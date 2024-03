Renault toont 5 op evenementen

In de geest van de Renault 5 E-Tech electric, avant-gardistisch en populair, bedacht Renault deze unieke evenementen om het nieuwe 100% elektrische icoon te introduceren. Voordat de Renault 5 E-Tech electric daadwerkelijk bij de dealer staat, krijgt het grote publiek op deze locaties de kans om de auto in de komende maanden van dichtbij te ontdekken. Renault pakt hierbij groots uit, want bezoekers krijgen bovendien toegang tot exclusieve content en kunnen genieten van vele andere artistieke en culturele verrassingen.

Tijdens de WT5-show, die op 23 april plaatsvindt in hartje Parijs, op het Place du Centre National d'Art et de Culture Georges-Pompidou, krijgen bezoekers een uitzonderlijke presentatie voorgeschoteld. Renault werkt voor deze buitengewone avond samen met een aantal gerenommeerde artiesten voor een show boordevol kleur, dans en muziek.

Renault zal als Premium Partner van Roland Garros de Renault 5 E-Tech electric presenteren op het tennistoernooi, dat van 26 mei tot 9 juni 2024 wordt gehouden.

Tot slot opent Renault van 15 juni tot 15 september de deuren van een unieke concept store, MAISON5 genaamd. Bezoekers van de winkel, die gelegen is in het deftige 7e arrondissement van Parijs, maken hier via een uitgebreid programma aan artistieke en culturele activiteiten kennis met alle facetten van de nieuwe Renault 5 E-Tech electric.