Renault opent MAISON5

MAISON5 organiseert evenementen op het gebied van kunst, mode, sport, muziek en gastronomie. De opzet van MAISON5 omvat een tuin, een grote hal met natuurlijk licht, een lounge en een eetgelegenheid.

Muziek

Vanaf 20.00 uur draait MAISON5 drie showcases met Ed Banger Records (toegang gratis, reserveren verplicht):

21 juni: Pedro Winter x Naomi Clément

13 juli: Myd x Nathalie Duchêne

12 september: Breakbot & Irfane x Emma B

Op 2 juli treedt artiest Julien Granel, genomineerd voor de Franse muziekprijzen 2024, op bij MAISON5. Hij zal een masterclass in Art Rock-stijl leiden.

Mode

Een capsulecollectie geïnspireerd door de Renault 5 en ontworpen door "Agnès B" zal worden onthuld bij MAISON5. De collectie bestaat uit een varsity jack, een geborduurde pet, een T-shirt en twee bandana's in de kleuren geel en marineblauw.

Sport

Van 5 t/m 7 juli organiseert de Franse Judo Federatie proeflessen bij MAISON5 voor kinderen van 7 tot 12 jaar, begeleid door professionals van de FFJ. De lessen zijn gratis, maar reserveren is verplicht.

Design

Van 4 t/m 15 september organiseert MAISON5 in samenwerking met Paris Design Week diverse themagesprekken, conferenties en tentoonstellingen.

Van 10 juli t/m 1 september exposeert MAISON5 vijf futuristische, elektrische machines onder de noemer 'Renault 5 Movements':

R5 moonbike: een sneeuwscooter zonder ketting of riem.

R5 searacer: de eerste jetski ontworpen voor zowel ervaren sporters als beginners.

R5 evol BMX: de eerste BMX voor fietsliefhebbers en fans van stedelijke cultuur.

R5 plume Foil: een premium hydrofoil die zo licht is als een veertje.

R5 reverso: een premium zeilbootje dat volledig demonteerbaar is.

Kunst

Van 15 juni t/m 7 juli exposeert de Britse straatkunstenaar Dan Rawlings een kunstwerk gebaseerd op een R5 die direct afkomstig is van de productielijn in Douai. Zijn werk wordt tentoongesteld in de experience room, geplaatst in een lichtkring in de kleuren 'pop yellow', 'pearl white', 'midnight blue' en 'pop green' en gesynchroniseerd met de wereldklok.

Bezoekers kunnen ook een installatie bekijken die gebaseerd is op de R5 Turbo 3E, ter ere van Jean Ragnotti's overwinning in de Monte Carlo Rally van 1981. Verder wordt in de experience room ook een, nu nog geheime, slotmanifestatie georganiseerd.

Gastronomie

Behalve een scala aan afhaal- en eetgelegenheden biedt MAISON5 ook een lunchmenu aan dat gecreëerd is door Xavier Pincemin, winnaar van het tv-programma Top Chef in 2016 en voormalig chef-kok in het tweesterrenrestaurant van Gordon Ramsay in Versailles. Daarnaast heeft Nicolas Guercio, patissier in het prestigieuze vijfsterren Hôtel Lutetia in Parijs, een selectie van miniatuur chocolade raceauto's ontworpen.

Beide chefs geven unieke masterclasses (toegang gratis, reserveren verplicht):

Xavier Pincemin, op 28 juni van 10.00 tot 12.00 uur.

Nicolas Guercio, op 11 juli van 16.00 tot 18.00 uur en op 9 september van 10.00 tot 12.00 uur.

Bezoekers kunnen ook in de store terecht voor een reeks lifestyle- en merchandisingproducten gebaseerd op Renault 5 E-Tech electric. Hiertoe behoren onder meer een Pop Art-tafelvoetbal van Bonzini, een elektrische fiets van Jitensha, surfboards gemaakt in La Rochelle door de Shapers Club, evenals skateboards, helmen en truien van Saint James.

Het adres is: La Grande Menuiserie, MAISON5, 66 rue Saint-Dominique 75007 in Parijs. Openingstijden: Gratis toegang voor het publiek van 11.00 tot 19.00 uur, op de volgende dagen:

15 juni tot 2 juli: dinsdag t/m zondag

3 juli tot 31 augustus: woensdag t/m zondag

1 september tot 15 september: dagelijks

Let op: de organisatie behoudt zich het recht voor om de deuren van MAISON5 te sluiten op andere tijden en data dan aangekondigd. Kijk voor het volledige programma in MAISON5, evenals het reserveren van evenementen of het controleren van beschikbaarheid ervan op maison5.renault.com.