwenen.

Wie niet te ver in toeren doortrekt, zal nooit het echte motorgeluid opmerken. Als de driepitter juist wel op toeren wordt gehouden, ervaart de bestuurder het hogere koppel. Tussenacceleraties worden dan vlot uitgevoerd. De topsnelheid ligt op 187 km/h en in 11,8 seconden sprint de Clio vanuit stilstand naar de 100 km/h. Andere merken haalden al aanzienlijk meer kracht uit hun driecilinders en Renault kan daar nu eindelijk een antwoord op bieden.

De Clio behoudt de eco-functie, waarmee het vermogen wordt getemperd en het gemiddelde brandstofverbruik wordt gereduceerd. In het verleden wist Renault met zijn 0,9 liter turbomotor niet te overtuigen waar het de gemiddelde dorst betrof. Dat is nu verbeterd. We noteerden een testverbruik van 5,7 liter op 100 kilometer, zonder de eco-stand te gebruiken. Met die functie op 'aan' moet dat in het vlakke Nederland met een rustige rechter voet nog een stuk zuiniger kunnen in de dagelijkse praktijk.

Andere motoren

Andere motoren die Renault in de Clio aanbiedt zijn de 1,3 liter "TCe 130", die nog rustiger loopt en mede dankzij de schakelflippers aan het stuur uitermate sportief kan worden gereden. Deze motor beschikt namelijk standaard over een "EDC-7"-automaat met dubbele koppeling. Het nieuwe uitrustingsniveau R.S.-Line (R.S. staat voor Renault Sport) past daar qua karakter uitstekend bij, mede dankzij de wat stuggere afstemming van het onderstel.

Met het oog op de Franse markt lanceert Renault weer een diesel in de Clio: de bekende "1.5 Blue dCi" die goed is voor 85 pk. In sommige landen zal ook een 115 pk versie worden aangeboden. Grote verdienste van deze diesel is een CO2-uitstoot van 94 g/km. Overigens scoort ook de 3-cilinder "TCe 100" uitstekend met een 99 g/km. En dat het nog minder kan, dat gaat Renault in de loop van 2019 bewijzen als er een LPG-versie wordt toegevoegd.

Weggedrag

Het is niet alleen de stilte die de Clio een meer volwassen gevoel geeft. Bij de nieuwe bodemgroep hoort een gewijzigde wielophanging. Comfort begint weer belangrijker te worden bij de Fransen! Door de afstemming worden oneffenheden bij de nieuwe Clio beter opgevangen dan voorheen. Dat geldt zowel voor kleine oneffenheden als grotere gaten, zo bleek tijdens de eerste kennismaking in Portugal.

De elektrische stuurbekrachtiging werkt variabel en kan, afhankelijk van het uitrustingsniveau, qua karakter middels "Multi Sense" worden ingesteld. Via dit systeem zijn er meer instellingen mogelijk voor wat betreft het rijgevoel.

Uitrusting

Het is interessant om te zien dat Renault een carrosserie heeft ontworpen die qua dynamiek duidelijk een evolutie is van het bestaande model en dat op het volledig nieuwe platform. De Clio is voor het eerst in zijn bestaan korter (-12 mm) en lager (-48 mm) geworden, zonder aan interieurvolume in te leveren.

Sterker nog, qua bagagevolume overtreft de Fransman alle spelers in het B-segment. Er is namelijk 391 liter beschikbaar. De dubbele bodem maakt een optimale benutting van de ruimte mogelijk.

Het meubilair is lager geplaatst, waardoor de ruimte voor een auto van dit formaat zeker niet tegenvalt. De stoelen zijn helemaal nieuw. De langere zitting zorgt voor een betere ondersteuning dan voorheen. De rugleuningen zijn wat minder volumineus en dat levert ruimtewinst achterin op. Ook bespaart Renault ruimte bij de stuurkolom en is kritisch gekeken naar de ruimte die de middenconsole inneemt. Wie dan toch met een knie onverhoopt een dashboarddeel raakt, wordt zachter opgevangen door de zachte afwerking van de toegepaste materialen.

„De nieuwe Renault Clio voelt aan als een grotere auto, maar is aan de buitenkant net zo compact gebleven“

Smart Cockpit

Bij de nieuwe Clio praat Renault over de "Smart Cockpit" doelend op het volledig digitale instrumentarium. Dat bestaat op dit moment uit een 7 inch scherm met aan weerzijde nog twee losse instrumenten. De indeling van dit scherm kan worden ingesteld door de bestuurder: voorkeur voor een digitale of analoge weergave van de snelheid, wel of geen toerenteller, etc. Er komt later nog een 10 inch scherm en daarop kan bijvoorbeeld ook de kaart van het navigatiesysteem worden weergegeven.

Renault biedt vier verschillende infotainmentsystemen aan in de Clio. Aan de basis staat het zogenaamde "R&Go", dat samenwerkt met diverse apps op de smartphone van de bestuurder. Feitelijk wordt de versterker aan de telefoon gekoppeld. Daarna komt de meest eenvoudige versie van het nieuwe "Easy Link"-systeem met een 7 inch scherm. Dit nieuwe systeem is er zowel met als zonder navigatie. Daarvan komen de kaarten van TomTom, maar de zoekfunctie is online gekoppeld aan Google. Ook kan de berijder via de "MyRenault" app op de eigen telefoon een reis thuis voorbereiden die dan automatisch wordt overgenomen door het systeem aan boord. De meest complete versie heeft een scherm van 9,3 inch. Wie R-Link gewend is zal even moeten wennen omdat bepaalde functies op een andere manier moeten worden aangevlogen. Maar dat went snel.

Kleur in het autoleven

Waar ontwerpers graag met kleur in het interieur werken, kiezen kopers vaak voor zwart en grijs. Maar wie graag vrolijkheid aan zijn of haar autoleven wil toevoegen, wordt door de individuele mogelijkheden van de nieuwe Clio daartoe gestimuleerd. De ventilatieroosters worden op het dashboard denkbeeldig over de volle breedte doorgetrokken. In het midden loopt een accentstrip die onder andere oranje of blauw kan zijn. Die kleur wordt tevens gebruikt bij de omlijsting van de versnellingspook en komt terug in de stiksels.

Het dashboard kan volledig zwart zijn met carbonelementen, maar ook gedeeltelijk wit. De gekozen materialen zijn kwalitatief van een hoger niveau en daardoor maakt de nieuwe Clio een rijkere indruk. In sommige varianten beschikt de auto over sfeerverlichting waarvan de kleur in acht tinten kan worden gevarieerd. Ook dit is op het centrale scherm in te stellen. Het draagt er allemaal aan bij dat de Clio voortaan volwassen en geavanceerd is, zoals de grotere modellen van Renault.

Conclusie

De nieuwe Renault Clio voelt aan als een grotere auto, maar is aan de buitenkant net zo compact gebleven. Tal van nieuwe, elektronische systemen tillen de auto naar een hoger niveau. En dat doet ook de betere afwerking, fraaiere materialen en de krachtigere motoren die merkbaar stiller functioneren. Het nieuwe multimediasysteem is qua bediening een beetje wennen.