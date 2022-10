In de lift

Het is oktober en toch is er nog geen vlok sneeuw gevallen. Dat is misschien wel goed ook, want met de Austral heeft Renault expliciet gekozen voor luxe en functionaliteit ten koste van macht of terreinwaardigheid. De bodemvrijheid is nauwelijks groter dan die van een doorsnee personenauto en de overhang voor is niet bedoeld om steile hellingen te bedwingen.

Ruimte

Omdat de Austral bedoeld is als gezinsauto voor een zo breed mogelijk publiek, is het lijnenspel minder gewaagd dan dat van bijvoorbeeld de nieuwe Renault Megane. Toch oogt de Austral nog altijd modern en zelfverzekerd. Om de nodige aantrekkingskracht uit te oefenen op liefhebbers van het merk, is er de speciale "Spirit Alpine" die is aangekleed (velgen, stiknaden, kleuren, pedalen) als de sportwagens van Alpine.

Dankzij de hoge bouw is de instap eenvoudig en de iets hogere zit zorgt voor een goed overzicht over het verkeer. In vergelijking met het voorgaande model, de Renault Kadjar, geeft Austral meer het gevoel van een luxe personenauto dankzij de zithouding en de hogere mate van verfijning. Zo is het dashboard van de testauto aangekleed met echt hout en fraaie stoffen. De ruimte voor- en achterin is gemiddeld voor een auto van deze omvang. Heel handig is de achterbank op rails, die over een afstand van 16 cm verstelbaar is. Afhankelijk van de situatie kan zo worden gekozen voor meer beenruimte achterin of voor meer bagageruimte.

In plaats van traditionele klokken heeft de Austral een groot (12 inch) beeldscherm achter het stuurwiel. Midden op het dashboard is een even groot staand beeldscherm te vinden. Voor de broodnodige frisse lucht is achter het stuurwiel een luchtrooster verstopt. Omdat dit precies buiten het zicht valt, lijken de twee beeldschermen een geheel te vormen. Daarbij hebben de vormgevers ook veel werk gemaakt van de menu's en dialogen die op die beeldschermen verschijnen.

Android Automotive

Renault heeft het audio-, communicatie- en navigatiesysteem uitbesteed aan Google in de vorm van "Android Automotive". Dat is goed en slecht nieuws. Het slechte nieuws is dat Android weliswaar kosteloos wordt verstrekt aan Renault, maar dat de gebruiker betaalt met zijn of haar persoonsgegevens door het gebruik ervan. Als alternatief kan een nieuwe gebruiker voor de auto worden gemaakt, voor wie Android wordt uitgeschakeld. Vervolgens kan die gebruiker de eigen smartphone als brein van de auto gebruiken.

Wanneer de gebruiker ervoor kiest om Android Automotive te gebruiken, is het systeem zeer snel en is een razend slimme digitale assistent beschikbaar die gesproken commando's begrijpt. Minder handig is dat een deel van de instellingen van de auto via Android verloopt en een deel via Renault. Voor de bestuurder is het niet altijd duidelijk wie welke functionaliteit voor zijn rekening neemt.

„Met het optionele "4Control" is de Austral veel meer dan een gemiddeld sturende gezinsauto“

De klank van het Harman Kardon audiosysteem in de testauto is rijk en helder. Het is echter niet krachtig. Wanneer echt veel wordt gevraagd, begint bovendien het hele interieur te rammelen

Hybride

Ongeacht de gekozen motor is de Austral altijd een hybride. In de eenvoudigste versies is dat een "mild hybrid" Dat staat voor een kleine hulpmotor die kortstondig kan assisteren en daarbij gebruik maakt van energie die is teruggewonnen tijdens remmen en uitrollen.

De testauto is een "parallel hybride" die eveneens energie terugwint tijdens remmen en uitrollen, maar dankzij een veel krachtigere batterij (2 kWh, 400 volt) en sterkere elektromotor ook korte afstanden geheel elektrisch kan afleggen. De bestuurder hoeft daar niets voor te doen, maar mag dat wel. Renault is namelijk één van de weinige autofabrikanten die de bestuurder van een gewone hybride laat instellen hoeveel energie wordt teruggewonnen bij het loslaten van het gaspedaal. Daarbij geldt: hoe sterker de auto inhoudt, hoe meer energie wordt teruggewonnen. Dit inhouden kan enige gewenning vragen, maar wordt uiteindelijk zelfs als voordeel ervaren omdat grotendeels met één pedaal kan worden gereden. Bovendien geeft het de bestuurder een grotere invloed op het verdelen van de energie, waardoor zuiniger kan worden gereden.

De hagelnieuwe 1.2 liter driecilinder benzinemotor laat het roffelende geluid horen, wat kenmerkend is voor zo'n krachtbron. Dit doet iets afbreuk aan het chique voorkomen van de auto, maar is absoluut niet als storend ervaren. De samenwerking tussen beide motoren verloopt harmonieus, wat wil zeggen dat nooit voelbaar is wanneer van de ene naar de andere krachtbron wordt overgeschakeld. Alleen in de sportstand is merkbaar dat beide motoren samen goed zijn voor 200 pk / 205 Nm. Alhoewel de Austral bepaald niet snel van de plek komt, zijn de tussenacceleraties op snelheid juist prima.

Op een route met lage snelheden en veel hoogteverschillen werd een gemiddeld verbruik van 5.8 liter per 100 km gerealiseerd. Dat is beschaafd, maar nauwelijks beter dan soortgelijke auto's met veel eenvoudigere techniek. Het belangrijkste kritiekpunt is echter de bediening van de automatische versnellingsbak. Dat gaat met een hendel rechts aan het stuurwiel, boven de hendels voor de ruitenwissers en het audiosysteem. Omdat er zoveel hendels zo dicht bij elkaar zitten, zijn tijdens de test regelmatig de ruitenwissers aangezet terwijl de testrijder de achteruit wilde selecteren.

Weggedrag

Omdat de Austral bedoeld is als gezinsauto, is niet gekozen voor een uitgesproken weggedrag. Het onderstel is niet te hard, niet te zacht en vooral heel vergevingsgezind. Ondanks de hoge bouw en dus het hoge zwaartepunt is de wegligging prima.

Met het optionele "4Control" is de Austral veel meer dan een gemiddeld sturende gezinsauto. Hiermee sturen de achterwielen op hoge snelheid tegen, wat de Austral stabieler maakt. Op lage snelheid sturen de achterwielen mee en dat verkleint de draaicirkel aanzienlijk (10.1 meter). Niet alleen dat: met 4Control voelt de Austral kleiner, leniger en dus sportiever!

Conclusie

Hoe sportief is de Renault Austral? Dat is afhankelijk van de gekozen versie. De vormgeving is modern en straalt zelfvertrouwen uit, zonder dat de Austral atletisch of gespierd is. Wie een band heeft met Renault of de autosport, kan vallen voor de hier gereden "Esprit Alpine" die met speciale aankleding hint naar het sportieve automerk.

Hybrideaandrijving zorgt voor betere prestaties, meer comfort en een lager verbruik zonder dat de bestuurder daar iets voor hoeft te doen. De meerprijs voor deze elektrische assistentie is minimaal, zodat de terugverdientijd kort is. Echter, hybrideaandrijving kan niet tippen aan de souplesse, de rust en de lage kilometerkosten van een soortgelijke auto met volledig elektrische aandrijving.

Alhoewel de Austral de uitstraling heeft van een luxe terreinwagen, is dit in feite een gezinsauto. Daarom is gekozen voor een goedmoedig weggedrag en veel gebruiksgemak. Wie dat wil, kan middels "4Control" een dosis dynamiek toevoegen. Kortom: de SUV zit in de lift en met de Austral lift Renault slim met die trend mee.