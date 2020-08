Rij-impressie | Benzine of elektriciteit, wat is de beste vorm van aandrijving? Renault heeft een eenvoudig antwoord: het biedt ze allebei! De Renault Zoe is een compacte elektrische auto die stil, comfortabel en uiterst voordelig per kilometer is. De Clio is een traditionele compacte auto die voordelig is in aanschaf en zorgeloos lange afstanden aflegt. Voor wie een mix zoekt van beide is er nu een tussenvorm: de Clio E-TECH.

De Clio E-TECH komt niet als een verrassing. Al bij de introductie van deze vijfde generatie van de Clio was een hybride aangekondigd. Bovendien is bij het basisontwerp van de Clio al rekening gehouden met alternatieve aandrijving. En daarom hoefden geen aanpassingen te worden gemaakt om ruimte te geven aan de elektromotor en de batterij. De E-TECH ziet er daarom precies hetzelfde uit als iedere andere Clio. Het enige verschil zit in de achterbumper, die zo is geconstrueerd dat de uitlaat minder zichtbaar is.

Omdat de accu is geplaatst onder de vloer van de kofferruimte, is ook de binnenruimte gelijk aan die van de standaard Clio. De inhoud van de kofferruimte is ook gelijk. Dat betekent een zeer diepe laadvloer, waardoor weliswaar een flinker drempel moet worden overwonnen bij laden en lossen, maar wel heel veel laadruimte beschikbaar is.

Uitrusting

Voor een spannend effect is de hemelbekleding van de testauto uitgevoerd in het zwart. Dat geeft zonder twijfel een bijzonder gevoel, maar het lijkt daardoor ook alsof het interieur minder ruim is. Het dashboard is voor de gelegenheid opgefleurd met een witte baan en dat maakt de Clio juist speels en modern. Renault heeft er niet voor gekozen om alle functies te bedienen via het centrale beeldscherm, maar heeft een balans gevonden tussen conventionele en virtuele knoppen. Veel gebruikte functies hebben een fysieke knop, minder gebruikte zaken worden bediend via het beeldscherm. In de paktijk is dit een dankbare keuze, want gevoelsmatig is direct duidelijk welke functie waar kan worden gevonden.

De klokken achter het stuurwiel zijn deels analoog en deels digitaal. Aan de buitenranden geven grote meters aan hoeveel energie resteert in de accu danwel de benzinetank. Op het beeldscherm tussen beide worden de snelheid en gegevens van de boordcomputer getoond.

„Ten opzichte van een standaard benzinemotor zorgt de hybride-techniek voor meer rust en meer souplesse“

Hybride: de theorie

Onder de naam "E-TECH" biedt Renault zowel hybride als plug-inhybride versies aan van bestaande modellen. Ze delen dezelfde naam omdat ze deels gebruik maken van dezelfde techniek. De basis bestaat steeds uit dezelfde benzinemotor en versnellingsbak. Door te kiezen voor een sterkere accu en elektromotor ontstaat een gewone hybride of juist een plug-inhybride aandrijflijn. De Clio is een standaard hybride en daarom wordt alleen geladen tijdens remmen en uitrollen, niet via een stekker. Daarmee is de invloed van de elektromotor minder groot, maar vanwege de kleinere batterij (afkomstig van Hitachi) is de prijs een stuk lager dan van de plug-inhybrides.

Op het moment van schrijven is de Clio leverbaar met twee benzinemotoren: de "110 TCe" en de "130 TCe". Die laatste levert 130 pk, stoot 118 gram CO2 per kilometer uit en heeft een verbruik van 1 op 19,2. De E-TECH is goed voor 140 pk, stoot 83 gram uit en verbruikt 1 op 24. Echter, of dat verschil ook daadwerkelijk kan worden gerealiseerd hangt af van het gebruik van de auto. Op de lange afstand met voornamelijk snelwegkilometers is het verschil in de praktijk gering. Renault claimt dat de Clio E-TECH bij gebruik in de stad juist schittert. Daar zou tot 50% van de afstand en 80% van de tijd (let op dit verschil, want andere merken zijn hier onduidelijk over) elektrisch kunnen worden gereden. Bovendien zou tot 75 km/u over korte afstanden geheel elektrisch kunnen worden gereden.

Hybride: de praktijk

De testrit begint op de buitenweg en daar valt direct op dat de E-TECH veel meer souplesse biedt dan de standaard Clio. Bij een lager toerental is meer vermogen beschikbaar en dat geeft extra comfort. Helaas is wel merkbaar wanneer de automaat schakelt, dat doet juist iets afbreuk aan het comfort. In plaats van een toerenteller heeft de Clio E-TECH een "energiemeter" en zolang de naald in het groene deel van de schaalverdeling blijft, zal zo veel mogelijk elektrisch worden gereden. Op de buitenweg en met een gematigd tempo kwam het testverbruik uit op 1 op 20.8. Zuinig, maar niet bijzonder.

Met een volledig geladen accu (waarbij het laden soms gepaard gaat met een hoge fluittoon) rijdt de testauto de stad in. Hier maakt de Clio inderdaad de claim waar dat bovengemiddeld veel elektrisch kan worden gereden. Dat geeft heel veel rust en juist daarom valt het des te meer op wanneer de (viercilinder) benzinemotor de aandrijving overneemt. Dan maakt de motor veel toeren, ook wanneer wordt gekozen voor de eco-stand. Ook opvallend: de prestaties zijn zelfs goed in de eco-stand, waardoor er weinig reden is deze uit te schakelen.

Na de rit door de stad doet de Clio E-TECH precies wat Renault belooft: het verbruik is niet opgelopen. Sterker nog: ruim de helft van de tijd (dus niet de afstand) is gereden in de stad en uiteindelijk is het gemiddelde verbruik daardoor verlaagd tot 1 op 21.7.

Weggedrag

Omdat de Clio E-TECH een standaard hybride en geen plug-inhybride is, is de accu relatief klein en dus is de gewichtstoename ook klein. Daarom is in het weggedrag weinig tot geen verschil merkbaar met de andere uitvoeringen van de Clio.

Ook voor de E-TECH geldt dat de Clio een uitgesproken volwassen karakter heeft. Het geavanceerde onderstel en de prima balans in de auto zorgen ervoor dat de Clio geen lichtvoetig gooi-en-smijt autootje is. In plaats daarvan voelt de Clio grootser en waardiger dan de meeste andere compacte auto's. Dankzij de rust die de hybride aandrijflijn geeft, wordt dat gevoel alleen maar versterkt.

Conclusie

Wat is de beste keuze? Benzine, hybride of elektrische aandrijving? Het antwoord is afhankelijk van de persoonlijke voorkeur en het gebruik van de auto. Van de compacte auto's van Renault is de Zoe het meest comfortabel en het voordeligst per kilometer, maar ook het meest kostbaar in aanschaf. Bij intensief gebruik is de Zoe daarom het aangenaamst en het voordeligst.

Het andere uiterste wordt gevormd door de basisversie van de Clio. De "TCe 100" is het voordeligst in aanschaf en is een conventionele, vertrouwde compacte auto. De hogere kilometerprijs weegt bij licht gebruik op tegen de lagere aanschafprijs.

De "E-TECH" vormt een mix tussen beide. Ten opzichte van een standaard benzinemotor zorgt de hybride-techniek voor meer rust en meer souplesse. Daarbij doet de E-TECH wat de fabrikant belooft: het verbruik wordt sterk verlaagd, met name in de stad. De prijs ligt tussen die van de voordeligste benzineversie en de elektrische Zoe. Zo biedt Renault voor elk wat wils.

plus Volwassen karakter

Rijke, complete uitrusting

Comfortabeler en zuiniger dan een standaard Clio min Forse tildrempel bagageruimte

Hoge fluittoon hoorbaar tijdens regenereren

