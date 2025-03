Renault onthult 5 Turbo 3E

De Renault 5 Turbo 3E is gebouwd op een speciaal ontwikkeld platform dat is afgestemd op zijn prestaties. Als mini-supercar staat hij naast de Renault 5 E-Tech electric (stadsauto) en de Alpine A290 (sportieve stadsauto). Daarmee past Renault Group dezelfde formule toe als in de jaren '80 met de Renault 5, Renault 5 Alpine en Renault 5 Turbo: de gedurfde uitstraling en sterke merkidentiteit van Renault, gecombineerd met de competitiegeest en technische expertise van Alpine.

Tegelijkertijd spelen andere strategische divisies een belangrijke rol. Ampere levert expertise op het gebied van software en elektronische architectuur, terwijl Mobilize geavanceerde oplossingen biedt voor bidirectioneel laden (V2L en V2G). Daarnaast hebben verschillende partners hun knowhow bijgedragen aan essentiële componenten, zoals de in-wheel-motoren en de carbon fiber superstructuur. Zo profiteert de Renault 5 Turbo 3E optimaal van de transformatie binnen Renault Group, die wordt aangestuurd door het Renaulution-plan.

Stroomlijn

Aan de buitenkant heeft de Renault 5 Turbo 3E een pure supercar-uitstraling: uitbundig en opvallend, met een prominente bumper en brede achtervleugel. Tegelijkertijd blijft het ontwerp altijd gericht op sportiviteit, wendbaarheid en optimale aerodynamica. Bij een elektrische auto speelt stroomlijn, naast het gewicht, een cruciale rol in de efficiëntie en prestaties.

Het design van de Renault 5 Turbo 3E is onmiskenbaar geïnspireerd op de originele Renault 5 Turbo en Turbo 2. Sommige kenmerken en details zijn herkenbaar van de recente Renault 5 E-Tech electric, zoals de achterlichten en de buitenspiegels. De essentie van dit project was om de iconische nalatenschap van de legendarische modellen uit de jaren '80 opnieuw tot leven te brengen, met de nieuwste technologieën die zowel voor een moderne uitstraling zorgen als de prestaties optimaliseren. Dit sluit aan bij het retro-futuristische designconcept dat Renault eerder toepaste op de Renault 5 E-Tech electric en Renault 4 E-Tech electric.

Om de genetische basis van de originele Renault 5 Turbo en Turbo 2 te herontdekken, is de Renault 5 Turbo 3E gebouwd op een compleet nieuw platform met een speciaal ontwikkelde achterwielaandrijving. In vergelijking met de Renault 5 E-Tech electric (3,92 meter lang, 2,54 meter wielbasis) is de voorruit verder naar achteren geplaatst en is de wielbasis verlengd tot 2,57 meter.

Aan de voorkant behoudt de Renault 5 Turbo 3E de kenmerkende opzet van zijn voorgangers. De vierkante koplampen - nu uitgevoerd met led-technologie - lopen door tot aan de rand van de motorkap. Daarnaast bevindt zich een slanke strip met drie centrale secties en twee extra vierkante lampen, die oorspronkelijk bedoeld waren als verstralers, maar nu dienen als led-dagrijverlichting.

De grote splitter rondom de voorbumper en de royale luchtuitlaat op de motorkap dragen bij aan een optimale downforce en een perfecte gewichtsbalans tussen de voor- en achterzijde. Om de luchtstroom zo efficiënt mogelijk te geleiden, zijn de luchtinlaten aan de zijkanten van de bumper ontworpen om de luchtstroom voor de wielen langs te sturen. De hogere luchtinlaten op de achterste wielkasten leiden de luchtstroom onder de achterlichten en naar de achterkant van de auto, terwijl de lagere luchtinlaten specifiek bedoeld zijn voor de koeling van de remmen. De linker luchtinlaat verbergt bovendien subtiel de laadpoort.

Aan de zijkant loopt een kenmerkende omlijsting rond de voorruitstijlen en langs de daklijn, waarna deze naadloos overgaat in de achterspoiler. Dit design is een duidelijke verwijzing naar de originele Renault 5 Turbo en Turbo 2. Daarnaast loopt een aerodynamische splitter over de carrosserie tussen de twee achterlichten, terwijl onder de achterbumper een diffuser is geplaatst. De efficiëntie hiervan wordt versterkt door de vorm van de bumper, die aan beide zijden verder naar buiten uitsteekt.

De Renault 5 Turbo 3E is een echte tweezitter, met slechts twee portieren. Onder de brede wielkasten verbergen zich 20-inch wielen, elk achterwiel is voorzien van een eigen elektromotor. Alle vermogenselektronica bevindt zich tussen de motoren, terwijl de batterij onder de vloer is geplaatst. Deze opzet zorgt niet alleen voor een laag zwaartepunt en een optimale wegligging, maar creëert ook verrassend veel bagageruimte - een unieke eigenschap voor een auto met zulke extreme sportieve ambities.

Prestaties

Net als de Renault 5 E-Tech electric is de Renault 5 Turbo 3E ontwikkeld op een speciaal EV-platform en architectuur, met als doel maximale prestaties zonder compromissen. Het ontwerp is geoptimaliseerd om de auto zo licht mogelijk te maken, wat zorgt voor een ongeëvenaarde wendbaarheid en snelheid - volledig in lijn met de normen van supercars. Dit vertaalt zich in een acceleratie van 0-100 km/u in minder dan 3,5 seconden.

De ontwikkeling werd toevertrouwd aan Alpine, waar de ingenieurs hun expertise in elektrische sportauto's hebben bewezen met de A110 E-ternité, A290 en A390. Zij ontwierpen een speciaal aluminium platform dat geschikt is voor verschillende aandrijfconfiguraties.

De batterij is onder de vloer geplaatst, wat het zwaartepunt verlaagt en de Alpine-ingenieurs de vrijheid gaf om de afstemming en ophanging optimaal te finetunen. Om het gewicht verder te minimaliseren, is de carrosseriestructuur vervaardigd uit koolstofvezel - een extreem sterk en licht materiaal.

Ondanks de 70 kWh-batterij weegt de Renault 5 Turbo 3E niet meer dan 1.450 kilo. Met een vermogen van 540 pk (2 x 200 kW) levert hij een vermogen-gewichtsverhouding van 2,7 kg/pk - vergelijkbaar met supercars. De verwachte acceleratie van 0-100 km/u ligt onder de 3,5 seconden, terwijl het rijbereik op de weg meer dan 400 km bedraagt (WLTP-cyclus, homologatie nog in afwachting). Opladen met de 11 kW-boordlader duurt ongeveer acht uur.

Voor intensief gebruik op het circuit kan de Renault 5 Turbo 3E meerdere snelle rondes rijden met een topsnelheid tot 270 km/u. Vervolgens kan hij dankzij de 800-volt architectuur snelladen met een vermogen tot 350 kW. Het opladen van de batterij van 15% naar 80% duurt onder ideale omstandigheden 15 minuten. Voor extra vermogen tijdens inhaalacties is een boost-knop op het stuur geplaatst. Daarnaast kan de mate van regeneratief remmen worden ingesteld op vier niveaus. Met MULTI-SENSE zijn vier rijmodi beschikbaar: Snow, Regular, Sport en Race, waarbij de laatste ook de drift-assist-functie activeert.

Interieur

Het interieur van de Renault 5 Turbo 3E ademt pure autosport. De cockpit is uitgerust met kuipstoelen en zespuntsgordels, terwijl veel componenten van koolstofvezel zijn gemaakt om het gewicht te minimaliseren. Daarnaast zijn hoogwaardige materialen zoals Alcantara toegepast op de stoelen en het dashboard. De verticale handrem in rallystijl vormt het ultieme element voor de opzwepende race-ambiance.

Voor de bestuurder bevinden zich twee OpenR-schermen van 10,1-inch en 10,25-inch, die rijgegevens, navigatie en multimedia tonen. De interface is geïnspireerd op het dashboard van de originele Renault 5 Turbo en Turbo 2, maar biedt tegelijkertijd de moderne rijbeleving die van een straatauto verwacht mag worden - zelfs van een model met uitgesproken sportieve ambities. Het OpenR Link-systeem met Google built-in, bekend van de Renault 5 E-Tech electric en Renault 4 E-Tech electric, biedt toegang tot een breed scala aan slimme Google-diensten, die continu worden geüpdatet. Dit omvat onder meer Google Maps, waarmee bestuurders niet alleen hun route kunnen plannen, maar ook laadsessies kunnen inplannen tot aan hun eindbestemming.

1.980 exemplaren

Een exclusieve auto voor bijzondere klanten vraagt om een unieke marktbenadering. Als bevoorrechte partners zullen de dealers die de auto reserveren deelnemen aan de voorfinanciering volgens het 'upfront funding' principe. De Renault 5 Turbo 3E wordt in een gelimiteerde oplage van 1.980 exemplaren geproduceerd - een eerbetoon aan het introductiejaar van de originele Renault 5 Turbo. Elk exemplaar wordt genummerd en klanten krijgen bij bestelling de mogelijkheid om hun favoriete nummer te kiezen. De Renault 5 Turbo 3E wordt aangeboden in verschillende belangrijke markten, waaronder Europa, het Midden-Oosten, Japan en Australië. De reserveringen openen binnen enkele weken en de eerste leveringen staan gepland voor de eerste helft van 2027.