In dat complete aanbod van SUV's van Renault vormt de Austral het middelgrote model. Na de Austral volgden de (vernieuwde) Captur, Espace en Rafale en die hebben allemaal een moderner uiterlijk. Vanaf modeljaar 2025 heeft ook de Austral het moderne gezicht van Renault met de zogenaamde "diamond grille". In plaats van lamellen bestaat de grille nu uit diamantvormige elementen en dat zorgt voor een verfijnde uitstraling. Voor een meer avontuurlijk element heeft de Austral nu zichtbare beschermranden rondom. Om het nieuwe uiterlijk compleet te maken levert Renault ook een nieuwe kleur en het hier getoonde "bleu naxos" staat de auto goed!

De achterlichten zijn van de grotere Renault Rafale overgenomen en ook dat is als een verbetering ervaren. De koplampen maken gebruik van "LED matrix"-techniek. Hiermee kan de lichtbundel exact worden aangestuurd en kan bij donker altijd met grootlicht worden gereden. Om te voorkomen dat tegenliggers worden verblind, wordt niet de hele lichtbundel gedimd, maar slechts het element dat hen zou hinderen. Voorheen had de Austral 12 elementen, voortaan zijn dat er 20 voor nog exactere controle over de lichtbundel.

Ruimte en uitrusting

De verjongingskuur voor modeljaar 2025 heeft als doel om de Austral moderner en hoogwaardiger, en daarmee concurrerender, te maken. Daarom zijn niet alleen stijlelementen van de grotere Rafale overgenomen, maar zelfs de complete voorstoelen! Renault gebruikt geen dierlijke materialen (lees: leder) meer in de auto's en zelfs het alcantara van deze nieuwe stoelen bestaat voor 60% uit gerecycled materiaal. Voor deze test is lang en intensief gereden en ook dan blijven de stoelen comfortabel. De achterbank staat op rails en kan over een afstand van 16 cm worden verschoven. Ondanks de nieuwe grote voorstoelen blijft de hoofd- en beenruimte achterin mede daarom goed.

Voortaan is de Austral voorzien van een camera die op het gezicht van de bestuurder is gericht. Bij veel nieuwe auto's wordt het gezicht van de bestuurder daarmee continu gescand en klinkt een alarm als de chauffeur niet voor zich kijkt. Eind 2025 is dit in alle auto's verplicht en vanaf dat moment zal deze functie ook in de Austral worden geactiveerd. Vooralsnog dient de camera een heel ander doel. Gebruikers van de auto kunnen op basis van een gezichtsscan een gebruikersprofiel aanmaken. Bij het instappen wordt de bestuurder herkend waarop de stoelen automatisch op zijn stand wordt ingesteld, de gewenste temperatuur wordt gekozen, op het favoriete radiostation wordt afgestemd en de dashboardverlichting een eigen kleur aanneemt.

„de Austral scoort beter met de dynamiek dan sommige op sportiviteit gerichte merken met veel duurdere auto's“

Let op: deze informatie wordt gekoppeld aan een Google-profiel en uit privacy-oogpunt zal niet iedereen dit wenselijk achten. En wat betreft Google: de Austral is voorzien van een audio-, communicatie- en navigatiesysteem op basis van Google's Android besturingssysteem. Dit werkt in de praktijk uitstekend en wie een Google-account heeft, beschikt automatisch over alle gegevens in de auto. Op het moment van schrijven is het infotainment-systeem van de Austral gebaseerd op de inmiddels sterk verouderde versie 12 van Android. Desgevraagd laat Renault weten dat het de intentie heeft om gedurende 5 of 6 jaar updates te leveren. De hardware zou hier nu al op zijn voorbereid. Na die tijd zullen steeds meer applicaties uitvallen omdat protocollen om met servers te communiceren gaandeweg veranderen en uiteindelijk niet meer worden ondersteund. Dit geldt voor alle cloud-gebaseerde systemen die geen updates meer ontvangen, echter Renault is volledig afhankelijk van Google terwijl andere fabrikanten de ontwikkeling zelf beheren.

Hybride

Op de prijslijst staan nog altijd dezelfde twee motoren als bij de introductie van de Austral in 2022: een mild hybrid en een full hybrid. Echter, de software die de motoren aanstuurt is gewijzigd. Voor deze test is gereden met de full-hybridvariant. Ondanks verbeterde geluidsisolatie is hoorbaar dat de motor een rauw, roffelend geluid produceert en dat doet afbreuk aan deze verder zo fraaie en hoogwaardige auto. Bij lage toeren is de motor in de achtergrond hoorbaar, tijdens een sprintje is de driecilinder zelfs zeer goed hoorbaar. Dankzij nieuwe motorsteunen zijn trillingen van de motor juist minder aanwezig.

Op de prestaties en de souplesse van de 200 pk / 205 Nm sterke hybride is niets aan te merken. In de eco-modus is de Austral rustig en comfortabel omdat de elektromotor vaak bijspringt. Mede dankzij veelvuldig gebruik van deze spaarstand kon op een veeleisend traject (stadsverkeer, binnenwegen met grote hoogteverschillen) een verbruik van 5.7 liter per 100 km worden gerealiseerd. In de sportstand wordt de reactie op het gaspedaal veel scherper en presteert de Austral prima. Met name de sprinttijden op lage snelheid (40 tot 60 km/u) zijn merkbaar verkort. Houd er rekening mee dat de reactie op het gaspedaal zo scherp kan zijn, dat passagiers het sportieve karakter als onrustig kunnen ervaren. Bij een sportieve rijstijl neemt het verbruik toe tot zo'n 6.5 liter per 100 km.

Weggedrag

Het lekkerste is voor het laatste bewaard. De duurdere uitvoeringen van de Austral zijn voorzien van "4Control", ofwel vierwielbesturing. Dit is bepalend voor het karakter van de auto. Bij lage snelheid zorgt het voor meer wendbaarheid. Of beter gezegd: voor véél meer wendbaarheid, want de Austral wijzigt met de kleinste stuurbeweging gewillig van koers. Dankzij een geavanceerd onderstel en een grote velgmaaat gaat de Austral desondanks niet "zwalken", maar blijft het koetswerk stabiel. Echter, op slecht wegdek kan de Austral nerveus reageren omdat de auto zo beweeglijk is. In de meeste gevallen, werkt deze combinatie prima. Sterker nog: de Austral scoort beter met de dynamiek dan sommige op sportiviteit gerichte merken met veel duurdere auto's!

Op hoge snelheid zorgt vierwielbesturing voor meer stabiliteit. Dat geeft rust en maakt het makkelijker om lange afstanden af te leggen.

Conclusie

Wat is er nieuw aan de Renault Austral voor modeljaar 2025? Het uiterlijk met een nieuwe grille, een nieuwe lakkleur en nieuwe lampen. Hiermee krijgt de Austral een meer verfijnde en hoogwaardige uitstraling. Het comfort is verbeterd met grotere stoelen en betere geluidsisolatie. De motoren hebben aangepaste software voor meer souplesse en minder schakelmomenten. Dit werkt, maar het rauwe geluid van de 200 pk sterke hybride doet ondanks alle verbeteringen afbreuk aan het verder zo goede gevoel over de auto.

De meeste aanpassingen zijn als zinvolle verbeteringen ervaren. De Austral past daarom niet alleen beter bij de andere SUV's van Renault, maar kan de concurrentie ook beter aan. Voorheen was de Austral op enkele punten zeer sterk en op alle andere punten slechts gemiddeld goed. Vanaf 2025 is het totaalplaatje beter worden, alsof dit is hoe de Austral eigenlijk was bedoeld. De Austral is dus gerijpt voor modeljaar 2025.